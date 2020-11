24 Kasım Öğretmenler günü hediyesi tavsiyeleri! Öğretmenlere alınacak en güzel hediyeler nelerdir? Öğretmenler günü ne zaman?

24 Kasım Öğretmenler Günü, gelecek neslin mimarları olan öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımızı göstermek kutlanan bir gündür. Sevgi, saygı ve minneti ömür boyu beslediğimiz öğretmenlerimiz için yılda bir gün için kutlama yapar ve teşekkürlerimizi göstermek için hediyeler alırız. Peki öğretmenler için en değeri ve en anlamlı hediyeler nelerdir?

1981 yani Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. yaşından itibaren 24 Kasım, Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. Öğretmenlerimize sevgimizi ve saygımızı her gün gösterir ve onlara ömür boyu minnet borçlu oluruz. Yılda bir gün ise onlara olan sevgimizi ve verdikleri için teşekkürlerimizi şiirlerle, çiçeklerle, hediyelerle ve çeşitli kutlamalarla gösteririz. Gelin bizleri hayata hazırlayan değerli öğretmenlerimiz için en anlamlı ve en güzel hediyeleri beraber seçelim.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü ne zaman sorusu sıkça araştırılan bir sorudur.Bunun sebebi pek çok ülkede Öğretmenler Günü'nün 5 Ekim olarak kabul edilmesi ve kutlanmasıdır. Her ne kadar UNESCO'nun kabulüyle bazı ülkelerde 5 Ekim'de kutlansa da, çoğu ülkenin kabul ettiği Öğretmenler Günü tarihi farklıdır. Öğretmenler Günü Türkiye'de 24 Kasım olarak kabul edilmektedir ve bu tarih 1981 yılında kabul edilmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri'de Başöğretmen unvanını kabul etmiştir. Bu tarihte Millet Mektepleri Talimatnamesi'yle resmileşen bu olaydan itibaren Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başöğretmen'i olarak kabul edilmiştir. 24 Kasım 1981 yılından itibaren ise bugün Öğretmenler Günü olarak resmi olarak Türkiye'de kutlanmaya başlanmıştır. 1981 yılı Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum günüdür ve bugün ona 100 yaş hediyesi olarak armağan edilmiştir.

O günden bugüne her yıl Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü büyük bir coşkuyla kutlanır. Bugün hem başöğretmenimizin hem de hayatımız boyunca bize eğitim veren, desteklerini esirgemeyen ve bizi hayata hazırlayan öğretmenlerimizin özel gününü kutlarız, emekleri için onlara minnetlerimizi güzel sözlerle, şiirlerle, şarkılarla sunarız. Ayrıca bugünçocuklar ve veliler büyük bir heyecanla öğretmenleri için etkinlikler düzenler ve hediyeler alırlar.

ÖĞRETMENLERE ALINACAK EN GÜZEL HEDİYELER NELERDİR?

Öğretmenlere alınacak en güzel hediyeler nelerdir sorusunun cevabı çok fazla sonuç getirmektedir. Öğrencileri tarafından düşünülmüş ve verilmiş her hediyeyle öğretmenleri çok mutlu olacaktır. Düşünülmek ve hatırlanmak öğretmeni çok mutlu edecektir. Bunun için ya öğrenci öğretmene içinden geldiği gibi bir hediye hazırlayabilir ya da öğretmeninin zevkine göre bir hediye satın alabilir. Böyle günlerde öğretmenlere en çok çiçek hediye edilir. Alınan bir çiçeğin yanına öğrenci tarafından yapılan minik bir resim ya da bir şiir hediyeyi çok daha anlamlı yapacaktır.

Bunların yanı sıra hediye seçeneği öğretmenin zevkine ve cinsiyetine göre de değişiklik gösterebilir. Çiçek gibi klasik hediyelerin yanı sıra yazımızda vereceğimiz farklı ve özel hediyeler ile öğretmeninizi daha da mutlu edebilirsiniz.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE TAVSİYELERİ

24 Kasım Öğretmenler günü hediye tavsiyeleri yılın bugününde hem öğrencilerin hem de velilerin en çok araştırdığı konulardan biridir. Öğretmenine sevgi ve minnetlerini göstermek isteyen öğrenciler hem güzel hem de anlamlı hediyeler için araştırmalar yapmaya başladı. Burada öğretmenler için en anlamlı ve değerli hediyelerden bazılarını sizler için derledik. Bu hediyeler arasından öğretmeniniz için en uygun olanı seçebilir ve onu mutlu edebilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KIRTASİYELİK HEDİYELER

24 Kasım Öğretmenler günü için akla ilk gelen hediyeler hiç şüphesiz ki kırtasiye ürünleridir. Eğitim ve öğretim denildiği an akla kırtasiye ürünleri gelir. İstisnalar dışında her öğretmen de kırtasiye ürünlerine ilgi duymaktadır. Bu kategoride standardın dışında özel ve anlamlı hediye önerileri şu şekildedir:

İsme Özel Defter Hediyesi:

Öğretmeninize kapağında ismi yazan bir not defteri hediye edebilirsiniz. Bu sayede her not aldığında hem de sizi hatırlayacak hem de kendini özel hissedecektir. Eğer öğretmeninize vereceğiniz defter hediyesini daha da özelleştirmek isterseniz defterin içerisine bir not, bir şiir ya da bir resim ekleyebilirsiniz. Bu sizi ve hediyenizi daha da unutulmaz kılacaktır.

İsme Özel Kalem Hediyesi:

Her öğretmenin olmazsa olmazı kalemleridir. Özellikle şık bir dolma kalem ya da tükenmez kalem öğretmeninizi sevindirecektir. Bir de bu şık kaleme öğretmenin adı yazdırılırsa kalemin özelliğini kat kat artacaktır. Kendi adının yazdığı kalemle sınav okumak, not almak ya da imzalarını atmak öğretmeninizi özel ve değerli hissettirecektir.

Öğretmenlere Kitap Hediyesi:

Öğretmenlerin en büyük amaçlarından biri de öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çoğu öğretmenin de öğrencilerine en büyük hediyeleri kitaplar olmaktadır. Bu Öğretmenler Günü'nde bir güzellik yapın ve kitap hediyesini siz öğretmeninize verin. Öğretmeninizin en sevdiği kitabı ona hediye olarak verebilirsiniz. Hatta mümkünse özel seri ya da bir sahaftan bulunacak eski basım güzel bir kitap bulursanız öğretmeniniz çok mutlu olacaktır. Öğretmenler için en özel kitap hediyelerinden biri de hiç şüphesiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk eseri olacaktır. Kitapların yanı sıra özel bir kitap ayracı da aynı şekilde öğretmenleri mutlu edecektir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ÇİÇEK HEDİYESİ

24 Kasım Öğretmenler Günü hediye tavsiyeleri için en çok tercih edilen hediye her zaman çiçek olmuştur. Eski zamanlardan bu yana her özel günde öğrenciler tarafından öğretmenlere çiçek hediye edilmektedir. Bazı öğrenciler kendi topladıkları çiçekleri getirirken bazıları da rengarenk bir çiçek buketi satın alıp öğretmenlerine hediye verirler. Eskiye nazaran şimdi çiçekler de daha çeşitli ve daha farklı modellerle hediye olarak sunulmaktadır. Her yerde bulabileceğiniz çiçekçilerin yanı sıra bir çok İnternet sitesi ve uygulama da farklı çiçek modellerini sizlerin ve öğretmenlerinizin beğenisine sunarlar.

Öğretmenler günü için hediye olarak renkli bir çiçek buketiya da farklı modellerle saksı çiçeklerini tercih edebilirsiniz. Son yıllarda hem çok değerli hem de çok şık olduğu için öğretmenlere sık sık Orkide çiçeği hediye edilmektedir. Orkidenin yanı sıra Lilyum, Gül ve Papatya Aranjmanları, tasarım çiçekler ve Atatürk Çiçeği son zamanların en çok tercih edilen çiçek hediyeleridir.

