20 Mayıs 2025 İBB'ye üçüncü dalga operasyonu nedir? İBB operasyonunda son durum ne?

İBB operasyonu kapsamında 20 Mayıs 2025'te yeni bir gelişme daha yaşandı. Üçüncü dalga adımıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresindeki hareketlilik yeniden gündeme taşındı. İBB operasyonu çerçevesinde atılan bu son adım, kamuoyunun dikkatini bir kez daha belediyeye çevirdi. "İBB'ye üçüncü dalga operasyonu nedir?" ve "İBB operasyonunda son durum ne?" soruları ise dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Peki, İBB operasyonunda ne oldu, son durum ne? İşte, İBB operasyonunda merak edilen detaylar…

İBB'YE ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYONU NEDİR, SON DURUM NE? (20 MAYIS 2025)

20 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik üçüncü dalga operasyonu başlatıldı. Bu operasyon, daha önceki iki dalga operasyonlarının devamı niteliğinde olup, İBB bünyesindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını derinlemesine incelemeyi amaçlıyor. Operasyon kapsamında, İBB'nin çeşitli birimlerinde görev yapan üst düzey yöneticiler ve bazı ilçe belediye başkanları da dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, daha önceki operasyonlarda adı geçen bazı kişilerin de bulunduğu belirtildi. Operasyonun detayları ve gözaltına alınan kişilerin isimleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği ve yeni delillerin elde edildiği bildirildi.

20 Mayıs 2025 İBB'ye üçüncü dalga operasyonu nedir

İBB'ye yönelik üçüncü dalga operasyon, önceki iki dalga operasyonlarının ardından başlatıldı. İlk operasyon, Mart 2025'te gerçekleştirilmiş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alınmıştı. İkinci dalga operasyon ise Nisan 2025'te yapılmış ve 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu operasyonlarda, "suç örgütü kurma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar öne çıkmıştı.

Üçüncü dalga operasyonun, önceki operasyonlarda elde edilen deliller ve ifadeler doğrultusunda planlandığı belirtiliyor. Özellikle, İBB'nin iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında yapılan usulsüzlüklerin bu operasyonun odak noktası olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, operasyon kapsamında bazı yeni isimlerin de gözaltına alındığı ve ifadelerinin alındığı bildirildi.

İBB operasyonunda son durum ne

Operasyonun yürütülmesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aktif rol aldı. Gözaltına alınan kişilerin, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüğü ve ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ışığında genişletilerek devam edeceği belirtiliyor.

İBB'ye yönelik üçüncü dalga operasyon, belediyedeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının derinlemesine incelenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği ve gözaltına alınan kişilerin ifadeleri doğrultusunda hangi adımların atılacağı merak konusu. Ayrıca, İBB operasyonunda son durumun ne olduğu ve soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı da kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.