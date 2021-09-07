28 ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

28 ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla "29 Ekim resmi tatil mi?, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 ekim yarım gün mü?" soruları tüm vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte 2021 Resmi tatil günleri takvimi

28 ekim yarım gün mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için sabırsızlanan milyonlarca vatandaş, bugünden arayışa koyuldu. 28 Ekim günü tatil mi, yarım gün mü aramasında bulunanlar aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi sorusuna da cevap arıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? Aynı zamanda 29 Ekim'den bir gün önce olan 28 Ekim günü için de meraklanan vatandaşlar 28-29 Ekim tatil mi? arayışına geçiyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayarak ve 29 Ekim günü devam ediyor. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak.

28 Ekim devlet daireleri tatil mi?

diye merak edenler için sevindirici haber, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 28 Ekim Perşembe yarım gün olacak ve yarım gün çalıştıktan sonra resmi tatil başlayacak.

28 Ekim devlet daireleri yarım gün mü?

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

28 Ekim 2021 Eczaneler yarım gün mü?

Bilindiği üzere 29 Ekim, bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim tarihinde resmi tatil dolayısıyla resmi daireler ile birlikte eczaneler de faaliyet göstermeyecek. Bununla birlikte 28 Ekim'de ise yarım günlük tatil söz konusu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Şensoy Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Diego Lionel Messi Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
28 ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:10:16. #1.15#

title