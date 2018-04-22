Mersin'de bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile oda, dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladıkları mesajlarla kutladılar.

Kocamaz: "23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milletinin karanlıktan aydınlığa kavuştuğu gün olduğunu söyledi. 23 Nisan'ın, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kocamaz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Bu bayram günü, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenlik kaynağının ilan edildiği tarihi bir gün iken, diğer taraftan yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bir kutlu şenliktir" dedi.

Cumhuriyetin temel değerlerine ve milletin bütünlüğüne yönelik saldırıların her dönemde olduğunu hatırlatan Kocamaz, "Yakın tarihte yaşanan 15 Temmuz hain darbesinde gözbebeğimiz, demokrasinin kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisimize düzenledikleri saldırı ile birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan hainlere gereken cevap, azimli ve demokrasi aşığı halkımız tarafından verilmiştir. Bu hain saldırıların bugün olduğu gibi yarın da devam edebileceği düşüncesiyle, gelecek nesillerin uyanık ve bu gibi tertiplere karşı tedbirli olabilmesi için bilinçli ve duyarlı olmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Ercik: "23 Nisan, Türk milletinin yeniden dirilişidir"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 23 Nisan 1920 tarihinin, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin timsali olduğunu belirtti.

Türk milletinin, tüm imkansızlıklara rağmen ayağına pranga vurulmasına izin vermediğini, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirdiğini dile getiren Ercik, "Milli iradenin tecelligahı, İstiklal Harbimizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda bağımsızlığımızın sembolüdür. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla Kurtuluş Savaşını başlatan aziz milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen, ayağına pranga vurulmasına izin vermemiş, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirmiştir. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda, bu bayramı çocuklara armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü sesi vardır. İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir" ifadesini kullandı.

Kızıltan: "23 Nisan, onur ve gurur günümüzdür"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, 23 Nisan'ın ülke için anlamını vurgulayarak, "23 Nisan, binlerce yıllık tarihimizin cumhuriyetle taçlandırılmasıdır. 23 Nisan 1920, milletimiz için hayati değer taşıyan bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan, bu topraklarda yaşayan herkesin ruh birliğiyle, yüzlerce yılın oluşturduğu akrabalık ve kardeşlik bağlarıyla, mozaikten mermere dönüşen ayrılmaz yapısıyla, egemenliğini kazandığı, vatanına ve geleceğine sahip çıktığı gündür. 23 Nisan, binlerce yıllık tarihi derinliğe sahip olan ve bir asra yaklaşan bir cumhuriyet değeri ile bu tarihi taçlandıran aziz milletimizin onur ve gurur günüdür. Dünyada çocuklara armağan edilen tek gün ve milli bayram olan 23 Nisan, büyük Atatürk'ün ifade ettiği 'milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' vecizesiyle, milletine inanan bir liderin ve vefakar atalarımızın bize armağan ettiği bir gündür" şeklinde konuştu.

Er: "Çocuklarımıza, vatandaşı olmaktan gurur duyacağı bir ülke bırakmalıyız"

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920'nin milli egemenlik açısından önemli bir tarih olduğunu belirterek, şöyle konuştu; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte, Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Geleceğimizin teminatı, en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı, ülkesine ve milletine hayırlı insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, eleştiren, kendine güvenen, girişimci, güçlü, milli değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir ülke bırakmak en büyük vazifemizdir, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Akyürek: "23 Nisan, bağımsızlığımızın sembolüdür"

Tarımsal Urun Isleme Ihtisas Organize Sanayi Bolgesi (TUIOSB) Kurucu Baskanı Gul Akyurek ise 23 Nisan 1920 tarihinin, Turkiye Cumhuriyeti acısından cok buyuk bir onemi oldugunu vurguladı. 23 Nisan 1920'de Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nin acılmasıyla beraber yeni Turk Devletinin ilan edildigini soyleyen Akyurek, "23 Nisan 1920, buyuk mücadeleler sonucunda esaretten kurtularak ulaştığımız zaferin en onemli donum noktalarından biridir ve tum dunyaya tam bagımsızlık konusundaki azim ve kararlılıgımızı ilan etmistir. Ulu Onderimiz Mustafa Kemal Ataturk, egemenliğimizin ve bagımsızlıgımızın sembolu olan bu onemli gunu, cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımıza armagan etmistir. Bu gunun cocuklarımıza armagan edilmesi, Turkiye'nin gelecegi olan Turk cocuklarına, Turk genclerine olan guvenini ve umudunu gosterir" dedi. - MERSİN