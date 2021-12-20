27. BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM VE ESKİ BAKAN İSMET YILMAZ GAZİANTEP'TE

GAZİANTEP (Habermetre) - 27. Başbakanımız ve 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 26. TBMM Başkanı ve geçmiş dönem Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir dizi temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere bugün sabah saatlerinde şehrimize geldi.

Şehitkamil İlçesi Karacaören Mahallesi Kuzeyşehir TOKİ konutlarında, yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Binali Yıldırım Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İlkokulu'nun açılışları gerçekleştirildi.

Açılışa 27. Başbakanımız ve 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 26. TBMM Başkanı ve geçmiş dönem Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım burada gerçekleştirdiği konuşmada, açılışı yapılacak okulların sadece dört duvar ve bina olmadığını belirterek bu okulların Gaziantep'in yerel mimarisinin en güzel örneklerini taşıdığını ve ruhunun olduğunu söyledi.

"Gaziantep üreten bir şehir. Gaziantep; Türkiye'ye yük olan değil, Türkiye'nin yükünü taşıyan bir şehir. "

Başbakan Yıldırım, "Sanayisiyle, 400 binin üzerinde kayıtlı çalışanı var. 5 tane organize sanayisi var. 10 milyar doları aşan ihracatı var. Yüzde otuz ihracatında artış var. Böyle şehirlerin sayısı fazla değil, amacımız bunların sayısını daha da arttırmak olmalı. " dedi.

Yıldırım, şehrin kalkınması ve huzurunun şehrin yöneticilerinin uyum içinde çalışmasıyla mümkün olduğuna işaret ederek, "O zaman her şey çok daha güzel oluyor. Bunun da en güzel örneği Gaziantep'tir" dedi.

Bakan İsmet Yılmaz, açılışı yapılan okulların hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yılmaz, "Ülkemizin kızıl elması, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Bu hedefe ancak, kaliteli ve fırsat eşitliğine sahip bir eğitim ile ulaşabiliriz. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden geçer. "

"Türkiye beşeri sermayesini güce dönüştürebilmiş ender ülkelerden biridir. "

Bakan Yılmaz, "Bu yolda çok büyük mesafe alındı. Kaliteli ve fırsat eşitliği temelinde verilecek bir eğitim ile yarınımız çok daha aydınlık olacaktır. Ancak yapılacak daha çok şey olduğu da bir gerçek. Çünkü kalite bir süreç işidir. " dedi.

Eğitimi teknoloji ile buluşturarak, öğrencilerin bilgi otoyollarına ulaşmasının sağlandığını belirten Yılmaz, "FATİH projesinin salgın döneminde ne kadar hayati önemde olduğu görüldü. Türkiye'nin eğitimde en büyük eksikliği, okul öncesi eğitim yine bu dönemde yaygınlaştırıldı. " ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül ise burada yaptığı konuşmada şunları aktardı: "Gaziantep gelişen ve genç bir şehir. Dolayısıyla da gençlerimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi de eğitim ile ilgili. Çok şükür, eğitim anlamında rakamlara baktığımızda çok önemli mesafeler kat ettiğimizi de görüyoruz. " Şeklinde konuştu.

Gaziantep'in eğitimi ile ilgili rakamlar veren Vali Gül, "20 yılda 319 bin olan öğrenci sayımız, iki kat artarak 640 bine çıktı. Derslik sayısına baktığımızda 6 binden, 24 bine çıktığını görüyoruz. Öğretmen sayımız 9 bin 900'den, 33 bine, spor salonu sayımız 48'den, 269'a, laboratuvar sayımız 401'den, 1565'e, kütüphane sayımız ise 185'den, 859'a çıktı. 300 tane beceri tasarım atölyemiz var" diye konuştu.

Gül, "Eğitimde şu an yatırım programında olan inşaatı devam eden ve ihaleye çıkacağımız 7 bin dersliğimiz var. '100. Yılda 100 Hayırsever' kampanyası ile 2200 dersliğimiz olacak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, inşallah tamamlandığında ve gelecek yıl ilave 2 bin derslik olduğunda, tekli eğitime geçmiş olacağız. " dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni yapılarak, sınıflar gezildi. Öğrencilere hediyeler verildi.

Programında devamında Gaziantep Valiliği ziyaret edilerek, Şeref Defteri imzalandı. Burada Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Mütevelli Heyet Üyeleri ile bir araya gelindi.

Akabinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek, akşam Hemşehri Dernekleri ile buluşma organizasyonu düzenlendi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet