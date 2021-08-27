27 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 27 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 27 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
27 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 27 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.
OLAYLAR
1783 - Montgolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.
1859 - Dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı.
1892 - New York Metropolitan opera binası yandı.
1908 - Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı.
1927 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami Bey ölü, arkadaşları ise yaralı olarak ele geçirildi.
1928 - Paris'te, 15 ülkenin katılımıyla Kellogg-Briand Paktı imzalandı.
1945 - Vârisleri, Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı.
1947 - Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını istedi.
1950 - BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı.
1958 - İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.
1964 - Türkiye'deki ilk ABD aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı.
1978 - Birmanya Hava Yolları'na ait bir uçak havada infilak etti, içindeki 14 kişi öldü.
1979 - Hindistan'ın son Genel Valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına, IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.
1994 - 171 kişiyle iniş yapan THY uçağı, pistten savrulup Florya yolunu geçti, tren raylarına bir metre kala kayaya çarparak durdu.
2002 - Tokyo'da bir mahkeme ilk kez, Japonya'nın II. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul ederken, 180 Çinli'nin, biyolojik silah programının kurbanı oldukları gerekçesiyle istedikleri tazminat talebini reddetti.
2003 - Mars'ın Dünya'ya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti.
2007- Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin 3'te birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın 3'te 2'sini vurdu. 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve yangının kontrol altına alınamamasıyla olağanüstü hâl ilan edildi.
DOĞUMLAR
865 - Râzî, Fars simyacı, kimyager, hekim ve filozof (ö. 925)
1407 - Ashikaga Yoshikazu, Ashikaga şogunluğunun beşinci şogunudur (ö. 1425)
1624 - Koxinga, Qing Hanedanı'na karşı savaşmış Çinli-Japon Ming direnişçisidir (ö. 1662)
1749 - James Madison, İngiliz rahip (ö. 1812)
1770 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozof (ö. 1831)
1809 - Hannibal Hamlin, ABD'nin 15. başkan yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin ilk başkan yardımcısı (ö. 1891)
1856 - Ivan Franko, Ukraynalı bir şair, yazar (ö. 1916)
1858 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (ö. 1932)
1865 - Charles G. Dawes, Amerikalı bankacı ve devlet adamı (ö. 1951)
1871 - Theodore Dreiser, Alman kökenli Amerikalı yazardır (ö. 1945)
1874 - Carl Bosch, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1940)
1875 - Katharine McCormick, ABD'li aktivist, filantropist, kadın hakları ve doğum kontrolü savunucusu (ö. 1967)
1877 - Charles Rolls, İngiliz mühendis ve pilot (ö. 1910)
1878 - Pyotr Vrangel, Güney Rusya'da karşıdevrimci Beyaz Ordu'nun liderlerinden biri (ö. 1928)
1884 - Vincent Auriol, Fransa Devlet Başkanı (ö. 1966)
1890 - Man Ray, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1976)
1906 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (ö. 1984)
1908 - Lyndon B. Johnson, ABD'nin 36. Başkanı (ö. 1973) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
1909 - Sylvère Maes, Belçikalı bisikletçiydi (ö. 1966)
1911 - Kay Walsh, İngiliz oyuncu ve dansçı (ö. 2005)
