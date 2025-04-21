23 Nisan şiirleri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiir örnekleri!

Milli bayramlarımız arasında ayrı bir önemi olan 23 Nisan için hazırlanan şiirler, etkinliklerde ve törenlerde sıkça kullanılıyor. Özellikle okullarda yapılan kutlamalarda 23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla seslendiriliyor. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili en güzel şiir örnekleri!

23 NİSAN ŞİİRLERİ NELERDİR?

23 Nisan şiirleri, bu özel bayramı kutlamanın en anlamlı yollarından biridir. Kısa ve etkileyici 23 Nisan şiirleri ile hem çocuklara hem de büyüklere bu günün anlam ve önemini anlatabilirsiniz.

23 NİSAN ŞİİR ÖRNEKLERİ

23 Nisan Coşkusu

Yazan: Anonim

Bugün 23 Nisan,

Neşe doluyor insan.

Bayram yapar çocuklar,

Sevinir bütün vatan.

Kırmızı beyaz bayrak,

Gökyüzünde dalgalanır.

Bugün çocukların günü,

Kalpten kalbe fırtınadır.

Atam'a Minnet

Yazan: Anonim

Atam! Sana minnet dolu

Bir kalple sesleniyorum.

23 Nisan'da her yolu

Senin izinden yürütüyorum.

Çocuklara verdiğin armağan,

Bir ömür sürecek inan.

Bayramımız kutlu olsun,

Sevinçle çınlasın her yan!

Ulusal Egemenlik

Yazan: Anonim

Egemenlik ulusun,

Kutlu olsun bayramın.

23 Nisan günü,

Gururla dolar her yanın.

Atatürk armağan etti,

Bu güzel bayramı bize.

Sonsuza dek yaşasın,

Özgürlük dolu bu ülke.