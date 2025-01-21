Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Canlı yayına bağlanan Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. İnşası yıllar öncesine dayanan otelin gecelik konaklama bedelinin ise 37 bin 800 TL olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'ndesaat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

BAŞMÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. Işıkhan, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yangına ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

OTEL HARABEYE DÖNDÜ

Yangının çıktığı otelde söndürme çalışmaları sürerken otelin iç kısmı görüntülendi. Görüntülenen bölgelerde yangın nedeniyle iç kısmın harabeye döndüğü görüldü.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

GECELİK FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan 10 kişiye mezar olan otelin bölgenin en pahalı ve en lüks oteli olarak biliniyor. Bir ilan sitesinde otelin 2 kişi için gecelik fiyatının ise 37 bin 800 TL olduğu görüldü.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
img

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp şimdi başkan bulamıyor
img

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
img

Yol ortasında tanımadığı kişiyi öldüren sanıktan pes dedirten savunma
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıHakan Kara:

fiyata bak alçakalr emekli maaşı yeni daha yatmadı 12.500,,,, asgari ücret 17 bin bir gecelik konaklama 37 bin resmen hindistan olduk rezil haldeyiz ya

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

otelin dışı ağaç kaplama yapılırken belediye bakanlık neredeydi ? bu otele bu şekilde ruhsatı kim verdi ? turizm bakanlığı bu oteli hiç denetleme yapmadı mı ? v.s v.s v.s sonuç ölen oldu kalan sağlar bizimdir canına yandigim güzel ülkemde KARAMBOLE yaşıyoruz yemin ediyorum bir tane onurlu bürokrat görevli sorumluluk alipta istifa bile etmiyor yazıklar olsun

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

otelin yanması çok güzel olmuş böyle durumlar allahtan gelir .. ama ölen insanlara üzüldüm keşke insan ölmeseydi..

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDağıstan:

Çok üzücü , çok. Bu fiyatlarla çalışan bir otelin tüm tedbirleri almış ( can i,mal güvenliği, tahliye önlemleri vs ) olması gerekirdi. Ahşap kaplama nedir ya...

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut Şeyban:

HARAM YİYENİN SONU ATEŞTİR

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMapo 77:

odemeleri kiredi kartiyla yaptilarsa bankalar obur tarafada gitsen bulup parasini alir

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin...3.- 5. Dunya Ulkelerinde Yangin Merdiveni Zorunlulugu Yok..Inssatlarin ve Kullanilan Binalarin Takibi-Controlu-Periodic TUV Gibi Ruhsatlandirmalari DEVLETIN Ilgili Departmanliklari Tarafindan Yapilmamaktadir..Neden ?.. DEVLETIN 30-35 % Hissedildiginden Olabilir mi ?...Zaten Goz Yumanlar da Gecimlerini Bu Bozuk Duzenden Saglayanlardir..Geceligi 1000 EU...Celladina Asik Milletin Yasadigi Hindistan Gorunumlu Guzel Ulkemiz...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Hep insanlar öldükten sonra incelemeler, soruşturmalar, denetimler yapılıyor ve tabi ondan da bir sonuç çıkmıyor......

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerit Er:

yuksek gelirlinin ölününe kimse üzülmez.. korler sagirlar hesabi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Ülkede bağımsız yargı denetim organı yoksa liyakat yoksa işte böyle olur onurdan diyoruz kuvvetler ayrılığı ilkesi yargı bağımsızlığı ilkesi liyakat ilkesi diye ama kime ne anlatıyorsun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Devlet ihaleyle düşük bedelle araç satıyor

Devlet düşük bedelle araç satıyor
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.