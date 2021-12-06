2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı bütçe teklifine "Hayır" oyu vereceklerini belirterek, "Beni borçlandırıyorsun, torunları da borçlandırıyorsun. Üstelik dolarla borçlandırıyorsun. Bunun ahlakla, milliyetçilikle ne ilgisi var? Bu bütçe garibanlardan alıp, bir avuç zengine, bir avuç tefeciye, bir avuç dolar baronuna para aktaran bir bütçedir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Tbmm Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, her gün 74 milyon 571 bin 369 dolar faiz ödendiğini öne sürdü.

"Çiftçinin, emeklinin faizi mi düştü, bankalardan kredi kartı alıp da alışveriş yapan vatandaşın faizi mi düştü?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankasının bankalara açacağı kredinin faizi 1 puan düşmüş. Çiftçi, emekli, sanayici bundan faydalanmıyor. Faiz düştü diye gaz veriyorlar, hiçbir faiz düşmedi. Tam tersine dolar olarak aldığımız senetler vardı onların tamamının faizi yükseldi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde esnafın, Esnaf Kefalet Kooperatifleri ve bankalardan aldıkları bütün kredilerin faizlerini sıfırlayacağını anlattı.

- "Türkiye Cumhuriyeti'ni fakirleştiren bir bütçe"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu bütçenin esnaf, çiftçi, emekli, sanayici ve serbest meslek erbabının bütçesi olmadığını öne sürdü.

Vatandaşların birikimlerini dolar olarak değerlendirdiğini, mevduatın yüzde 63'ünün dolar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dışarıya dünyanın faizini ödüyorsun ve şimdi kapı kapı geziyorsun. Düne kadar '15 Temmuz darbe girişimini destekleyen' dediğiniz, 'paralar verdi' dediğiniz kişilerle kucaklaştınız. Merak ediyorum nasıl bir mide var, nasıl bir anlayış var?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bütçenin milletin, çiftçinin alın terini sömüren, fakirden alıp zengine veren, Türkiye Cumhuriyeti'ni fakirleştiren, Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yapan bir bütçe olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, "O nedenle bu bütçe açık ve net söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. Çiftçi, emekli ve esnaf faydalanmıyor. Çiftçinin traktörünü haczediyorlar ama Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar alıp, 'gazeteleri satın al, televizyonları satın al' dedikleri adam parayı ödemeyince önünde esas duruşta duruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır"

Kılıçdaroğlu'nun, Hükümetin, çiftçiye, işçiye, esnafa, fukaraya gücünün yettiğini, onları tehdit ettiğini söylemesi üzerine, AK Parti milletvekilleri, "Siz de tehdit ediyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu, "Kimseyi tehdit etmem meraklanma. Şunu söylüyorum; kim yasa dışı yazının altına imza atarsa, kim yolsuzluklara ortak olursa onların hiçbirisini devlette tutmayacağım. Hırsızların bu devlette işi yoktur. Sadece orayı değil TBMM'yi de kirlilikten arındıracağım, siyasi ahlak kanunu çıkaracağım. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, devletin televizyonunda, 'Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar alıyor' dedi. Hiçbiriniz merak etmediniz mi? Aslında biliyorsunuz kim olduğunu, ben de biliyorum kim olduğunu. Haksızlık karşısında, yolsuzluklar karşısında susan dilsiz şeytandır." karşılığını verdi.

-"Vicdan varsa..."

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ihalelerin neden dolarla verildiğini sorarak, "Dolar 7 liradan 14 liraya çıkıyor, kim kazandı çiftçi mi emekli mi esnaf mı kazandı; dolarla ihale alan kazandı. Parayı kim ödeyecek 84 milyon ödeyecek. Para nereden nereye gidiyor, fakir fukaradan 5'li çeteye gidiyor. ya insaf, güvenceyi de dolarla veriyorsun. Köprüyü yap, yolu yap, şunu yap, bunu yap; nasıl olsa bu kadar yolcu olmaz, üstüne ben sana para vereceğim. Türk Lirası yok, kabul etmem. Neyle? Bana dolarla vereceksin." ifadesini kullandı.

AK Parti sıralarından, "Belediyeleriniz aynısını yapıyor" diye laf atılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Belediyeleri öğrenmek istiyorsan git, İçişleri Bakanının el koyduğu, 30'a yakın yolsuzluk dosyasını aç oku. Senin İçişleri Bakanın, Büyükşehirin ortaya çıkardığı 25'e yakın yolsuzluk dosyasına el koydu, 'araştırmayın, ben araştıracağım' dedi. Vicdan varsa, ahlak varsa, bu Parlamentoya saygılıysan, gidip diyeceksin ki 'ne oldu bu dosyalara' Diyemezsin." diye konuştu.

