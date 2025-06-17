18 HAZİRAN ANKARA HAVA DURUMU || Ankara'da 18 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 18 Haziran Çarşamba günü hava nasıl olacak? Güneşli bir gün beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkanların dikkatli olmasını öneriyor. Peki, Ankara'da 18 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hava Durumu : Güneşli

En Yüksek Sıcaklık: 30°C

En Düşük Sıcaklık: 15°C

Nem Oranı: %38

Rüzgar Hızı: 7 km/saat

Gün Doğumu: 05:19

Gün Batımı: 20:18

Ankara'da 18 Haziran Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, öğleden sonra 30 dereceye kadar yükselecek. Nem oranının %38 civarında seyretmesi, havayı kuru ve sıcak hissettirecek.

Rüzgar hızının düşük olması, serinletici etkilerin sınırlı olacağı anlamına geliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlı vatandaşların sıcak saatlerde gölgede kalmaları tavsiye ediliyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

19 Haziran Perşembe: Güneşli – 32°C / 16°C

20 Haziran Cuma: Az bulutlu – 34°C / 17°C

21 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu – 32°C / 18°C

22 Haziran Pazar: Güneşli – 28°C / 15°C

23 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu – 25°C / 13°C

Ankara 5 günlük hava durumu tahmini, sıcaklıkların hafta sonuna kadar 30 derecenin üzerinde seyredeceğini gösteriyor. Güneşli ve açık hava koşulları devam ederken, kısa süreli bulut geçişleri görülebilir.