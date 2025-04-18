23 Nisan noterler çalışıyor mu? 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil olan 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu sorusunun yanıtı, Diyanet ve hükümetin açıklamaları doğrultusunda netlik kazandı. Türkiye genelinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları tatil olurken, "23 Nisan noterler çalışıyor mu" sorusu da böylelikle yanıt bulmuş oldu. Peki, 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? İşte detaylar…

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş özel bir gündür. 23 Nisan resmi tatil mi sorusu her yıl bu özel gün öncesinde gündeme geliyor. Yasal düzenlemelere göre 23 Nisan, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 NİSAN NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, 23 Nisan'da tüm noter hizmetleri duracak.

NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Acil noter işlemleri için ise bazı büyük şehirlerde belirlenen nöbetçi noter uygulamaları bulunabiliyor.

Nöbetçi noter uygulamasının olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesi üzerinden yaşadıkları il için sorgulama yapabilirler. Böylece 23 Nisan günü çok acil işlemler için alternatif bir yol bulunabilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Haziran - 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar)

15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı

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