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2022 Erkekler Kainat Güzeli, Darya Kamil seçildi

2022 Erkekler Kainat Güzeli, Darya Kamil seçildi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Irak'ta düzenlenen 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında, Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, birinci oldu. Birinciliğini kutlayan Kamil, "Hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek" ifadelerini kullandı.

Irak'ta 15 ülkenin katıldığı 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışması düzenlendi. Birçok ismin katıldığı yarışmanın kazananı ise Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, oldu.

"ÇOCUK, YAŞLI VE HAYIR KURUMLARINI DESTEKLEMEYİ HEDEF ALIYORUM"

Birinciliğinin ardından 103 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Darya Kamil, "Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur" dedi.

İşte Darya Kamil'in pozları...

2022 Erkekler Kainat Güzeli, Darya Kamil seçildi

2022 Erkekler Kainat Güzeli, Darya Kamil seçildi

2022 Erkekler Kainat Güzeli, Darya Kamil seçildi

2022 Erkekler Kainat Güzeli, Darya Kamil seçildi

2022 Erkekler Kainat Güzeli, Darya Kamil seçildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Fakır:jüri de hiç gören kimse yokmuymuş acaba Cevap Yaz 5 59 Yayından Kaldır
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