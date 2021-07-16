Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Sur ilçesinde Fatihpaşa (Kurşunlu) Cami önündeki meydanda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti. Bir süre yağan yağmura rağmen vatandaşlar alandan ayrılmadı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, şarkılar seslendirdi.

Alandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" dev ekrandan yansıtıldı.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un günün bir milletin topyekun işgali ve ihaneti yendiği gün olduğunu söyledi.

Demokrasi ve milli birlik günü olan bugün de meydanlarda olduklarını belirten Karaloğlu, hep birlikte şehitleri yad etmek, vatana, bayrağa, ezana ahitlerini yenilemek için bir arada olduklarını kaydetti.

Bu yıl 15 Temmuz'un 5'inci senesini yad ettiklerini ve 500'üncü yılında da yad etmeyi sürdüreceklerini aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz akşamı ülke için, millet için bir karanlık akşam olarak başladı. Bu milletin içinden emperyalistlerin devşirmiş olduğu hainlerin emriyle ordumuza, devletimize sızdırdığı, şanlı ordumuza üniforma giyerek sızdırdığı hainler, ordumuzun silahlarını, tankını, topunu, uçağını, helikopterini çalarak kurşun yağdırdılar. Bombalar yağdırdılar. Ama hesap etmedikleri bir şey vardı. Bu milletin seçtiği ve güvendiği bir Cumhurbaşkanı vardı. Onun eğilmez sarsılmaz liderliği vardı. ve siz aziz milletimizin kararlı duruşu vardı. Hem milli iradesine hem de seçtiği Cumhurbaşkanına ölümüne sahip çıkma iradesi vardı. Hainleri herkesi kendileri gibi korkak zannettiler. Ama bu millet yedisinden yetmişe sokaklara, meydanlara çıktı. Hainlere dünyayı dar etti."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anısına 25 sporcunun Urfakapı'dan sancağı devrederek koştuğu 2 bin 500 metrelik koşu etkinlik alanında son buldu.

Koşunun son etabını koşan engelli sporcu sancağı Vali Karaloğlu'na teslim etti.

Programa askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Diyarbakır anneleri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlik program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Turgut Erhan dua etti.

Duanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, 251 vatan evladının 15 Temmuz gecesi canını vatan için feda ettiğini hatırlatarak 15 Temmuz ruhunun iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Tam 100 yıl önce Çanakkale'de hangi ruh varsa 15 Temmuz'da da aynı bu ruh olduğunu vurgulayan Şahin, "Nasıl 100 yıl önce Çanakkale geçilmez diyen Yahya çavuşlar kendilerini tarihe verdiyseler 251 vatan evladı da Türkiye geçilmez diyerek 15 Temmuz'da kendini tarihe verdi. Hani o Yahya Çavuş var ya. İşte Yahya çavuş ve 60 şehit yoldaşı bir tümen askeri 10 saat tuttular Çanakkale'de ve hepsi Allah'ı arzu ettiler. 251 vatan evladı 15 Temmuz gecesi nasıl Allah'ı arzu ettiyse ve akşama kavuştuysa işte aynı ruhla bunu yaptılar." dedi.

Etkinlikte mehter takımı gösteri sunarken program müzik dinletisinin ardından son buldu.

Sason ilçesinde de Cumhuriyet Meydanında etkinlik düzenlendi.

Bingöl

Bingöl'de de etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda program düzenlendi.

Vatandaşlar İnönü ve Genç caddelerinden geçerek Türk bayraklarıyla etkinliğin yapıldığı alana geldi.

Vali Kadir Ekinci, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci senesinde aziz şehitler rahmet ve minnetle andıklarını, kahraman gazilere şükranları sunduklarını söyledi.

Milletin eşsiz cesareti, onurlu direnişi, demokrasi zaferinin ve darbecilere karşı birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunan Vali Ekinci, "FETÖ ihanetini bütün boyutları ve bütün iğrençlikleriyle yeni nesillere anlatacak, darbeyi ve darbecileri unutmayacak, unutturmayacağız. Büyük mücadeleler sonucu elde ettiğimiz kazanımları neye mal olursa olsun koruyacak, milletimizin bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağız." dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da 15 Temmuz darbe girişimin devletin ve milletin gördüğü en alçak, sinsi ve kalleş saldırılardan biri olduğunu ifade ederek, "Çok farklı hesaplar yaptılar ama ülkesi için canını feda edecek kahraman milleti, şehitlerimizi ve Ömer Halis Demir'leri hesap etmediler. İçimizdeki vatan haini darbecilerin doğurttukları silahların ve tankların karşısında dimdik duran milletimiz, bu ülkenin sahipsiz olamadığını bütün dünyaya göstermiş oldular. " diye konuştu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bingöl halkının hiçbir zaman teröre, teröristlere, hainlere ve darbecilere buyun eğmediğini vurguladı.

15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir de hainlere geçit vermediklerini dile getirerek, "Bugün bir daha 15 Temmuz yaşanmak istenirse kaç kişi kolunu, bacağını, vücudunu verecek. Asla bu hainlere geçit veremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karlıova, Yedisu, Kığı, Adaklı, Solhan ve Genç ilçelerinde de vatandaşlar düzenlenen etkinliğe Türk bayraklarıyla katıldı.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, mehter takımının gösterisi eşliğinde Şahinbey Parkı önünde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'yle başlayan etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak, milli iradeye, demokrasiye ve hürriyeti korumak için can veren şehitlerin emaneti olduğunun unutmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla, darbe girişiminin milletin onurlu duruşu karşısında hezimete uğradığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Milletimiz, darbecilere geçit vermeyerek, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünya'ya bir kez daha haykırmıştır. O karanlık geceyi, 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 7'den 70'e milletimiz aydınlatarak, emanete sahip çıkmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından Grup Tillo ilahiler seslendirdi, mehter takımı gösterisi sundu.

Elazığ

Elazığ'ın Sivrice ilçesi meydanında düzenlenen etkinlik, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehitler için dua edildi.

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, hain darbe girişiminin halkın gösterdiği kahramanlıkla engellendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletin sokaklara indiğini ifade eden Vural, verilen mücadelenin tüm şer odaklarına ders olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise hain darbe gecesinin şehitler ve gazilerin kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz