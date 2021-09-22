17 yaşındaki Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: İstemeden yaptım

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, buluştukları barakada Salih Yılmaz Coşkun tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülen 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi ile ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Coşkun, "Çok pişmanım, istemeden yaptım" dedi. Çelebi ailesinin avukatı İbrahim Gök ise "Bunu Türk adaleti affetmeyecektir diye ümit ediyoruz" dedi.

Olay, geçen 8 Nisan'da Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta meydana geldi. Bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi ile Salih Yılmaz Coşkun, tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Coşkun, Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından arkadaşlarını telefonla arayarak, 'Sevgilimi öldürdüm' dedikten sonra kaçtı. Coşkun'un arkadaşlarının durumu polise bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, Emine'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri ise Coşkun'u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takip sonucu Coşkun'u, saklandığı dedesinin evinde yakalayarak, gözaltına alındı. Coşkun, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, sanık Salih Yılmaz Coşkun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.