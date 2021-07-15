15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ DUALARLA ANDIK

Eklenme tarihi 15 Temmuz 2021ABONE OL 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ DUALARLA ANDIK 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışmada ülkemizin bağımsızlığına kasteden ve hain emellerini hayata geçirmek için silahsız masum sivil insanların üzerine tanklarla, helikopterlerle ateş açan vatan hainlerinin...

Eklenme tarihi 15 Temmuz 2021

ABONE OL 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ DUALARLA ANDIK 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışmada ülkemizin bağımsızlığına kasteden ve hain emellerini hayata geçirmek için silahsız masum sivil insanların üzerine tanklarla, helikopterlerle ateş açan vatan hainlerinin şehit ettiği kahramanlarımız, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önünde düzenlenen törenle anıldı.

İSTANBUL HALKI DARBECİLERE BOYUN EĞMEDİ Saraçhane'deki İBB binası önündeki anma törenine, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu bir konuşma yaptı.

İBB üyeleri, şehitlerimizin Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabirlerini de ziyaret edip kabirleri başında dua ettiler.

15 Temmuz 2016 gecesinde Esenler'den 8 vatandaşımız darbe girişiminde bulunan vatan hainlerine karşı dururken şehit oldular. 5 şehidimizin naaşı memleketlerine nakledilirken, 3 şehidimiz ise İstanbul'da defnedildi.

Esenler'deki 8 şehidimizden biri olan Türkmen Tekin'in Habipler'deki mezarı başında düzenlenen anma törenine Esenler Kaymakamı Adil Karataş, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Taşçı ve Abdulkadir Şengör, Esenler Müftüsü Osman Yazıcı, Esenler Belediyesi Genel Koordinatörü Mehmet Çelik, Kaymakamlık birim müdürleri, mahalle muhtarları ve ailesi katıldı. Merhum Türkmen Tekin'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu. Anma programı, Esenler Müftüsü Osman Yazıcı'nın duası ile son buldu.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

15 TEMMUZ NÖBETİ TUTUYORUZ Esenler bu akşam da Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'nun katılımıyla gece boyunca demokrasi nöbeti tutarak bu ülkenin ve halkın darbelerle teslim alınamayacağını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatacak.

Demokrasi nöbeti hakkında bilgi almak için ilgili haberimizi de okumanızı tavsiye ederiz.

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Kaynak: Habermetre