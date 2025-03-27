2025 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, hem kamu hem de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, bayram tatilinin hangi günlere denk geleceğini ve toplam kaç gün süreceğini araştırıyor. Seyahat planı yapanlar, aile ziyaretlerini organize etmek isteyenler ve öğrenciler, "2025 Ramazan Bayramı tatil günleri hangileri?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatil günleri hangileri? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? İşte, detaylar…

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ HANGİLERİ?

2025 yılı Ramazan Bayramı tatili süresi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılki Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 9 gün sürecek. Tatil süreci, 28 Mart 2025 Cuma günü mesai bitiminde başlayacak ve 6 Nisan 2025 Pazar günü sona erecek.

2025 Ramazan Bayramı tatil günleri hangileri

Kamu personelleri de 2-3-4 Nisan günlerinde idari izinli sayılacak. Böylece hem hafta sonları hem de bayram günleriyle birlikte uzun bir tatil planlaması mümkün hale geldi.

2025 Ramazan Bayramı tatil günleri

Ayrıca, öğrenciler için de Nisan ara tatili bu döneme denk geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Bu tarihler de hafta sonlarıyla birleşince, öğrenciler de 9 günlük bir dinlenme süreci yaşayacak.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor.