17 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Eylül'de yaşananlar!

17 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 17 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 17 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

• 1176 - Miryakefalon Savaşı: Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• 1787 - ABD Anayasası kabul edildi.

• 1908 - Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında yaşamını yitiren ilk insan oldu.

• 1922 - Bandırma işgalden kurtarıldı.

• 1934 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.

• 1941 - İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah Rıza Pehlevi tahttan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.

• 1943 - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu.

• 1948 - Lehi (İsrail Özgürlük Savaşçıları) örgütü, Birleşmiş Milletler Filistin Arabulucusu Folke Bernadotte'yi Kudüs'te öldürdü.

• 1950 - BM emrine verilen Kore birliği, İskenderun'dan gemilerle Kore'ye doğru hareket etti.

• 1960 - Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Devrim Ocakları Başkanı oldu.

• 1961 - Adnan Menderes idam edildi. Millî Birlik Komitesi, 65 yaşını aşan Celâl Bayar ile öteki hükümlülerin idam cezalarını, müebbet hapse çevirdi.

• 1967 - Kayseri'de yapılan Kayserispor-Sivasspor futbol maçında çıkan olaylarda 43 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

• 1978 - Mısır ile İsrail arasında Camp David Sözleşmesi imzalandı.

• 1980 - Nikaragua'nın eski diktatörü Anastasio Somoza Debayle öldürüldü.

• 1990 - Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun cenazeleri İstanbul'a nakledildi ve devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan Anıt Mezar'a defnedildi.

• 1993 - Sakarya Üniversitesi Vakfı kuruldu.

• 1996 - ABD Başkanı Bill Clinton, Kuveyt'e 3500 asker gönderdi. Bill Clinton, Irak'ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı.

• 2002 - Bakü-Ceyhan Boru Hattı'nın temeli; Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze tarafından atıldı.

• 2004 - The Sims 2 isimli simulasyon oyunu satışa sunuldu.

• 2013 - Grand Theft Auto V isimli video oyunu piyasaya sürüldü.

• 2014 - Minecraft'ın yapımcısı olan Mojang, Microsoft tarafından 2.500.000.000 dolara satın alındı.

DOĞUMLAR

• 1552 - V. Paulus, Papa (ö. 1621)

• 1677 - Stephen Hales, İngiliz fizyolojist, kimyacı ve mucit (ö. 1761)

• 1730 - Friedrich Wilhelm von Steuben, Prusyalı subay ve Amerikan generali (ö. 1794)

• 1743 - Marquis de Condorcet, Fransız matematikçi ve filozof (ö. 1794)

• 1774 - Giuseppe Caspar Mezzofanti, İtalyan din adamı, dilbilimci ve hiperpoliglot (ö. 1849)

• 1797 - Heinrich Kuhl, Alman doğabilimci ve zoolog (ö. 1821)

• 1826 - Bernhard Riemann, Alman matematikçi (ö. 1866)

• 1857 - Konstantin Tsiolkovskiy, Rus bilgin ve kâşif (ö. 1935)

• 1869 - Christian Lange, Norveçli tarihçi, öğretmen ve siyaset bilimci (ö. 1938)

• 1883 - William Carlos Williams, Amerikalı şair (ö. 1963)

• 1886 - Feyhaman Duran, Türk ressam (ö. 1970)

• 1905 - Junius Richard Jayewardene, Sri Lankalı siyasetçi (ö. 1996)

• 1907 - Warren E. Burger, 1969'dan 1986'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin 15. Başyargıçı (ö. 1995)

• 1908 - Rafael Israelyan, Ermeni mimar ve tasarımcı (ö. 1973)

• 1914 - James Van Allen, Amerikalı uzay bilimci (ö. 2006)

• 1914 - William Grut, İsveçli modern pentatletdi (ö. 2012)

• 1915 - M. F. Husain, Hint ressam (ö. 2011)

• 1918 - Haim Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı (ö. 1997)

• 1922 - Agostinho Neto, Angolalı şair ve Devlet Başkanı (ö. 1979)

• 1925 - Haluk Afra, Türk diplomat (ö. 2001)

• 1928 - Roddy McDowall, İngiliz oyuncu (ö. 1998)

• 1929 - Stirling Moss, İngiliz Formula 1 yarış pilotu (ö. 2020)

• 1929 - Eliseo Prado, Arjantinli futbolcu (ö. 2016)

• 1930 - David Huddleston, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

• 1931 - Anne Bancroft, Amerikalı oyuncu (ö. 2005)

• 1931 - Jean-Claude Carrière, Akademi Onur Ödülü sahibi Fransız romancı, senarist, aktör ve yönetmen (ö. 2021)

• 1932 - Halife bin Hamed es-Sani, 1972-1995 yılları arasında tahtta kalan Katar Emiri (ö. 2016)

