217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum

Türkiye, son 2 gündür yangın bölgelerinden art arda gelen iyi haberlere seviniyor. 28 Temmuz'dan beri başlayan orman yangınlarında 12. güne girilirken, şu ana kadar 47 ilde çıkan orman yangının 217'si kontrol altına alındı. 6 noktada devam eden yangınlara ise müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Buna göre 47 ilde çıkan 223 yangından 217'si kontrol altına alındı. 6 noktada devam eden yangınlar için ise mücadele ediliyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

Muğla: Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan

Isparta: Sütçüler

Yangınlara 16 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve 150 iş makinesi müdahale ediyor.

MİLAS'TAN KORKUTAN HABER

Alevlerin kontrol altına alındığı Milas'tan ise kötü haber geldi. Milas Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan yeni açıklamaya göre ilçede saat 18.47'de yeniden yangın başladı. Yangını söndürmek için yoğun çalışmalar devam ediyor.





Yapılan açıklamada "18.47 saati itibariyle Fesleğen Mahallesi'nde yangın tekrar başladı. Söndürme çalışmaları belirtilen saate kadar havadan ve karadan devam etti. Antalya bölgesinde yangınların sona ermesiyle birlikte yangın söndürme güçleri Muğla'ya sevk edildi." ifadelerine yer verildi.