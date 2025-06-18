18 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

18 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?
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18 Haziran tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 18 Haziran ne günü olarak kutlanır? 18 Haziran'da ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…

18 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 18 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 18 Haziran tarihinde neler oldu? 18 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 18 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

18 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Otizm Gurur Günü, yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda kabul ve aidiyet temasını da ön plana çıkarır. Otizmli bireylerin yaşadığı zorluklara değil; sahip oldukları potansiyel, yaratıcılık ve benzersiz bakış açılarına odaklanılır. Bu nedenle 18 Haziran, otizmli bireylerin kendi kimlikleriyle gurur duymasını ve toplumda eşit haklara sahip olmasını destekleyen bir gündür.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1815 - Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.

1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecid'e sarayda konser verdi.

1873 - Kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için 100 dolar para cezasına çarptırıldı.

1881 - Üç İmparator Birliği, bu kez yazılı olarak yenilendi.

1919 - Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli Millî Teşkilatı'nın birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı.

1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.

1927 - Hukuk Usulü Muhakemelerine İlişkin Kanun kabul edildi.

18 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?Bugün ne günü

1928 - Havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu.

1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği Baltık ülkelerini işgal etmeye başladı.

1941 - Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948 - BM İnsan Hakları Komisyonu'nca, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan Genel Kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.

1952 - Warwickshire, İngiltere'de bir test sürüşü sırasında kaza yapan sürücü Cameron Earl hayatını kaybetti;Bu Formula 1'de ilk ölümlü kaza olarak tarihe geçti

1953 - Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle, Cumhuriyet ilan edildi.

1979 - Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da, stratejik silahların sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladılar.

1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 18. idamı: 20 Haziran 1976'da 16 yaşındaki Tuncay Abbas adlı çocuğu tecavüz edip öldüren Ednan Kavaklı idam edildi.

1988 - Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde, Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.

1992 - Hırvat Savunma Konseyi Birlikleri (HVO), Mostar'ı işgal etmeye başladı.

1992 - Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlilere verilecek "Yeşil Kart" uygulaması TBMM'de kabul edildi.

18 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?Tarihte bugün ne oldu

1993 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

1995 - Çeçen lider Şamil Basayev, Budyonnovsk kenti hastanesine baskın yaptı; 1000'den fazla Rusu rehin aldı. Böylece Rusya, savaşı durdurma ve görüşmeleri başlatma taleplerini kabul etti.

1997 - Başbakan Necmettin Erbakan, REFAHYOL olarak da bilinen RP-DYP koalisyon Hükûmeti'nin istifasını, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu.

2022 - Hindistan ve Bangladeş'te şiddetli muson fırtınalarının neden olduğu yıldırım çarpması ve toprak kayması sonucu 207 kişi öldü.

2023 - OceanGate şirketine ait bir denizaltısı, Titanic'in enkazını gezerken Atlas Okyanusu'nda kayboldu. 22 Haziran tarihinde ABD Sahil Güvenliği denizaltının enkazına ulaştı: 5 kişi öldü.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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