29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2019 15:43

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Erzurum'da, Vali Okay Memiş'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, Hastaneler Caddesi'nde tören düzenlendi.

Vali Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgenerel Veli Tarakçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri araçla halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Törende Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, şiirler okundu.

Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin işgalci güçlere karşı eşi görülmemiş bir zafer kazandığını söyledi.

Cumhuriyetin çok önemli bir başarı olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Her türlü imkansızlıklara rağmen milletimizin azim ve imanının sonucu olan Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en önemli başarılardan biridir. Egemenliğin halka ait olduğunu gösteren tek yönetim biçimidir. Eşit haklara sahip özgürce haklarını kullandığı erdem rejimi olmanın yanı sıra demokrasinin tam ve en belirgin şeklidir."

Tören geçişiyle son bulan programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kars

Kars'ta Vali Türker Öksüz'ün tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle devam etti.

Vali Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Boşnak, askeri araçla halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Şiirlerin okunduğu ve Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, Karslı aşıklar, Kafkas Üniversitesi ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de birbirinden güzel ezgiler ve türküler seslendirdi.

Kars Valisi Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda güçlü bir devlet olduğunu söyledi.

Ülkenin bu gücünün millete düşmanlık hisleri besleyen karanlık güçleri ve vatan hainlerini korku ve telaşa düşürdüğünü ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Birçok alanda dışa bağımlı olmaktan kurtularak kendi ürettiği yerli ve milli silahlarla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile emperyalist güçlerin bu coğrafya üzerindeki yüzyıllık kanlı oyunlarını boşa çıkartan devletimiz, bu coğrafyada olup bitenlere hiçbir zaman sessiz kalmamış her zaman mazlumun ve mağdurun yerinde yer almıştır."

Törende küçük çocuk Mustafa Sertçelik'in, protokol önünde bulunan Türk bayrağını öpmesi dikkati çekti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar geçti töreniyle son buldu.

Ardahan

Ardahan'da Vali Mustafa Masatlı'nın tarihi kongre binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamaların yapılacağı Kongre Caddesi'ndeki tören alanına geçildi.

Vali Masatlı burada yaptığı konuşmada, cumhuriyeti anlayabilmek için gerçekleştirilen köklü değişiklikleri, gelişimleri ve yeniliklerin iyi bilinmesi ve özümsenmesi gerektiğini söyledi.

Milletlerin günü yaşayıp yarın için hazırlandığını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Unutulmaması gerekir ki birikimlerimiz bizi geleceğe taşır. Bu itibarla geleceği düşünürken geçmişle de muhasebe yapmak gerekir. İşte bu bağlamda cumhuriyetimizin geçmiş 96 yılına bakarken işe bir tarih muhasebesi ile de bakmak gerekir. 2000'li yıllarda özellikle şanlı bir milletin bireyleri olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bugün bizi yeniden bölgenin en güçlü devleti haline getiren cumhuriyet olmuştur."

Şiirlerin okunması ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden tören, resmi geçit ile sona erdi.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tarih Savran, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan'da Vali Ali Arslantaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesi sonrası Ordu Caddesi'nde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı, birbirinden güzel marşlar seslendirdi.

Zaman zaman sağanağın etkiliği olduğu programda, vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak coşkuyla törene eşlik etti.

Vali Arslantaş, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Ülkenin artık kendi silahını, tankını, helikopterini ve insansız hava aracını yapar konuma geldiğini anımsatan Arslantaş, şunları söyledi:

"Savunma sanayindeki dışa bağlılık oranını yüzde 30'lar seviyesine indirilmiştir. Ülkemizin bugün geldiği bu noktanın, halkımızın her kesiminin birlik ve bütünlük içeresinde gösterdiği gayret ve demokratik devlet anlayışımızın bir ürünü olduğunu unutmamalıyız. Devlet ve millet olarak elde ettiğimiz her başarıda, bir zamanlar kağnılarıyla askerlerimize silah ve cephane götüren isimsiz kahramanların, bu vatan uğruna çarpışarak can veren şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları olduğunu unutmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerin de şiirler okuduğu programda, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, resmi geçit yapıldı.

Geçit töreninde askerler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sözleri eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar da alkışlarla askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın geçişiyle sona eren törene, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, askeri personel, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Tunceli

Tunceli'de Tuncay Sonel'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle devam etti.

Vali, Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'unun tören alanındakilerin bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit rahmet, gazileri de minnetle anarak şükranlarını sunduğunu aktaran Sonel, "Kurtuluş savaşının zirvesi olan Cumhuriyetimizin asıl amacı, bu eşsiz güzelim ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilmektir." dedi.

Tunceli'nin bir kaç yıl öncesine kadar terör olaylarıyla anıldığını anımsatan Sonel, şunları dile getirdi:

"Bu hain, alçak teröristlerin son bir tanesi dahi etkisiz hale getirilinceye kadar hepimizin mücadelesi devam edecek. Çünkü bu topraklar, bu ülke her şeyin en güzeline layık. Huzur olacak, birlik beraberlik olacak. Tunceli'de bir kaç yıl öncesine kadar 600 civarında olan terörist sayısı, başarılı operasyonlar sonucunda 50'nin altına düştü. Onlar da ya teslim olacaklar, yada tek tek etkisiz hale getirilecekler. Bunun başka alternatifi yok."

Öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiirler okuması, halk oyunları ve karate gösterileri yaptığı törende, Vali Sonel öğrencilerle halay çekti.

Ağrı

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Vali Elban, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada yer aldığını hatırlattı.

Herkesin vatanı ve coğrafyayı kontrol edip sahiplenmesini isteyen Elban, şunları kaydetti:

"Burayı elde tutabilmenin en önemli yolu, bu vatanı ve milletini canından, evlatlarından daha önde tutan insanların varlığıdır. Sadece tarihimiz boyunca bu örnekler var olmuş değil, bugünde bu örnekler var. Kıbrıs olduğunda vardı, 15 Temmuz olduğunda oldu, bugünde aynı şekilde Suriye de evladını, anne babasını, ailesini, yuvasını düşünmeden fedakarca vatanı için, devleti için, inancı için orada mücadele eden kahramanlarımız var."

Şiir dinletisi, öğrencilerin tiyatro gösterimi ve çeşitli etkinliklerle devam eden program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgenaral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Cebe, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün tebrikleri kabul etmesinin ardından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasını ardından Vali Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Iğdır Belediye Başkan Vekili Ülkü Öcal, askeri araçla halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Vali Ünlü, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir gururla, coşkuyla cumhuriyet Bayramın 96. yılını hep birlikte kutladıklarını anlattı.

Ülkenin cumhuriyet bayramını kutlayan Ünlü, "Çanakkale zaferimiz, Kutul Amare ve onlarca cephede milletçe verdiğimiz destansı mücadele Cumhuriyetin kuruluşunun ve kurtuluşun müjdecisi olmuştur. ve en nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihi de bu zaferlerimizin nişanı gibi kurtuluş mücadelemizin yıldızı olarak şanlı tarihimizde barınmaktadır. " diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, sporcular gösteri sunarken halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende sporcular ve halkoyunu ekipleri, gösterilerinin sonunda Mehmetçik'e asker selamıyla destek oldu.

Kaynak: AA