Çiçek hediyelerine bir başka alternatif de yenilebilir çiçek hediyelerdir. Son yıllarda hediye kategorisinde oldukça popüler olan bu yenilebilir çiçekler, buket şeklinde sunulan çikolata ya da keklerden oluşmaktadır. Bunların hem görüntüsü güzeldir hem de öğretmeninizin ağzını tatlandırır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN GİYİM HEDİYELERİ

Öğretmenler Günü hediye önerileri arasında tercih edilenler arasında giyim de çok popülerdir. Erkek öğretmenler için en çok tercih edilen giyim hediyeleri şu şekildedir:

Kravat

Mendil

Kol Düğmesi

Atkı ve Bere

Cüzdan

Kemer

Özellikle kravat ve kol düğmesi hediyesi erkek öğretmenler için tercih edilebilecek en prestijli hediyelerin başında gelmektedir. Bu ürünler de özel olarak yaptırılabilecek hediyelerdir. Piyasada sıkla karşılaşılan isim ya da baş harf işlemeli kravat ve kol düğmeleri öğretmenlerin kendilerini şık ve özel hissetmesini sağlayacaktır. Ayrıca erkek öğretmenler için çok tercih edilen bir diğer hediye de kemer ve cüzdan hediyeleridir. Bu da prestijli erkek öğretmen hediyeleri arasına girmektedir.

Bayan öğretmenler için de sık sık giyim hediyeleri tercih edilmektedir. Bunlardan en popüler olanları şu şekildedir:

Fular

Eşarp

Çanta

Atkı ve Bere

Eldiven

Özellikle fular ve eşarp hediyeleri çok şık 24 Kasım Öğretmenler Günü bayan hediye önerileridir. Yine kravat ve kol düğmesinde olduğu gibi öğretmeninizin zevkine uygun eşarp ve fularlar oldukça şık ve prestijli Öğretmenler Günü hediyeleri olacaklardır. Kişiye özel baş haf ya da isim işlemeli seçenekler hediyelere daha da güzellik ve özellik katacaklardır.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYELERİ

24 Kasım Öğretmenler Günü hediyeleri ile ilgili son yıllarda en çok tercih edilen baskılı ve yazılı hediyelerdir. Bu hediyelerin çoğu eğlenceli hediyelerdir. Dilerseniz hazır baskılı öğretmenler gününe özel hediyelerden tercih edebilir, dilerseniz de kendiniz öğretmeniniz için baskı yaptırabilirsiniz. Eğer öğretmeninizin özel bir sözü varsa ya da sizlere sürekli söylediği bir şeyler varsa bunları hediyelerin üzerine bastırarak kalıcı, özel ve farklı bir hediye oluşturabilirsiniz. Bu hediye hem öğretmeninizin yüzünü güldürür hem de sizi unutulmaz kılar.

Öğretmenler Günü'ne özel kişiselleştirilmiş hediye seçeneklerinden bazıları şunlardır:

Yılın Öğretmeni Ödülü

Yılın öğretmeni ödülü son yılların en çok tercih edilen Öğretmenler Günü hediyelerinden biridir. Öğretmeninize eğitim ve öğretim alanında Oscar vermek isterseniz bu hediyeyi tercih edebilirsiniz. Ödülün üzerine öğretmeninizin ismini yazdırarak ayrıca bu hediyeyi özelleştirebilirsiniz.

İsim ya da Not Yazılı Kupa Hediyesi

Öğretmeninizin adının yazdığı ya da kişisel bir notun yazdığı kupa ödülü hem keyifli hem de özel bir hediye olacaktır. Bu sayede her çay ya da kahve içtiğinde öğrencisini hatırlayacak ve yüzü gülecektir. Ayrıca fotoğraf baskılı kupalar da son yıllarda oldukça rağbet görmektedir.

Fotoğraf Çerçevesi

Tartışmasız en anlamlı hediyelerden biri fotoğraf çerçevesidir. En güzel ve en kalıcı anılar fotoğraflardır ve öğretmeninizle ya da sınıf arkadaşlarınızla çektirdiğiniz bir fotoğrafla beraber hediye ettiğiniz fotoğraf çerçevesi öğretmeniniz için çok anlamlı bir hediye olacaktır.

İsme Özel Duvar Saati

24 Kasım Öğretmenler Günü için anlamlı hediyelerden biri de öğretmeninizin ismine özel hazırlattığınız duvar saati hediyesi olacaktır. Zaman en değerli hazinedir ve bunun bilincinde olan öğretmeniniz için hazırlattığınız duvar saati oldukça değerli olacaktır. Öğretmeniniz ister evine isterse de sınıfa bu saati astığında ve her saate baktığında sizleri hatırlayacaktır. Ayrıca sınıfça güzel bir fotoğrafınızı bastırdığı bir duvar saati de oldukça anlamlı olacaktır.