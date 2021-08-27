27 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşananlar!
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27 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşananlar!

27 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 27 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 27 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

27 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 27 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.

1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.

1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı.

1927 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami Bey ölü, arkadaşları ise yaralı olarak ele geçirildi.

1928 - Paris'te, 15 ülkenin katılımıyla Kellogg-Briand Paktı imzalandı.

1945 - Vârisleri, Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı.

1947 - Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını istedi.

1950 - BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı.

1958 - İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.

1964 - Türkiye'deki ilk ABD aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı.

1978 - Birmanya Hava Yolları'na ait bir uçak havada infilak etti, içindeki 14 kişi öldü.

1979 - Hindistan'ın son Genel Valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına, IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.

1994 - 171 kişiyle iniş yapan THY uçağı, pistten savrulup Florya yolunu geçti, tren raylarına bir metre kala kayaya çarparak durdu.

2002 - Tokyo'da bir mahkeme ilk kez, Japonya'nın II. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul ederken, 180 Çinli'nin, biyolojik silah programının kurbanı oldukları gerekçesiyle istedikleri tazminat talebini reddetti.

2003 - Mars'ın Dünya'ya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti.

2007- Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin 3'te birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın 3'te 2'sini vurdu. 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve yangının kontrol altına alınamamasıyla olağanüstü hâl ilan edildi.

DOĞUMLAR

865 - Râzî, Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozof (ö. 925)

1407 - Ashikaga Yoshikazu, Ashikaga şogunluğunun beşinci şogunudur (ö. 1425)

1624 - Koxinga, Qing Hanedanı'na karşı savaşmış Çinli-Japon Ming direnişçisidir (ö. 1662)

1749 - James Madison, İngiliz rahip (ö. 1812)

1770 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozof (ö. 1831)

1809 - Hannibal Hamlin, ABD'nin 15. başkan yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkan yardımcısı (ö. 1891)

1856 - Ivan Franko, Ukraynalı bir şair, yazar (ö. 1916)

1858 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (ö. 1932)

1865 - Charles G. Dawes, Amerikalı bankacı ve devlet adamı (ö. 1951)

1871 - Theodore Dreiser, Alman kökenli Amerikalı yazardır (ö. 1945)

1874 - Carl Bosch, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1940)

1875 - Katharine McCormick, ABD'li aktivist, filantropist, kadın hakları ve doğum kontrolü savunucusu (ö. 1967)

1877 - Charles Rolls, İngiliz mühendis ve pilot (ö. 1910)

1878 - Pyotr Vrangel, Güney Rusya'da karşıdevrimci Beyaz Ordu'nun liderlerinden biri (ö. 1928)

1884 - Vincent Auriol, Fransa Devlet Başkanı (ö. 1966)

1890 - Man Ray, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1976)

1906 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (ö. 1984)

1908 - Lyndon B. Johnson, ABD'nin 36. Başkanı (ö. 1973) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1909 - Sylvère Maes, Belçikalı bisikletçiydi (ö. 1966)

1911 - Kay Walsh, İngiliz oyuncu ve dansçı (ö. 2005)

1915 - Norman Ramsey, Amerikalı fizikçi (ö. 2011)

1916 - Halet Çambel, Türk arkeolog (ö. 2014)

1918 - Jelle Zijlstra, Hollandalı ekonomist ve siyasetçi (ö. 2001)

1925 - Nat Lofthouse, İngiliz eski millî futbolcu (ö. 2011)

1926 - İlham Gencer, Türk caz piyanisti ve şarkıcı

1926 - Kristen Nygaard, Norveçli bir bilgisayar bilimcisi (ö. 2002)

1928 - Péter Boross, Macar politikacı

1929 - İra Levin, Amerikalı yazar (ö. 2007)

1930 - Gulam Rıza Tahti, İranlı serbest güreşçi (ö. 1968)

1932 - Antonia Fraser, İngiliz yazar

1935 - Ernie Broglio, Amerikalı eski profesyonel beyzbolcu (ö. 2019)

1936 - Joel Kovel, Amerikalı politikacı

1938 - Suphi Vural Doğu, Türk keman virtüözü (ö. 2015)

1938 - Tanju Okan, Türk şarkıcı, müzisyen ve sinema oyuncusu (ö.1996)

1940 - Amalia Fuentes, Filipinli oyuncu (ö. 2019)

