Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçarak düştü. Kazada otomobili kullanan çocuk hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Olay anı, araçtaki çocuklardan biri tarafından kaydedildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu. Kazada aracı kullanan çocuk hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU

Kaza, Kuşkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Hasan Emre D.'nin kullandığı GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, köprüden geçerken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada ağır yaralanan Hasan Emre D., ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Araçta bulunan M.S. (30), S.D. (10) ve N.D. (13) ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı araçtaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Görüntülerde çocukların araçla gitmeleri ve kaza anı yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
