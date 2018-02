28 Şubat ve Madımak Mağdurları İçin Özgürlük İstediler

28 Şubat ve Madımak mağdurları için özgürlük istediler

MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş: "Darbelerden hesap sorulması bir diğer taraftan darbelerin mağdur ettiği mazlumların üzerindeki zulmün kaldırılmasıyla mümkün olur" SİVAS - MAZLUMDER, 28 Şubat ve Madımak mağdurları için özgürlük istedi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği tarafından bugün Sivas Kapalı Cezaevi önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş okudu. Taş, 28 Şubat zulmünün mazlumları mağdur etmeye devam ettiğini belirterek, "Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat'ın çaldığı hayatların hesabı hakkı ile sorulmadığı gibi hali hazırda 20 yılı aşan sürede cezaevlerinde tutulan 600'e yakın mahpus ve ailelerine yönelik yapılan darbe halen hayatları çalmaya devam etmektedir. 12 Eylül'ün hesabının sorulmaması 28 Şubat'ı doğurdu. 28 Şubat'ın hesabının da sorulmaması 15 Temmuz'u doğurdu. Darbelerden hesap sorulması bir diğer taraftan darbelerin mağdur ettiği mazlumların üzerindeki zulmün kaldırılması ile mümkün olur" dedi. Özgürlük istediler

28 Şubat mağdurlarının serbest kalmasını istediklerini kaydeden Taş, "Af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan darbeciler yargılanırken darbe hukukunun kararlarıyla içeride tutulan bu insanların ve bu insanların ailelerinin hak talebinin gereğini yerine getirmek açıktır ki başta yargı, hükümet ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. MAZLUMDER olarak, binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin ve bu sürecin tüm aktörlerinin aydınlatılmasını, 28 Şubat sürecinde ki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek yok sayılmasını, hiçbir bahane ve erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Madımak olayı mağduriyetleri sürüyor

Açıklamada Sivas'ta yaşanan Madımak olayı sonrası suçu olmadan cezaevlerine atılan kişilerin mağduriyetlerinin devam ettiğine dikkat çekildi. Madımak Oteli olayının mağdurlarından Feyzullah Soykök'ün oğlu Cafer Soykök yaptığı açıklamada, kararları veren hakimlerin FETÖ'den yargılanmasına rağmen verdikleri kararların incelenmemiş olmasına tepki göstererek, "Babam cezaevine girdiğinde ben 5 yaşındaydım. Şu an 30 yaşındayım. Düzmece delillerle, yargısız infazla babamı kanaatle, babama ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 25 yıldır da babam Sivas cezaevinde. Siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde olmalarından dolayı şuan FETÖ 'ye uygulanan, PKK ya uygulanan bütün yaptırımlar haliyle siyasi suçlu oldukları için Müslüman tutsaklara da uygulanıyor. Bir an önce bu mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Sivas olaylarından ve diğer Müslüman gruplardan yargılanan insanların mahkemelerindeki heyetteki üyeler Ergenekon'dan FETÖ' den cezaevine girmelerine rağmen bu insanların verdiği karar tekrar sorgulanmıyor. Bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini diliyoruz" dedi.