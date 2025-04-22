23 Nisan İstanbul etkinlikleri ve ücretsiz konserler! İstanbul 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta?
23 Nisan İstanbul etkinlikleri 2025 yılında da büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri tarafından organize edilen birbirinden renkli 23 Nisan İstanbul etkinlikleri, çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca, birçok ücretsiz konser de bu özel günün coşkusunu artıracak.
Bu yıl 23 Nisan İstanbul etkinlikleri kapsamında şehrin dört bir yanında atölyeler, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Çocuklar için özel olarak hazırlanan programlar sayesinde hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı bulacaklar. Peki, 23 Nisan İstanbul etkinlikleri nerede düzenlenecek, saat kaçta başlayacak? İşte, 23 Nisan İstanbul etkinlikleri ve ücretsiz konserler!
İBB SARAÇHANE PARKI
21 Nisan Pazartesi
12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar' Konseri
13.00 Ritim Atölyesi
14.00 İki Bavul Dolusu Çocuk Tiyatrosu
14.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
15.00 Tohum Kâğıt Atölyesi
22 Nisan Salı
12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar'
13.00 Demokrasi Atölyesi - P4c Felsefe
14.00 Ejderha Koca Ağız Çocuk Tiyatrosu
14.00 Ritim Atölyesi
15.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
23 Nisan Çarşamba
12.00 İBB Orkestraları 'Minik Notalar'
12.00 Ritim Atölyesi
13.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
14.00 Bir Çocuk Masalı: Turunç'un Bahçesi Çocuk Tiyatrosu
14.30 Taş Boyama Atölyesi
16.00 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi
ARTİSTANBUL FESHANE
23 Nisan Çarşamba
11.00 Mask Atölyesi
12.30 Çim Adam Atölyesi
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
14.00 Hayvan Figürleri Atölyesi
14.00 Kabuk Çocuk Tiyatrosu
15.30 Picasso Resim Atölyesi
ÇUBUKLU SİLOLAR
23 Nisan Çarşamba
12.00 Uçurtma Atölyesi
13.00 Maskot Bando
13.00 Sokak Sanatları
13.00 Maskotlar
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
13.00 Şişme Oyun Alanları
14.00 Robotik Kodlama Atölyesi
14.00 Nöro Oyun Çocuk Tiyatrosu
15.00 Zumba Kids
15.00 İBB Oda Müziği Topluluğu Vals Atölyesi
16.00 Tahta Robot Yapımı Atölyesi
16.00 Bubble Show
17.00 Handan Belivermiş Çocuk Konseri
ARNAVUTKÖY YAŞAM MERKEZİ
23 Nisan Çarşamba
11.00 Hayvan Mask Atölyesi
12.30 İleri Dönüşüm Atölyesi
13.00 Zumba Kids
13.00 Maskot Bando
13.00 Sokak Sanatları
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
13.00 Bubble Show
14.00 Hayalimdeki Şehri Çiziyorum Atölyesi
15.30 Çim Adam Atölyesi
HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU
23 Nisan Çarşamba
15.00 İBB Bandosu "Bando Çalıyor Çocuklar Söylüyor" Konseri
15.30 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Üsküdar Yavuztürk ÇEM 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri
15.45 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Ümraniye Esenkent ÇEM Dans Gösterisi
15.50 Harika Kanatlar Müzikali
16.30 KKTC Halk Dansları Topluluğu
16.40 İllüzyon Gösterisi
16.55 Kukuli Müzikali
18.00 Kosova Halk Dansları Topluluğu
18.10 İBB Sanat Eğitimleri Halk Dansları Grubu
18.20 Kral Şakir & Fil Necati
18.55 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu
19.10 Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu
19.30 Tüm Topluluklar Toplu Dans Gösterisi