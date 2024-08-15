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11 yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı

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New York'ta 11 yaşındaki Venezuelalı çocuk, metro soygununda ana saldırgan olarak tutuklandı. Çocuk, Central Park'taki göçmen çocukların karıştığı soygun serisine de bağlandı. Polis, çocuğun park soygunlarında çalınan kredi kartlarını kullanırken kameralara yakalandığını belirtti. Yetkililer, parkın güneyinde gerçekleşen yaklaşık 10 soygunun 12 kişilik göçmen çocuk veya genç grubuna ait olduğunu düşünüyor. Olay, göçmen entegrasyonu ve çocuk suçluluğu konularında tartışma yarattı.

11 yaşındaki göçmen çocuk, New York metrosunda soygun ve Central Park'taki bir dizi gasp olayıyla bağlantılı olarak tutuklandı.

New York polisi, 11 yaşında Venezuelalı bir çocuğu şiddetli bir metro soygununda ana "saldırgan" olarak tutukladı. Çocuk ayrıca Central Park'ta göçmen çocuklar tarafından gerçekleştirilen daha büyük bir soygun serisine de bağlandı.

Çarşamba günü polis, bebek yüzlü suçlu ve 17 yaşındaki bir çocuğun, Salı akşamı Queens'te bir yolcuya saldırdıktan saatler sonra gözaltına alındığını açıkladı.

24 yaşındaki mağdur, "Telefonumu geri almaya çalıştığımda saldırdılar. Üzerime çullandılar," dedi ve 11 yaşındaki çocuğu "asıl kışkırtıcı" olarak tanımladı.

Polis yetkilileri, 11 yaşındaki çocuğun ayrıca Central Park'taki bir dizi soygunda çalınan kredi kartlarını kullanırken güvenlik kameralarına yakalandığını söyledi.

NYPD Devriye Şefi John Chell, "Bu noktada, bunun bir göçmen soygun modeli olduğunu söyleyebiliriz," dedi. Polis, Central Park'ın güney ucunda veya içinde gerçekleşen yaklaşık 10 soygunu 12'ye kadar göçmen çocuk veya genç erkekten oluşan bir gruba bağladı.

Üst düzey bir polis yetkilisi, şiddet yanlısı Venezuelalı çete Tren de Aragua'nın göçmen soygun ekibinin arkasında olduğuna inandıklarını ve olası bağlantıyı araştırdıklarını söyledi.

Çetenin, şehir tarafından finanse edilen sığınma evlerinde faaliyet gösteren alt düzey üyeleri, gençleri ve küçük çocukları soygun yapmaya teşvik ediyor.

Polis, durumu bir trajedi olarak nitelendirdi. Bir NYPD amiri, "Bu, göçmenleri toplumumuza uygun şekilde entegre etme konusunda planı olmayan bir hükümetin ürünü," dedi.

Metrodaki soygun mağduru da sarsılmış durumda. "11 yaşında olması ve metroda böyle şeyler yapması çok üzücü," dedi ve "Dürüst olmak gerekirse, çocukları böyleyse daha sıkı bir ebeveynliğe ihtiyaçları var. Ne yapıyorlarsa işe yaramıyor," diye ekledi.

11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı

11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı

11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Central Park New York New York 3-sayfa Göçmen Dünya Çocuk Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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