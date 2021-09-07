28 ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla "29 Ekim resmi tatil mi?, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 ekim yarım gün mü?" soruları tüm vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte 2021 Resmi tatil günleri takvimi

28 ekim yarım gün mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için sabırsızlanan milyonlarca vatandaş, bugünden arayışa koyuldu. 28 Ekim günü tatil mi, yarım gün mü aramasında bulunanlar aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sorusuna da cevap arıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? Aynı zamanda 29 Ekim'den bir gün önce olan 28 Ekim günü için de meraklanan vatandaşlar 28-29 Ekim tatil mi? arayışına geçiyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayarak ve 29 Ekim günü devam ediyor. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak.

28 Ekim devlet daireleri tatil mi?

diye merak edenler için sevindirici haber, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 28 Ekim Perşembe yarım gün olacak ve yarım gün çalıştıktan sonra resmi tatil başlayacak.

28 Ekim devlet daireleri yarım gün mü?

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

28 Ekim 2021 Eczaneler yarım gün mü?

Bilindiği üzere 29 Ekim, bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim tarihinde resmi tatil dolayısıyla resmi daireler ile birlikte eczaneler de faaliyet göstermeyecek. Bununla birlikte 28 Ekim'de ise yarım günlük tatil söz konusu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.