1915 - Norman Ramsey, Amerikalı fizikçi (ö. 2011)
1916 - Halet Çambel, Türk arkeolog (ö. 2014)
1918 - Jelle Zijlstra, Hollandalı ekonomist ve siyasetçi (ö. 2001)
1925 - Nat Lofthouse, İngiliz eski millî futbolcu (ö. 2011)
1926 - İlham Gencer, Türk caz piyanisti ve şarkıcı
1926 - Kristen Nygaard, Norveçli bir bilgisayar bilimcisi (ö. 2002)
1928 - Péter Boross, Macar politikacı
1929 - İra Levin, Amerikalı yazar (ö. 2007)
1930 - Gulam Rıza Tahti, İranlı serbest güreşçi (ö. 1968)
1932 - Antonia Fraser, İngiliz yazar
1935 - Ernie Broglio, Amerikalı eski profesyonel beyzbolcu (ö. 2019)
1936 - Joel Kovel, Amerikalı politikacı
1938 - Suphi Vural Doğu, Türk keman virtüözü (ö. 2015)
1938 - Tanju Okan, Türk şarkıcı, müzisyen ve sinema oyuncusu (ö.1996)
1940 - Amalia Fuentes, Filipinli oyuncu (ö. 2019)
1941 - Cesaria Evora, Yeşil Burun Adalarılı folk şarkıcısı
1942 - Daryl Dragon, Amerikalı müzisyen söz yazarı ve müzik yapımcısıdır (ö. 2019)
1944 - Catherine Leroy, Fransız savaş fotoğrafçısı ve gazeteci (ö. 2006)
1947 - Barbara Bach, Amerikalı oyuncu ve model
1947 - Halil Berktay, Türk tarihçi
1950 - Charles Fleischer, Amerikalı oyuncu
1952 - Paul Rubens, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusudur
1953 - Peter Stormare, İsveçli oyuncu
1955 - Diana Scarwid, Amerikalı aktris
1957 - Bernhard Langer, Alman golfçü
1958 - Sergey Krikalyov, Rus kozmonot ve makine mühendisi
1959 - Gerhard Berger, Avusturyalı araba yarışçısı
1959 - Daniela Romo, Meksikalı şarkıcı, dansçı, TV sunucusu ve oyuncu
1959 - Jeanette Winterson, İngiliz yazar
1959 - Peter Mensah, Ganalı oyuncu
1961 - Tom Ford, Amerikalı moda tasarımcısı ve film yönetmeni
1965 - Ange Postecoglou, Avustralyalı millî futbolcudur
1966 - René Higuita, Kolombiyalı eski millî kaleci
1966 - Juhan Parts, Estonya eski başbakanı
1969 - Cesar Millan, Meksika doğumlu Amerikalı köpek eğitmeni
1970 - Tony Kanal, İngiliz müzisyen (No Doubt)
1971 - Aygül Özkan, Bir Türk asıllı Alman politikacısı
1972 - The Great Khali, Hint profesyonel güreşçi, aktör ve ağırlıkçı
1972 - Dalip Singh, Hint profesyonel güreşçi
1972 - Evrim Solmaz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1973 - Dietmar Hamann, Alman millî futbolcu ve teknik direktördür
1973 - Burak Kut, Türk şarkıcı ve oyuncu
1975 - Mase, Amerikalı rapçi
1975 - Mark Rudan, Avustralyalı futbolcu
1976 - Carlos Moya, İspanyol tenisçi
1976 - Mark Webber, Avustralyalı otomobil yarışçısı
1976 - Sarah Chalke, Kanadalı-Amerikalı oyuncu
1977 - Deco, Portekizli futbolcu
1979 - Aaron Paul, Amerikalı aktör
1980 - Begüm Kütük Yaşaroğlu, Türk oyuncu
1981 - Patrick J. Adams, Kanadalı aktör
1981 - Alessandro Gamberini, İtalyan millî futbolcudur
1981 - Maxwell, Brezilyalı eski sol bek oyuncusu
1982 - Bergüzar Korel, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
1984 - David Bentley, İngiliz eski futbolcudur
1984 - Sulley Muntari, Ganalı futbolcu
1985 - Kayla Ewell, Amerikalı oyuncu
1985 - Nikica Jelavic, Hırvat futbolcudur
1985 - Kevan Hurst, İngiliz futbolcu
1986 - Sebastian Kurz, Avusturyalı diplomat ve siyasetçi
1987 - Joel Grant, Jamaikalı futbolcudur
1989 - Romain Amalfitano, Fransız futbolcudur
1989 - Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks ve muay thai sporcusu
1990 - Luuk de Jong, Hollandalı millî futbolcudur
1992 - Blake Jenner, Amerikalı aktör ve şarkıcı Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
1992 - Kim Petras, Alman şarkıcı, model ve söz yazarı
1993 - Sarah Hecken, Alman buz patenci
1994 - Jendrik Sigwart, Alman şarkıcı
1995 - Sergey Sirotkin, Rus Formula 1 pilotu
ÖLÜMLER
1394 - Chokei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 98. imparatorudur (d. 1343)
1521 - Josquin des Prez, Fransız-Flaman bir Rönesans dönemi müzik bestecisi (d. 1451)
1577 - Titian, İtalyan ressam (d. 1477)
1590 - V. Sixtus, Katolik Kilisesi'nin 228. Papası (d. 1521)
1611 - Tomás Luis de Victoria, İspanyol bestecisi (d. 1548)
1635 - Lope de Vega, İspanyol şair ve oyun yazarı (d. 1562)
1664 - Francisco de Zurbarán, İspanyol ressam (d. 1599)
1903 - Kusumoto Ine, Japon doktor (d. 1827)
1922 - Albay Reşat Bey, Türk asker (d. 1879)
1928 - Arthur Brofeldt, Fin siyasetçi (d. 1868)
1935 - Childe Hassam, Amerikalı Empresyonist bir ressamdı (d. 1859)
1937 - Ali Ekrem Bolayır, Türk şair (d. 1867)
1937 - John Russell Pope, Amerikalı mimar (d. 1874)
1948 - Charles Evans Hughes, 1916 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday ve 44. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı idi (d. 1862)
1950 - Cesare Pavese, İtalyan şair, romancı ve öykücü (intihar) (d. 1908)
1958 - Ernest Lawrence, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1901)
1963 - William Edward Burghardt Du Bois, Amerikalı sosyolog (d. 1868)
1964 - Gracie Allen, Amerikalı bir vodvil ve komedyen idi (d. 1895)
1965 - Le Corbusier, İsviçreli mimar (d. 1887)
1975 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru (d. 1892)
1976 - Mukesh, Hint şarkıcı (d. 1923)
1978 - Gordon Matta-Clark, Amerikalı bir sanatçı (d. 1943)
1979 - Aka Gündüz Kutbay, Türk ney ustası (d. 1934)
1979 - Louis Mountbatten, İngiliz asker, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı (d. 1900)
1982 - Atilla Altıkat, Türk diplomat ve Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ateşesi (silahlı saldırı sonucu) (d. 1937)
1987 - Tevhit Bilge, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1919)
1990 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı blues gitaristi (d. 1954)
1996 - Greg Morris, Amerikalı oyuncudur (d. 1933)
2001 - Michael Dertouzos, Yunan-Amerikalı akademisyen (d. 1936)
2001 - Mustafa Zibri, Filistinli politikacı ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) genel sekreteri (d. 1938)
2003 - Pierre Poujade, Fransız politikacı (d. 1920)
2007 - Şakir Süter, Türk gazeteci (d. 1950)
2008 - Orhan Günşiray, Türk sinema sanatçısı (d. 1928)
2009 - Sergey Mihalkov, Sovyet ve Rus yazarıydı (d. 1913)
2010 - Luna Vachon, Amerikalı-Kanadalı profesyonel kadın güreşçi (d. 1962)
2012 - Metin Açıkgöz, Türk senarist (d. 1963)
2012 - Geli Korjev, Rus Sovyet ressam (d. 1925)
2014 - Peret, İspanyol Çingenesi şarkıcısı, gitar çalıcı ve besteci (d. 1935)
2014 - Sandy Wilson, İngiliz besteci ve söz yazarıdır (d. 1924)
2016 - Alcindo, Brezilyalı millî futbolcudur (d. 1945)
2016 - Hans Stenberg, İsveçli Sosyal Demokrat politikacı (d. 1953)
2017 - Vatan Şaşmaz, Türk oyuncu, sunucu ve yazar (d. 1975)
2017 - Maurice Rigobert Marie-Sainte, Martinikli-Fransız piskopos (d. 1928)
2018 - Dale M. Cochran, Amerikalı siyasetçidir (d. 1928)
2018 - Tina Fuentes, İspanyol kadın yüzme sporcusudur (d. 1984)
2018 - Rupert T. Webb, İngiliz profesyonel kriket oyuncusudur (d. 1922)
2019 - Frances Crowe, Amerikalı kadın savaş karşıtı aktivist (d. 1919)
2019 - Dawda Jawara, Gambiyalı veteriner hekim ve siyasetçi (d. 1924)
2019 - Philippe Madrelle, Fransız sosyalist siyasetçidir (d. 1937)
2019 - Selahattin Özdemir, Türk arabesk müziği sanatçısı (d. 1963)
2020 - Bob Armstrong, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1939)
2020 - Lute Olson, Amerikalı eski basketbol oyuncusu ve antrenör (d. 1934)
2020 - Ebru Timtik, Kürt-Türk insan hakları avukatıydı (d. 1978)
2020 - Masud Yunus, Endonezyalı siyasetçi (d. 1952)
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