• 1934 - Maureen Connolly, Amerikalı eski tenisçi (ö. 1969)

• 1935 - Ken Kesey, Amerikalı yazar (ö. 2001)

• 1936 - Gerald Guralnik, Amerikalı fizikçi (ö. 2014)

• 1938 - Perry Robinson, Amerikalı caz klarnetçisi ve besteci (ö. 2018)

• 1939 - David Souter, 1990'dan 2009'a kadar ABD Yükek Mahkeme Yargıçlığı yapmış emekli avukat

• 1940 - Jan Eliasson, İsveçli diplomat

• 1940 - Lorella De Luca, İtalyan sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2014)

• 1942 - Robert Graysmith, Amerikalı gerçek suç yazarı

• 1942 - Lupe Ontiveros, Meksika doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 2012)

• 1944 - Reinhold Messner, İtalyan dağcı, maceracı ve kaşif

• 1945 - Phil Jackson, Amerikalı eski basketbolcu

• 1945 - Bhakti Charu Swami, Uluslararası Krishna Bilinci Derneği'nin (ISKCON) manevi lideri (ö. 2020)

• 1947 - Tessa Jowell, İngiliz İşçi Partisi üyesi siyasetçi (ö. 2018)

• 1948 - Kemal Monteno, Bosnalı şarkıcı-şarkı yazarı (ö. 2015)

• 1948 - John Ritter, Amerikalı oyuncu (ö. 2003)

• 1950 - Narendra Modi, Hint politikacı ve Hindistan'ın 15. Başbakanı

• 1953 - Luís Amado, Portekizli sosyalist siyasetçi

• 1955 - Scott Simpson, Amerikalı golfçü

• 1956 - Almazbek Atambayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı

• 1958 - Janez Janša, Slovenyalı politikacı

• 1960 - Damon Hill, İngiliz Formula 1 eski yarış pilotu

• 1962 - Hişam Kandil, Mısırlı siyasetçi

• 1962 - Baz Luhrmann, Avustralyalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı

• 1962 - Alma Prica, Hırvat oyuncu

• 1965 - Kyle Chandler, Amerikalı oyuncu

• 1965 - Bryan Singer, Amerikalı sinema yönetmeni

• 1967 - Kaan Girgin, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

• 1968 - Anastacia, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen

• 1968 - Tito Vilanova, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)

• 1969 - Baha, Türk şarkıcı

• 1969 - Ken Doherty, İrlandalı profesyonel snooker oyuncusu

• 1969 - Keith Flint, İngiliz müzisyen

• 1970 - Goncagül Sunar, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve müzisyen

• 1973 - Alberto Chaíça, Portekizli atlet

• 1974 - Yonca Lodi, Türk pop müzik sanatçısı

• 1974 - Rasheed Wallace, Amerikalı basketbolcu

• 1975 - Jimmie Johnson, Amerikalı stok otomobil yarışçısı

• 1975 - Tayna Lawrence, Jamaikalı atlet

• 1975 - Pumpkinhead, Amerikalı rapçi ve hip hop müzisyeni

• 1977 - Sam Esmail, Amerikan yazar, yönetmen ve yapımcı

• 1977 - Elena Godina, Rus voleybolcu

• 1977 - Simona Gioli, İtalyan voleybolcu

• 1977 - Simone Perrotta, İtalyan futbolcu

• 1978 - Nick Cordero, Kanadalı aktör (ö. 2020)

• 1979 - Flo Rida, Amerikalı rap sanatçısı, vokalist ve söz yazarı

• 1981 - Bakari Kone, Fildişi Sahilili eski millî futbolcu

• 1981 - Onurr, Türk şarkıcı

• 1982 - Barış Yıldız, Türk oyuncu

• 1985 - Tomáš Berdych, Çek tenisçi

• 1986 - Paolo De Ceglie, İtalyan futbolcu

• 1986 - Dimítrios Régas, Yunan atlet

• 1986 - Maximiliano Núñez, Arjantinli futbolcu

• 1989 - Harun Kuvel, İş Analitikleri Kidemli Danışmanı

• 1990 - Sefa Topsakal, Türk şarkıcı

• 1993 - Sofiane Boufal, Faslı millî futbolcu

• 1994 - Javier Eduardo López, Meksikalı futbolcu

• 1995 - Patrick Mahomes, Amerikan futbolcu

• 1996 - Ella Purnell, İngiliz aktris

ÖLÜMLER

• 1179 - Bingenli Hildegard, Benedikten tarikatına mensup Alman rahibe, yazar, besteci, alfabe mucidi, filozof ve hezârfen (d. 1098)

• 1621 - Roberto Bellarmino, İtalyan teolog, Kardinal, Cizvit rahibi ve iman savunucusu (Apolojet) (d. 1542)

• 1665 - IV. Felipe, İspanya Kralı (d. 1605)

• 1674 - Hyeonjong, Joseon Krallığı'nın 18. kralı (d. 1641)

• 1676 - Sabetay Sevi, Osmanlı Yahudisi din adamı ve tarikat lideri (d. 1626) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• 1679 - Juan Jose, IV. Felipe ile aktris Maria Calderon'un evlilik dışı oğlu (d. 1629)

• 1836 - Antoine Laurent de Jussieu, Fransız botanikçi (d. 1748)

• 1863 - Charles Robert Cockerell, İngiliz mimar, arkeolog ve yazar (d. 1788)

• 1863 - Alfred de Vigny, Fransız yazar ve şair (d. 1797)

• 1877 - Henry Fox Talbot, İngiliz mucit (fotoğrafın öncülerinden) (d. 1800)

• 1878 - Orelie-Antoine de Tounens, Kralı Orelie-Antoine I olarak tanımlayan Fransız avukat ve maceracı (d. 1825)

• 1879 - Eugène Viollet-le-Duc, Fransız mimar ve teorisyen (d. 1814)

• 1888 - Johann Nepomuk Hiedler, Adolf Hitler'in baba tarafından büyükbabası (d. 1807)

• 1923 - Stefanos Dragumis, Yunan siyasetçi, yargıç ve yazar (d. 1842)

• 1936 - Henry Louis Le Chatelier, Fransız kimyager (d. 1850)

• 1937 - Memed Abaşidze, Gürcü siyasal lider, yazar ve hayırsever (d. 1873)

• 1948 - Folke Bernadotte, İsveçli asker, insan hakları savunucusu ve diplomat (d. 1895)

• 1948 - Emil Ludwig, Alman yazar (d. 1881)

• 1961 - Adnan Menderes, Türk siyasetçi (d. 1899)

• 1965 - Alejandro Casona, İspanyol şair ve oyun yazarı (d. 1903)

• 1972 - Akim Tamiroff, Rus asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1899)

• 1975 - Hayalet Oğuz, Türk yazar (d. 1929)

• 1980 - Anastasio Somoza Debayle, Nikaragua Devlet Başkanı (d. 1925)

• 1982 - Manos Loïzos, Mısır doğumlu Yunan besteci (d. 1937)

• 1984 - Richard Basehart, Amerikalı oyuncu (d. 1914)

• 1991 - Frank H. Netter, Amerikalı ressam ve tıp doktoru (d. 1906)

• 1992 - Roger Wagner, Fransız-Amerikalı koro müzisyeni, yönetici ve eğitimci (d. 1914)

• 1994 - Karl Popper, İngiliz düşünür (d. 1902)

• 1996 - Spiro Agnew, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 39. Başkan Yardımcısı (Richard Nixon'ın yardımcısı) (d. 1918)

• 1997 - Red Skelton, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1913)

• 2003 - Erich Hallhuber, Alman oyuncu (d. 1951)

• 2005 - Pekcan Koşar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1936)

• 2015 - Valeria Cappellotto, İtalyan bisiklet yarışçısı (d. 1970)

• 2015 - Dettmar Cramer, Alman eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1925)

• 2015 - Nelo Risi, İtalyan şair, yönetmen, çevirmen ve senarist (d. 1920)

• 2016 - Charmian Carr, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1942)

• 2016 - C. Martin Croker, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve çizgi film kreatörü (d. 1962)

• 2016 - Behmen Gülbarnejad, İranlı paralimpik bisiklet yarışçısı (d. 1968)

• 2016 - Roman Ivanıçuk, Ukraynalı yazar ve siyasetçi (d. 1929)

• 2017 - Bonnie Angelo, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1924)

• 2017 - Suzan Farmer, İngiliz sinema ve dizi oyuncusu (d. 1942)

• 2017 - Bobby Heenan, Amerikalı emekli profesyonel güreş menajeri ve yorumcu (d. 1943)

• 2017 - Lucy Ozarin, Amerikalı psikiyatr (d. 1914)

• 2018 - Celia Barquín, İspanyol kadın golf sporcusu (d. 1996)

• 2018 - Enzo Calzaghe, İngiliz boks antrenörü ve müzisyen (d. 1949)

• 2019 - Jessica Jaymes, Amerikalı porno yıldızı (d. 1979)

• 2019 - Cokie Roberts, Amerikalı gazeteci, siyaset yorumcusu, sunucu ve yazar (d. 1943)

• 2020 - Ricardo Ciciliano, Kolombiyalı futbolcu (d. 1976)

• 2020 - Ashok Gasti, Hint politikacı ve avukat (d. 1965)

• 2020 - Terry Goodkind, Amerikalı yazar (d. 1948)

• 2020 - Liladhar Vaghela, Hint siyasetçi (d. 1935)

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