Dolarla verilen garantilerle gelecek kuşakların da borçlandırıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Beni borçlandırıyorsun, torunları da borçlandırıyorsun. Üstelik dolarla borçlandırıyorsun. Bunun ahlakla, milliyetçilikle ne ilgisi var? Bu bütçe garibanlardan alıp, bir avuç zengine, bir avuç tefeciye, bir avuç dolar baronuna para aktaran bir bütçedir." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dolardaki 5 lira 20 kuruş artışın, Türkiye'nin dış borçlarının 2 trilyon artmasına yol açtığını, bütçede 2022'de toplanacak verginin ise 1 trilyon 258 milyar lira olduğunu aktardı.

"Devlet liyakat ve adaletle yönetilmeli"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, devletin liyakat ve adaletle yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Siz paralel yapıdan şikayet ediyordunuz. Bir Dışişleri Bakanı var, bir de sarayda dışişleri bakanı var. Bir Merkez Bankası başkanı var, bir de sarayda var. Bir YÖK Başkanı var, bir de sarayda var. Bir Dışişleri Sözcüsü var, bir de sarayda dışişleri sözcüsü var. Dolayısıyla bu paralel yapı bizi aydınlığa çıkarmaz." görüşünü savundu.

"Zindaşti'yi kim çıkardı hapisten" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tonlarca kokain yakalanıyor, savcı cesaret edip soruşturma açamıyor. Haber iniz yok mu? Kocaeli Dilovası'nı, Mersin Limanı'nı, bilmiyor musun? Konteyner numaraları bile yayınlandı, dünyadan bu kadar mı haber sizsin. Bu desteği verdikçe Türkiye'yi uyuşturucu bataklığına sürüklersin. Uyuşturucu konusu hepimizin ortak sorunu olmak zorundadır. Eğer uyuşturucu baronlarının milyar dolarlarını Türkiye'ye getirmeleri için, kara parayı aklamak için, özel yasalar çıkarırsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına ciddi bir darbe vurursunuz. Gidin fakir fukaranın evlatlarına bakın. O fakir ailelerin çocuklarını önce alıştırıyorlar, ondan sonra torbacı yapıyorlar. Siz bu konuda emniyetle konuştunuz mu? Biz konuştuk, konuştuk. Zindaşti'yi çıkardılar, hiç vicdanın sızlamadı mı? Bu bölgenin en büyük uyuşturucu baronuydu. Telefon ettiler, hakim bıraktı."

"Yargı talimatla çalışırsa orada adalet olmaz"

Yargıtay üyesi yapılan ancak hiçbir Yargıtay kararı altında imzası bulunmayan bir kişinin, hemen sonrasında Anayasa Mahkemesine üye yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi kararlarına uygulamayanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamayanlar hepsi terfi etti. Sözüm söz tamamını temizleyeceğim. Bu memlekete adalet ya gelecek ya gelecek. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bir tek Yargıtay kararı altında imzası olmayan üyenin Anayasa Mahkemesine üye olarak atanmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanına, şerefine bağdaştırmıyorum. Yargıtayda ona oy veren üyelere de söylüyorum, Yargıtayın tarihine kara bir leke bıraktılar. 'Yıllardır Yargıtayda çalışan insanlar var bunlardan birisinin Anayasa Mahkemesine üye olması lazım' demediler. Talimat aldılar saraydan gereğini yaptılar. Yargı talimatla çalışırsa orada adalet olmaz."

Kılıçdaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretini de eleştirerek, "Siz bekliyorsunuz Katarlılar, Veliaht Prens buraya gelecek. ASELSAN'ı mı, ROKETSAN'ı mı satacaksınız? Sattırmayacağız. '2018 yılında tank üretiliyor' diye tweet attılar. Nerede bu tank? Ethem Sancak'a mı güvendiniz? Ethem Sancak mı tank yapacak?" diye konuştu.

"Bütçeye 'hayır' oyu vereceğiz"

Bütçeye "Hayır" oyu vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bütçenin fakir ve fukaradan parayı toplayıp, tefecilere aktaracağını ve uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir bütçe olduğunu iddia etti.

"Antalya Dış Hatlar Terminalinin ihalesi 5 yıl sonra yapılacak, şimdi yapıyorsunuz. Neden şimdi yapıyorsunuz? " sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "İhaleyi alanın burnundan fitil fitil getireceğim. Siz tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyamazsınız, siz dolar baronlarının, tefecilerin yanındasınız." dedi.

(Bitti)

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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