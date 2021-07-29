175 milyon çocuğun eğitim görebilmesi için Küresel Eğitim Zirvesi toplandı

İngiltere ve Kenya'nın ev sahipliğinde 5 milyar dolarlık bir fon oluşturarak, dünyanın yoksul ülkelerinde 175 milyon çocuğun daha eğitime erişimini desteklemeyi hedefleyen zirvede varlıklı ülkeler ve zenginler de eleştirildi.

Londra'da toplanan Küresel Eğitim Ortaklığı zirvesi dünyanın en yoksul ülkelerinde eğitimi desteklemek için 5 milyar dolar yardım toplamayı umuyor.

Kenya ve İngiltere'nin ev sahipliğinde toplanacak fonlarla önümüzdeki beş yıl içerisinde dünyada okul kapasiteleri 88 milyon artırılacak ve 175 milyon çocuğun eğitimine destek olunacak.

Koronavirüs pandemisi özellikle yoksul ülkelerde okulların karşı karşıya olduğu sorunları ve ihtiyaçları daha da artırdı.

Salgın yüzünden okula gidemeyen milyonlarca çocuğun, artık okula dönemeyebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

İngiltere Eğitim için Küresel Ortaklık projesine 430 milyon sterlin (600 milyon dolar) vermeyi vaadediyor.

Ev sahibi İngiltere adına konuşan Başbakan Boris Johnson ise, bu günlerde, kendi partisinin milletvekilleri de dahil geniş bir kesim politikacı tarafından İngiltere'nin dış yardım bütçesinde önemli kesintiye gittiği için eleştiriliyor.

Yardım nasıl ve kimlerden toplanacak?

İngiltere ile birlikte gün içinde birçok ülkenin de bağış miktarlarını açıklamasıyla Perşembe günü hedeflenen fonun 4 milyar dolarının nereden geleceği de muhtemelen belli olacak.

Dünyada şimdiye kadar eğitim amacıyla hiç bu kadar büyük bir fon toplanmamıştı.

Eski Avustralya başbakanı ve bağışçı ülkelerden gelecek fonların dağıtımını üstlenecek olan Küresel Eğitim Ortaklığı inisiyatifinin başkanı Julia Gillard aslında hedeflenen 5 milyar doların tümünün bugün toplanacağından emindi.

Ancak ülkelerin bütçe planlama zamanlamalarının farklı olması nedeniyle 1 milyar dolar kadar bir miktar aşamalı olarak sonradan gelmeye devam edecek.

Julia Gillard koronavirüs salgınının bütün ülkelerde eğitime sekte vurduğunu ama bir çok ailenin evlerinde internet bağlantısı bir yana elektrik bile bulunmayan bazı yoksul ülkelerde okulların kapatılmasının etkisinin çok daha büyük olduğunu söyledi.

Malala da konuştu: Kız çocukları daha da dezavantajlı

Kız çocukları ve kadınların eğitimi konusunda yürüttüğü kampanya ile Nobel ödülü alan Pakistan'dan Malala Yousafzai de Londra'daki zirveye katılanlar arasındaydı.

Malala, zirvede yaptığı konuşmada, eğitime yapılacak yatırımın "toplumsal cinsiyetleri yüzünden eğitim olanaklarından mahrum olan kız çocukları için" özellikle önemli olduğuna dikkat çekti. Dünya çapında 130 milyon kız çocuğunun okula gidemediğini hatırlattı.

'Milyarderler uzay yarışına girerken...'

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın CEO'su Gabriela Bucher ise konuşmasında dünyanın önceliklerini sorguladı ve bazı milyarderler uzaya özel roketler atma yarışısı sürdürebiliyorken, milyonlarca çocuğun okula gidemediğini vurguladı.

Bucher İngiltere'nın uluslararası yardım bütçesinde yaptığı büyük kesintinin olumsuz etkilerinden de söz etti.

"Bu kesinti özellikle de kız çocuklarının daha sınıfa adımlarını atmadan daha sağlıksız ve daha güvenliksiz olmalarına yol açacak" diye konuştu.

Zirvenin açılışını İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptı.

Raab kız çocuklarının eğitimine yatırımın "ilerlemenin motoru" olduğunu, "daha iyi eğitim görmüş annelerin, ailelerinin sağlık ve refahını da artıracaklarını'" söyledi. Kız çocuklarının eğitimi "en büyük değişim sağlayıcı faktör" dedi.

Kenya'nın dış işlerinden sorumlu devlet bakanı Raychel Omamo da pandeminin eğitimde yol açtığı kesintinin önemine dikkat çekti.

'En iyi eşitleyici'

Eğitime erişim konusunda kampanya yürüten Kenyalı Angel Mbuthia "Eğitim en iyi eşitleyicidir" dedi.

26 yaşında bir öğrenci lideri ve şu anda Afrika Öğrenci Dernekleri Birliği genel sekreteri olan Mbuthia eğitimin "en büyük sorunlarımıza çözüm bulmakta 'dalga etkisi' yarattığını" söyledi.

Örneğin sağlık eğitiminin, ciddi hastalıkların tedavisindençok daha ucuza mal olacak bir çözüm olabileceğini anlattı.

"Bir kez vatandaşlarınızı iyi eğittiğinizde, önleyici tedbirleri almayı başaracaklardır" dedi.

Mbuthia genç işsizliğini önlemenin, ekonomide daha yüksek teknoloji kullanılan sektörlere yönelmenin, "siyasi farkındalığın" ve Kenya'da toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmenin tümünün yollarının eğitimden geçtiğini söyledi.

Angel Mbuthia Kenya'da kız çocuklarının kentlerde olduğu kadar kırsal bölgelerde de eğitime daha kolay erişebilmesi için kampanyalar yürütüyor ve bunun siyaset ve yargı içerisinde kadınların adil bir şekilde temsilinin yolunu açmasını umuyor.

Mbuthia Covid salgınının bütün dünyaya önemli bir şey gösterdiğine dikkat çekiyor.

"Çin'de çıkan bir salgın, Kenya'nın en uzak bir kırsal bölgesindeki insanın hayatını etkiliyor. Biz dünya vatandaşları olmanın ve bu sorunları konuşmanın sorumluluğunu taşıyoruz" diyor.