1941 - Cesaria Evora, Yeşil Burun Adalarılı folk şarkıcısı

1942 - Daryl Dragon, Amerikalı müzisyen söz yazarı ve müzik yapımcısıdır (ö. 2019)

1944 - Catherine Leroy, Fransız savaş fotoğrafçısı ve gazeteci (ö. 2006)

1947 - Barbara Bach, Amerikalı oyuncu ve model

1947 - Halil Berktay, Türk tarihçi

1950 - Charles Fleischer, Amerikalı oyuncu

1952 - Paul Rubens, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusudur

1953 - Peter Stormare, İsveçli oyuncu

1955 - Diana Scarwid, Amerikalı aktris

1957 - Bernhard Langer, Alman golfçü

1958 - Sergey Krikalyov, Rus kozmonot ve makine mühendisi

1959 - Gerhard Berger, Avusturyalı araba yarışçısı

1959 - Daniela Romo, Meksikalı şarkıcı, dansçı, TV sunucusu ve oyuncu

1959 - Jeanette Winterson, İngiliz yazar

1959 - Peter Mensah, Ganalı oyuncu

1961 - Tom Ford, Amerikalı moda tasarımcısı ve film yönetmeni

1965 - Ange Postecoglou, Avustralyalı millî futbolcudur

1966 - René Higuita, Kolombiyalı eski millî kaleci

1966 - Juhan Parts, Estonya eski başbakanı

1969 - Cesar Millan, Meksika doğumlu Amerikalı köpek eğitmeni

1970 - Tony Kanal, İngiliz müzisyen (No Doubt)

1971 - Aygül Özkan, Bir Türk asıllı Alman politikacısı

1972 - The Great Khali, Hint profesyonel güreşçi, aktör ve ağırlıkçı

1972 - Dalip Singh, Hint profesyonel güreşçi

1972 - Evrim Solmaz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1973 - Dietmar Hamann, Alman millî futbolcu ve teknik direktördür

1973 - Burak Kut, Türk şarkıcı ve oyuncu

1975 - Mase, Amerikalı rapçi

1975 - Mark Rudan, Avustralyalı futbolcu

1976 - Carlos Moya, İspanyol tenisçi

1976 - Mark Webber, Avustralyalı otomobil yarışçısı

1976 - Sarah Chalke, Kanadalı-Amerikalı oyuncu

1977 - Deco, Portekizli futbolcu

1979 - Aaron Paul, Amerikalı aktör

1980 - Begüm Kütük Yaşaroğlu, Türk oyuncu

1981 - Patrick J. Adams, Kanadalı aktör

1981 - Alessandro Gamberini, İtalyan millî futbolcudur

1981 - Maxwell, Brezilyalı eski sol bek oyuncusu

1982 - Bergüzar Korel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1984 - David Bentley, İngiliz eski futbolcudur

1984 - Sulley Muntari, Ganalı futbolcu

1985 - Kayla Ewell, Amerikalı oyuncu

1985 - Nikica Jelavic, Hırvat futbolcudur

1985 - Kevan Hurst, İngiliz futbolcu

1986 - Sebastian Kurz, Avusturyalı diplomat ve siyasetçi

1987 - Joel Grant, Jamaikalı futbolcudur

1989 - Romain Amalfitano, Fransız futbolcudur

1989 - Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks ve muay thai sporcusu

1990 - Luuk de Jong, Hollandalı millî futbolcudur

1992 - Blake Jenner, Amerikalı aktör ve şarkıcı Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1992 - Kim Petras, Alman şarkıcı, model ve söz yazarı

1993 - Sarah Hecken, Alman buz patenci

1994 - Jendrik Sigwart, Alman şarkıcı

1995 - Sergey Sirotkin, Rus Formula 1 pilotu

ÖLÜMLER

1394 - Chokei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 98. imparatorudur (d. 1343)

1521 - Josquin des Prez, Fransız-Flaman bir Rönesans dönemi müzik bestecisi (d. 1451)

1577 - Titian, İtalyan ressam (d. 1477)

1590 - V. Sixtus, Katolik Kilisesi'nin 228. Papası (d. 1521)

1611 - Tomás Luis de Victoria, İspanyol bestecisi (d. 1548)

1635 - Lope de Vega, İspanyol şair ve oyun yazarı (d. 1562)

