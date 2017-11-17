2018 YKS ne zaman? Yüksek Öğretim Kurumları sınav tarihi belli oldu! 2 milyondan fazla öğrencinin merak ettiği 2017 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ne zaman olacak? Üniversiteye geçiş sisteminin değişmesi ile birlikte öğrenciler ve veliler gözünü YKS sınav tarihine çevirdi. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm gelişmeler.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalar neticesinde 2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi içinde YGS ve LYS sınavının yerine üniversiteye geçiş sisteminde Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı düzenlenecek. Bu sene ilk defa düzenlenecek olan YKS sınav tarihi ise en çok merak edilenler listesine girdi. İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği YKS sınavı ile ilgili tüm detaylar ve merak edilenler...

2017 YKS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

2018 YKS sınavının ne zaman yapılacağı büyük bir merakla bekleniyordu. YKS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. 2018 yılında yapılacak olan YKS sınavı için ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını da duyurdu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) tarihi belli olur olmaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

Mahmut Özer, "YÖK tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınav sisteminin gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. Onunla ilgili hiçbir problemimiz yok." ifadesini kullandı. Özer, sınava başvurunun mart ayı içinde yapılacağını bildirdi.

Sınav takvimi, sınav süreleri, sınav başlangıç saatlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Özer, "Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmayacak." dedi.

Sınav ücretini de minimumda tutmaya çalışacaklarını vurgulayan Özer, "İki oturumun toplam ücretinin 120 lira olmasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Sınavın haziran ayı içinde yapılacağını aktaran Özer, "Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." dedi.

Prof. Dr. Özer, ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacağını hatırlatarak, "Sınav sürelerinin ne olacağı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Cumartesi günü öğleden sonraki oturum tek olacağından, sınav süresini de buna göre ayarlayacağız. Sınav süresi konusunda adaylarımızın içi rahat olsun. Zaman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hatta tercihi netleşmiş olan, sayısal, sözel veya eşit ağırlık tercihi netleşen adayların, sadece iki testi alacakları için çok daha geniş bir sürede soruları çözme imkanları olacak." diye konuştu.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) NEDİR?

Üniversiteye 2018-2019 girişteki sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak belirlendi. Buna göre, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına göre ilk oturumda temel yeterlilik esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır. Türkçe ve Matematik sabah oturumunda yapılacak.

Öğleden sonraki ikinci oturumda lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak.