17 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

17 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 17 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 17 Temmuz tarihinde neler oldu? 17 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 17 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

17 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Her yıl 17 Temmuz'da kutlanan Uluslararası Ceza Adaleti Günü, dünya genelinde adalet, insan hakları ve suçların cezasız kalmaması ilkelerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu özel gün, 1998'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluşuna zemin hazırlayan Roma Statüsü'nün imzalanmasını anmak için ilan edildi.

Uluslararası toplumu, savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı ortak mücadeleye teşvik eden gün, adaletin evrensel önemini vurguluyor.

17 Temmuz Uluslararası Ceza Adaleti Günü nedir

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1453 - Fransızlar, İngilizler karşısında Castillon Muharebesi'ni kazandı.

1763 - Rus-Çerkes Savaşı başladı.

1815 - Napolyon, Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim oldu.

1867 - Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.

1879 - İstanbul'da tersane işçileri greve girdi.

1907 - Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.

1918 - Bolşevikler; Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler.

1934 - Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Bolu'ya geldi.

Tarihte bugün ne oldu

1936 - Cumhuriyetçi Halk Cephesi Koalisyonu'na karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı.

1939 - 1. Maârif Şûrası Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından açıldı.

1944 - Patlayıcı yüklü iki gemi, Kaliforniya Port Chicago'da çarpıştı: 320 ölü, 400 yaralı.

1945 - Postdam Konferansı: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek II. Dünya Savaşı sonrası dünyanın bölüşümünü belirlediler.

1955 - Disney parklarının ilki, kapılarını Kaliforniya'da açtı: Disneyland.

1963 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

1975 - Amerikalı uzay aracı Apollo ve Rus uzay aracı Soyuz uzayda birleştiler.

1976 - Kanada'nın Montreal kentinde, Yaz Olimpiyat Oyunları başladı.

Bugün ne günü

1986 - İnsan Hakları Derneği kuruldu.

1998 - Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü kabul edildi.

2007 - Harry Potter ve Melez Prens vizyona girdi.

2014 - Amsterdam'dan hareket eden Malezya Havayolları'na ait Boeing 777-200ER, Ukrayna - Rusya sınırının 50 kilometre uzağına düştü. Füze ile vurulduğu düşünülen uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 298 kişinin tümü öldü.

2019 - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp sonraki gün sabah saatlerine kadar devam eden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış sonrasında meydana gel sel afeti sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti.