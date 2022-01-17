2 bin 270 rakımdaki tünelde 'buz kırma' mesaisi

Tiflis-Kars ve Doğu Ekspresi ile Doğu'yu Batı'ya bağlayan, Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış hattındaki 2 bin 270 rakımlı Aşıt Tüneli'nde buz temizliği yapıldı.

ERZURUM (DHA) - BAKÜ-Tiflis- Kars ve Doğu Ekspresi ile Doğu'yu Batı'ya bağlayan, Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından Erzurum- Kars demir yolunun Sarıkamış hattındaki 2 bin 270 rakımlı Aşıt Tüneli'nde buz temizliği yapıldı.

Erzurum- Kars demir yolu hattında, 217 kilometrelik mesafede, yılın 5 ayı kar ve buz ile mücadele eden TCDD görevlileri, en yoğun mesaiyi Sarıkamış ve Top Dağı istasyonları arasında; rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'nde yapıyor. TCDD 47'nci Yol Bakım Şube Müdürlüğü'nde görevli 20 kişiden oluşan 'buz kırma' ekipleri, kar temizleme makinesiyle tüneline ulaşıyor. Soğuk hava nedeniyle tünelin içinde 6 metreye kadar ulaşan buz kütlelerini kırmak için güvenlik tedbirleriyle mesaiye başlayan ekipler, kazma ve kürekler ile görev yapıyor. Daha büyük buz kütlelerinin kırılması için hilti kullanan işçiler, hem çalışıyor hem türkü söylüyor. İşçiler, olumsuz hava koşullarında tünelde kırıp, vagonlara yükledikleri buzları da uygun buldukları bölgeye boşaltıyor.