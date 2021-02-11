20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? 20 Yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? AVM'ye gidebilir mi?

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkındaki son gelişmeler araştırılıyor. Okullarda yüz yüze eğitime geçiş için tarih verilmesinin ardından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? sorusu gündeme geldi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak?

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkındaki son gelişmeler araştırılıyor. Okullarda yüz yüze eğitime geçiş için tarih verilmesinin ardından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? sorusu gündeme geldi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak? 20 Yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? AVM'ye gidebilir mi? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL'dir? 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi?İşte detaylar haberimizde...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili sorular karşısında kabine toplantısına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullanırız.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AVM'LERE 20 YAŞ ALTI GİREBİLİR Mİ?

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklanan kararlara göre 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kararına eklemeler yapıldı. Yeni karar göre gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Yeni genelgede bulunan " 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak." maddesi 20 yaş altı çocukların ve gençlerin şehir içi toplu taşıma kullanımı kısıtlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir." denildi.

Aynı genelgede, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL