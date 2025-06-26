26 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

26 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 26 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 26 Haziran tarihinde neler oldu? 26 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 26 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

26 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 26 Haziran, dünya genelinde İşkence Mağdurlarına Destek Günü olarak anılıyor. Bu özel gün, işkenceye maruz kalan bireylerin yaşadığı travmalara dikkat çekmek ve mağdurlara fiziksel, psikolojik ve hukuki destek sağlanmasının önemini vurgulamak amacıyla ilan edildi.

BM Genel Kurulu, 1997 yılında aldığı kararla bu tarihi, aynı zamanda İşkenceye Karşı Sözleşme'nin yürürlüğe giriş tarihi olan 26 Haziran 1987'ye atfen kabul etti. Gün boyunca sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve devlet kurumları çeşitli farkındalık çalışmaları düzenliyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1483 - III. Richard, İngiltere Kralı oldu.

1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu.

1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü.

1807 - Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.

1819 - Bisikletin patenti alındı.

1861 - Sultan Abdülmecid öldü; yerine Abdülaziz, Padişah oldu.

Bugün ne günü

1867 - Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.

1870 - İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

1907 - 1907 Tiflis banka soygunu gerçekleşti. Soyguncular, Rus İmparatorluğu Devlet Bankası'ndan 341.000 rubleyi çalarak kaçtı. Soygun, Vladimir Lenin ile Josef Stalin'in de aralarında bulunduğu kişilerce organize edildi.

1924 - Verem aşısı, Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi.

1936 - Nazi Almanyası'nda, ilk kullanılabilir helikopter olan "Focke-Wulf Fw 61"in ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti.

1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1942 - II. Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika Cephesi'nde Mersa Matruh Savaşı gerçekleşti.

1944 - Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması, ABD'nin San Francisco şehrinde imzalandı.

1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.

1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın da katıldığı törenle, İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi.

1960 - Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

Tarihte bugün ne oldu

1963 - John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında, meşhur "Ich bin ein Berliner" (Ben bir Berlinliyim) ifadesini kullandı.

1964 - The Beatles topluluğu, A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı.

1970 - Çekoslovakya'da Aleksander Dubçek, Komünist Parti'den ihraç edildi.

1974 - Sabah 08.01'de, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu.

1975 - Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu.

1977 - Elvis Presley son konserini verdi.

1992 - Susa katliamı: Silvan'ın Susa köyünde camide ibadet eden bir grup PKK'lılar tarafından cami dışına çıkarılıp öldürüldü. Olayda on kişi hayatını kaybetti.

1994 - Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu.

2000 - Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı.

2015 - Amerika'da eşcinsel evlilik mahkeme kararıyla yasal kabul edildi.