1664 - Francisco de Zurbarán, İspanyol ressam (d. 1599)

1903 - Kusumoto Ine, Japon doktor (d. 1827)

1922 - Albay Reşat Bey, Türk asker (d. 1879)

1928 - Arthur Brofeldt, Fin siyasetçi (d. 1868)

1935 - Childe Hassam, Amerikalı Empresyonist bir ressamdı (d. 1859)

1937 - Ali Ekrem Bolayır, Türk şair (d. 1867)

1937 - John Russell Pope, Amerikalı mimar (d. 1874)

1948 - Charles Evans Hughes, 1916 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday ve 44. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı idi (d. 1862)

1950 - Cesare Pavese, İtalyan şair, romancı ve öykücü (intihar) (d. 1908)

1958 - Ernest Lawrence, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1901)

1963 - William Edward Burghardt Du Bois, Amerikalı sosyolog (d. 1868)

1964 - Gracie Allen, Amerikalı bir vodvil ve komedyen idi (d. 1895)

1965 - Le Corbusier, İsviçreli mimar (d. 1887)

1975 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru (d. 1892)

1976 - Mukesh, Hint şarkıcı (d. 1923)

1978 - Gordon Matta-Clark, Amerikalı bir sanatçı (d. 1943)

1979 - Aka Gündüz Kutbay, Türk ney ustası (d. 1934)

1979 - Louis Mountbatten, İngiliz asker, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı (d. 1900)

1982 - Atilla Altıkat, Türk diplomat ve Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ateşesi (silahlı saldırı sonucu) (d. 1937)

1987 - Tevhit Bilge, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1919)

1990 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı blues gitaristi (d. 1954)

1996 - Greg Morris, Amerikalı oyuncudur (d. 1933)

2001 - Michael Dertouzos, Yunan-Amerikalı akademisyen (d. 1936)

2001 - Mustafa Zibri, Filistinli politikacı ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) genel sekreteri (d. 1938)

2003 - Pierre Poujade, Fransız politikacı (d. 1920)

2007 - Şakir Süter, Türk gazeteci (d. 1950)

2008 - Orhan Günşiray, Türk sinema sanatçısı (d. 1928)

2009 - Sergey Mihalkov, Sovyet ve Rus yazarıydı (d. 1913)

2010 - Luna Vachon, Amerikalı-Kanadalı profesyonel kadın güreşçi (d. 1962)

2012 - Metin Açıkgöz, Türk senarist (d. 1963)

2012 - Geli Korjev, Rus Sovyet ressam (d. 1925)

2014 - Peret, İspanyol Çingenesi şarkıcısı, gitar çalıcı ve besteci (d. 1935)

2014 - Sandy Wilson, İngiliz besteci ve söz yazarıdır (d. 1924)

2016 - Alcindo, Brezilyalı millî futbolcudur (d. 1945)

2016 - Hans Stenberg, İsveçli Sosyal Demokrat politikacı (d. 1953)

2017 - Vatan Şaşmaz, Türk oyuncu, sunucu ve yazar (d. 1975)

2017 - Maurice Rigobert Marie-Sainte, Martinikli-Fransız piskopos (d. 1928)

2018 - Dale M. Cochran, Amerikalı siyasetçidir (d. 1928)

2018 - Tina Fuentes, İspanyol kadın yüzme sporcusudur (d. 1984)

2018 - Rupert T. Webb, İngiliz profesyonel kriket oyuncusudur (d. 1922)

2019 - Frances Crowe, Amerikalı kadın savaş karşıtı aktivist (d. 1919)

2019 - Dawda Jawara, Gambiyalı veteriner hekim ve siyasetçi (d. 1924)

2019 - Philippe Madrelle, Fransız sosyalist siyasetçidir (d. 1937)

2019 - Selahattin Özdemir, Türk arabesk müziği sanatçısı (d. 1963)

2020 - Bob Armstrong, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1939)

2020 - Lute Olson, Amerikalı eski basketbol oyuncusu ve antrenör (d. 1934)

2020 - Ebru Timtik, Kürt-Türk insan hakları avukatıydı (d. 1978)

2020 - Masud Yunus, Endonezyalı siyasetçi (d. 1952)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Afyon'un Yunan işgalinden kurtuluşu (1922)

Afyon'un Sincanlı ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu (1922)

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27 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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