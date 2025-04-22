23 Nisan İstanbul etkinlikleri ve ücretsiz konserler! İstanbul 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta?

Bu yıl 23 Nisan İstanbul etkinlikleri kapsamında şehrin dört bir yanında atölyeler, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Çocuklar için özel olarak hazırlanan programlar sayesinde hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı bulacaklar. Peki, 23 Nisan İstanbul etkinlikleri nerede düzenlenecek, saat kaçta başlayacak? İşte, 23 Nisan İstanbul etkinlikleri ve ücretsiz konserler!

İBB SARAÇHANE PARKI

21 Nisan Pazartesi

12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar' Konseri

13.00 Ritim Atölyesi

14.00 İki Bavul Dolusu Çocuk Tiyatrosu

14.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

15.00 Tohum Kâğıt Atölyesi

22 Nisan Salı

12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar'

13.00 Demokrasi Atölyesi - P4c Felsefe

14.00 Ejderha Koca Ağız Çocuk Tiyatrosu

14.00 Ritim Atölyesi

15.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

23 Nisan Çarşamba

12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar'

12.00 Ritim Atölyesi

13.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

14.00 Bir Çocuk Masalı: Turunç'un Bahçesi Çocuk Tiyatrosu

14.30 Taş Boyama Atölyesi

16.00 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi

ARTİSTANBUL FESHANE

23 Nisan Çarşamba

11.00 Mask Atölyesi

12.30 Çim Adam Atölyesi

13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

14.00 Hayvan Figürleri Atölyesi

14.00 Kabuk Çocuk Tiyatrosu

15.30 Picasso Resim Atölyesi

ÇUBUKLU SİLOLAR

23 Nisan Çarşamba

12.00 Uçurtma Atölyesi

13.00 Maskot Bando

13.00 Sokak Sanatları

13.00 Maskotlar

13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

13.00 Şişme Oyun Alanları

14.00 Robotik Kodlama Atölyesi

14.00 Nöro Oyun Çocuk Tiyatrosu

15.00 Zumba Kids

15.00 İBB Oda Müziği Topluluğu Vals Atölyesi

16.00 Tahta Robot Yapımı Atölyesi

16.00 Bubble Show

17.00 Handan Belivermiş Çocuk Konseri

ARNAVUTKÖY YAŞAM MERKEZİ

23 Nisan Çarşamba

11.00 Hayvan Mask Atölyesi

12.30 İleri Dönüşüm Atölyesi

13.00 Zumba Kids

13.00 Maskot Bando

13.00 Sokak Sanatları

13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

13.00 Bubble Show

14.00 Hayalimdeki Şehri Çiziyorum Atölyesi

15.30 Çim Adam Atölyesi

HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU

23 Nisan Çarşamba

15.00 İBB Bandosu "Bando Çalıyor Çocuklar Söylüyor" Konseri

15.30 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Üsküdar Yavuztürk ÇEM 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri

15.45 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Ümraniye Esenkent ÇEM Dans Gösterisi

15.50 Harika Kanatlar Müzikali

16.30 KKTC Halk Dansları Topluluğu

16.40 İllüzyon Gösterisi

16.55 Kukuli Müzikali

18.00 Kosova Halk Dansları Topluluğu

18.10 İBB Sanat Eğitimleri Halk Dansları Grubu

18.20 Kral Şakir & Fil Necati

18.55 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu

19.10 Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu

19.30 Tüm Topluluklar Toplu Dans Gösterisi