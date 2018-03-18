18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

SAMSUN/TOKAT/ 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Samsun, Tokat ve Sinop'un ilçelerinde tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Ladik'te Hükümet Konağı önünde başlayan törende çelenkler sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik Defteri'ni imzalayan Kaymakam Emrah Uzun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine vurgu yaptı.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehit aileleriyle birlikte yemek yedi.

Törene, Ladik Kaymakamı Uzun'un yanı sıra Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Akar, Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve şehit aileleri katıldı.

Çarşamba

Çarşamba ilçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş, Çarşamba Askerlik Şubesi önünde sona erdi. Grup, daha sonra burada Mehmetçik ve şehitler için dua etti.

Törene, Samsun Vali Yardımcısı Çarşamba Kaymakam Vekili Hakan Kubalı, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ramazan Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer İğneli, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, AK Pati Çarşamba İlçe Başkanı Av. Halit Doğan, CHP Çarşamba ilçe Başkanı İlhan Yürükçü, İYİ Parti Çarşamba İlçe Başkanı Av. Rahman Çağrı Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Kavak

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunumu ile başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine anlatan konuşmalar yapıldı.



Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüsnü Mete Ergin, Türkler'in tarih boyunca hiçbir milletin esareti altında girmediğini anımsatarak, "Üzerinde yaşadığı toprağı namus bilip onu canı pahasına korumuştur. Onun içindir ki, tarihin her sayfasında Türk'ün zaferini bulmak ve görmek mümkündür." diye konuştu.



Tören, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okumasının ardından şehitliğe yapılan ziyaret ve Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.



Törene, Kavak Kaymakam Vekili Metin Yılmaz, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Vekili Berkan Çolak, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Havza

Havza'da protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen yemeğe, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkatır, Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu, Havza Müftüsü İlyas Akyazı, Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



Havza Belediye Başkanı İkiz, şehit ve gazilere bu milletin her zaman minnettar olduğunu vurguladı.

Almus

Tokat'ın Almus ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlamını belirleyen konuşmaların ardından Almus Kaymakamı Hamza İnam ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla Çanakkale ve Afrin şehitleri için yürüyüş düzenlendi.

Almus Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Almus Baraj Gölü yakınlarındaki Malkayası mevkisinde sona erdi.

Boyabat

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla İnönü İlkokulu önünde Hangar Sanat Tiyatrosunca Çanakkale Savaşlarını canlandıran Zafer Platosu kuruldu.

Çeşitli okullarından gönüllü olarak katılan öğrencilerden oluşan Gönüllü Alayı da hafta boyunca Çanakkale'de şehit düşen dedelerini bu platoda canlandıracak.

Halkın ziyaretine açılan Zafer Platosu'nu Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları ve vatandaşlar ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 18 Mart 1915 tarihinin bir destanın, bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşu olduğunu vurguladı.