12 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından darbedildi

12 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından darbedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kaçmaya çalışırken mahalleli tarafından yakalanarak darbedildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, çocuk ve ailesi şikayetçi oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.K. isimli erkek, iddiaya göre halası A.S.'nin yanında kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu, marketten eve giderken takip etti.

12 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından darbedildi

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ

Şüpheli, apartman girişinde çocuğa tacizde bulunmaya kalkıştı. Çocuk koşarak eve kaçarken, M.K. de peşinden koştu. Eve kadar girdiği ileri sürülen M.K., A.S. tarafından dışarı çıkarıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANIP DARBEDİLDİ

Durumu fark eden A.S.'nin komşuları ve mahalleli, şüpheliye tepki gösterdi. Mahalleli, tepki üzerine kaçmaya çalışan M.K.'yi parkta yakalayıp darbetti.

12 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından darbedildi

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi M.K.'yi kalabalığın arasından alıp, adrese çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen çocuk ve ailesi şüpheliden şikayetçi oldu.

"EVİN İÇİNE GİRDİ"

Hala A.S., polis merkezindeki ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeğenimi takip ediyor. Onunla birlikte binaya giriyor. Binanın içerisinde kolunu falan okşamış. Sonra kulağına bir şeyler söylemiş. Ne söylediği belli değil. Yeğenim de korkarak eve geliyor, arka arkaya zile basıyor. Kapıyı açtım, şahıs bana direkt, 'Korkma korkma' yaptı. Ben de 'Kimsin sen, ne işin var burada' dedim. Yeğenimi içeri alırken, bu da evin içine girdi. 'Çık dışarı' diyorum, çıkmıyor. Benim içeride yatan daha 1 aylık bebeğim var. Allah'tan bebeğim kucağımda değildi. 'Çık' diyorum çıkmıyor, en sonunda çığlık attım. Sonrasında kolundan, omuzlarından tuttuğum gibi bunu kapı dışarı attım. 'Gitti mi, gitmedi mi' diye bakmak için balkona çıktım. Bakarken binanın altına geldi. Oradan küfrediyor, el hareketleri yapıyor. Hemen polisi aradım" diye konuştu.

12 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından darbedildi

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Yine olay yarattı! Dünya Icardi'yi konuşuyor

Yine olay yarattı! Tüm dünya Icardi'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.