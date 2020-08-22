22 Ağustos Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER ARNAVUTKÖY ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AYDOS, BURÇİN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, TAŞLI, YILDIRIMER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606455) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, OLTU, ÜSTÜNER, ŞENOL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607633) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk/ YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607629) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, BİLNUR, CAHİT SITKI TARANCI, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FERİT PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GURUR, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HİTİT, KIŞLA, KURTULUŞ, MEVLANA, OMURTAK, PAZARYOLU, SAFİYE AYLA, TEPECİK, VAROL, YAR, YAŞAR DOĞU, YENİLİK, ÇİTLEMBİK DEDE, ÖZVERİ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ, ŞERAFETTİN sk/ HASTANE mah OKUTAN sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606774) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYFER, BALABAN, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, İLKBAHAR, ŞEYH ŞAMİL sk 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2608967) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AHİ EVRAN, AKAD, ARAS, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BAMBU, BOZ, BİRLİK, CANSUN, DAVET, DENİZATI, ENGİNSOY, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KAYAPINAR, KAYMAK, KERVANSARAY, KINALI, MESUT AKGÜNAY, MİNYATÜR, NİHAL, RESUL, SAFRAN, SEKBAN BAŞI, SELİN, SIHHİYE, TEVFİK, TOPAĞACI, YAŞAR DOĞU, ZİYA MERİÇ, ÇARŞAMBA sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2608981) AVCILAR ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk/ MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM, İLİM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602838) BAHÇELİEVLER ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ÇAYIR sk/ MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ARKIN, PERTEV PAŞA, POLAT, POSTA, SADAK, SÜLEYMAN NAZİF, ZİYA GÖKALP, ÖZYURT sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602858) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, KARANFİL 2, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607647) BAKIRKÖY ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603954) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, UĞUR MUMCU sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603958) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603960) BAYRAMPAŞA ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601250) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah CEBE ALİ BEY sk 15:00-23:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606324) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, ATAKAN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607344) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAHÇELİ, CEMİYET, MORLALE, NİĞBOLU, SIRAEVLER, SİPAHİ, TAN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2609022) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987., 1991., 1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 2002., 2016., OSMAN GAZİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2609306) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI sk/ VATAN mah ESENLER sk 17:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2610318) BEYOĞLU ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah OKMEYDANI sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BALÇIK TARLASI, BÜYÜKDERE, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİDİYE SUYU, OKUR, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL, VETERİNER HİLMİ sk/ CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, RUMELİ, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ FEHMİ, İZZETPAŞA sk/ MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY, İSKETE sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602189) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BAŞ, BEŞPARMAK, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, YOLÇATI sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607683) BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, BAŞAR 3, BİTEK, DOLUNAY 1, EFKAN, HAYAT, HAZAN, ITIR, KORKUT, OKYAY, SAMET, SELANİK 1, SULTAN MURAT, TÜRKOBA, UĞURCAN, YAZICI, YEL, İCLAL sk/ MURAT ÇESME mah GONCA sk/ TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KOOPERATİFLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602882) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah AYDIN, BOSTAN, DEĞİRMEN 2, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, TEYYARECİ FETHİBEY, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2608408) ESENLER ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 307., 309., 310., 311., 313., 316., 317. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590364) ESENYURT ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2609., 2621., 2622., BAHÇE, BESTE, ESEN, KÜPE ÇİÇEĞİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600397) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ YENİKENT mah 660., 661., 683., 685., 686., GAZİ OSMAN PAŞA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602023) - İSTANBUL ESENYURT ilce ZAFER mah Haramidere yolu cd. 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603706) - İSTANBUL ESENYURT ilce ZAFER mah Haramidere yolu cd., 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603707) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1591., 3032., 3036., 3038., 3040., 3084., 3088., AKÇABURGAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603764) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1591., 3032., 3036., 3038., 3084., 3088., AKÇABURGAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603762) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., ADALET, BOĞAZİÇİ, EBRU sk 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602899) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2625., ALGÜL, BÜYÜK AYAZMA, KAKTÜS, PETÜMYA, SERDAR, YILDIRIM, İLGİN sk 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602898) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 328., 330., 331., 332., 349., BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606865) EYÜPSULTAN ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN, ÇİÇEKSUYU sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602884) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk 00:05-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602879) FATİH ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah BÂLA TEKKESİ, KARABAŞ BOSTANI, KARABAŞ ÇEŞMESİ, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, LALEZAR CAMİİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, YENİ TAVANLI ÇEŞME sk/ SEYYİD ÖMER mah EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, LALEZAR CAMİİ, NÂİBBEY, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, YEDİ EMİRLER 1., YEDİ EMİRLER ÇEŞMESİ, ÇAVUŞBAŞI sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah AĞA ÇAYIRI, KADIN NİNE sk/ SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, AĞA ÇAYIRI, BURHANBEY, ESKİ CAMİ, KARAKULAK, MEŞELİ MESCİT, SERDENGEÇTİ, SÜLEYMAN ÇORLU, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, VİDİN, YEDİ ŞEHİTLER, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME 2. ÇIKMAZI, ÇAĞLAYAN, İLK MEKTEP sk/ ŞEHREMİNİ mah ŞEYH CELAL sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603742) GÜNGÖREN ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVUR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602859) - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAY, ARDIÇ, FATİH, SAVUR sk/ SANAYİ mah ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607449) KAĞITHANE ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEĞİRMEN, SEÇİLMİŞ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602337) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, BELLER, BENGİSU, BENGİSU ÇIKMAZI, BİRBEN, DUTLUK, DÜZ, FENER, GEÇİT, GÜLBAŞ, HAKİM, HAKİM ÇIKMAZI, KESKİNLER, MAYIS, MECNUN, TALATPAŞA, TOPEL, TUNÇ sk/ TELSİZLER mah ASIL, ATEŞ, BALKON, BİRBEN, TALATPAŞA, ULU, İKİZLER sk/ ÇELİKTEPE mah DUTLUK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2608368) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TUNA, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585518) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARİSTAN sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 4.YAYLA, BEŞİR KEMAL, HAKKIBEY, MUAMMER AKSOY, YELDEĞİRMENİ, ŞEHİT RECEP sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601366) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1511., 1513., AKBABA, BALIKÇIN, DERE KUŞU, DİVRİĞİ KUŞU, GÖKKUŞU, MARTI, MUHABBET KUŞU, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2609145) SARIYER ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, EĞİTİM, GÜMÜŞDERE, HATİP, KIVILCIM, KOSOVA, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ŞUBAT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603725) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ATEŞ ÇİÇEĞİ, YONCALI ÇIKMAZI, ÇELİK, İBRİŞİM ÇIKMAZI, İNCİ ÇİÇEĞİ sk/ YENİKÖY mah İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.) sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603976) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKINCILAR, ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, İSHAK sk/ TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, GÜR, POLAT, VAHDET, ÇAYIR YÜZÜ, ÖZYILDIRIM, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603974) SİLİVRİ ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597654) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607343) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, KAVAKLI, KÜPELİ ÇIKMAZI, MİSKET ÇIKMAZI, SES, ÇİZGİ sk 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2609019) ŞİŞLİ ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah HASAT, HUZUR, PERİHAN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607214) SULTANGAZİ ilçesi, 22 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606410) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2608367)