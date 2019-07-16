Sivas, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta ellerindeki Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplananlar, İnönü Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Kortejin önünde, atlı birlikler ve Sivasspor taraftarları da yer aldı.

Vatandaşlar, törenin yapılacağı kent meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

Ayhan, Sivas Valiliği önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz destanı gibi bir miras bıraktığını söyledi.

Türk milletinin Ergenekon, Manas, Göç ve Çanakkale gibi destanları olduğunu belirten Ayhan, "O destanlarda karşı da bir düşman vardı. Ama 15 Temmuz'da yine bir düşman var ama kim olduğu belli değildi. Askerimizin, polisimizin içine sızmış hainlerdi. Bu millet çıktı, ortaya ördükleri örgüyü 4 saatte yok etti. Nasıl Çanakkale destanını yıllardır anlatıyorsak, bu destanı da çocuklarımıza, torunlarımıza nesilden nesile anlatacağız." dedi.

Milletvekili Semiha Ekinci ise 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Başkan Bilgin de devletin, askerin, polisin içerisine sızan vatan hainlerini bu aziz milletin gereken cevabı verdiğini aktardı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu Türk Halk Müziği Korusu kahramanlık türkülerini seslendirdi ve mehteran takımı gösteri sundu.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, diğer protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti, okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua etti, kabre karanfil bıraktı.

Daha sonra Derbent kavşağında toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Ömer Halisdemir meydanına yürüdü.

Vali Yılmaz Şimşek, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce devlet olarak millet olarak çok karanlık bir gece yaşandığını söyledi.

Türk ordusu içine sızmış bir takım hainlerin ülkeyi ve milleti, demokrasiyi ortadan kaldırmaya ve devleti işgal etmeye kalktığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken tarihte hiç bir zaman görülmemiş büyük bir vahşete kalktılar. Sivil halkın üzerine kurşun yağdırdılar, meclisimizi ve meydanlarımızı bombaladılar. Ama bu milletin cesaretini ferasetini unuttular. Nitekim Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu millet genciyle yaşlısıyla sokaklara, meydanlara döküldü ve büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanlarından birisi de ilimizin gururu, direnişin sembol ismi Ömer Halisdemir'di. O gece gösterdiği cesaretle darbenin seyrini değiştirdi dolayısıyla da ülkenin kaderini değiştirdi. Yine Niğdemizin şehitleri Varol Tosun, Kemal Tosun, Yalçın Aran, Hakan Ünüver ve Ramazan Konuş da aynı şekilde bizlerin gururu kahramanı oldu. O gece 250 şehit verdik, bir çok da gazimiz oldu. Ama bu hainlere gerekli ders verildi. Daha sabah olmadan hepsi derdest edildi."

Programda, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, darbe girişimiyle belgesel izletildi, ilahi ve şiir dinletisi yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Programlar, Askerlik Şubesi önünden başlayarak Cacabey Meydanı'nda sona eren yürüyüşle başladı. Protokol üyeleri ve binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü. Balkonlarına çıkan vatandaşlar, mehter takımının seslendirdiği kahramanlık türkülerine alkışlarla destek verdi.

Meydanda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyon gösterimiyle dinlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, üç yıl önce bugün Türkiye'nin tarihinin en kritik günlerinden birisini yaşadığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütüne mensup bir grup hainin halkın iradesine karşı çıkarak yönetime el koymaya çalıştığını vurgulan Akın, 15 Temmuz darbe girişiminin zamanlamasının son derece dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Akın, "Tüm korkutmalara aldırmayan milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla cuntacılara büyük tepki göstermiş ve ilk defa darbeye dur demiştir. Ülkemizin bekası için sokağa dökülen, tankların önünde korkusuzca duran, üzerine yağan kurşunlara ve bombalara aldırmadan meydanları boş bırakmayan milletimiz, ülkemizin medeniyet yolunda karşısına çıkan en büyük tehlikeyi önlemiş ve darbe kalkışması sonuçsuz kalmıştır." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda kişinin katıldığı programda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Nevşehir

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Caddesi Kavşağında toplanan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile mehter takımı eşliğinde Diriliş Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şifa Camisi imam hatibi Mehmet Ali Aydemir tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua ettiği program mehter takımının dinletisi ile devam etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Tankların önüne kendilerini siper eden kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Onlar ki birlik ve beraberliğimiz için meydanları doldurup hainlere dur dediler. O gün milletimizin her bir ferdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları doldurdular ve bu aziz millet yeniden bir tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe de birer konuşma yaptı.

Dursun Ali Erzincanlı'nın şiir dinletisi sunduğu program, sunucu Ersin Düzen'in moderatörlüğünde 15 Temmuz gazilerinin söyleşisi ile devam etti.

Programın sonunda, Lübnan asıllı İsveçli şarkısı Maher Zain sahneye çıkarak, çeşitli parçalarını seslendirdi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi'nden geçerek başlangıç noktasına gelen grup, 50 metrelik Türk Bayrağı açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Kırıkkale Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir manevi atmosfer olduğunu belirterek 3 yıl öncede Kırıkkale'nin vatansever evlatlarını hiç kimseden talimat almadan bu alanları doldurduğunu söyledi.

Bugün de aynı şekilde binlerce insanın meydanları doldurduğunu vurgulayan Sezer, "3 gündür etkinlikler devam ediyor. İnşallah 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu hain ihaneti gelecek nesillere aktaracağız. Tüm Kırıkkalelileri kutluyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Program ilahi dinletisinin ardından sona erdi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Keskin, Bahşılı ve Yahşihan ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, 15 Temmuz'da fakiri, zengini, kadını, erkeği, çocuğu herkesin sokaklara çıktığını ve bütün hainlere gereken cevabı verdiğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan darbeleri anlatan Çakır, "Allah milletimizin birliğini beraberliğini bozmasın çünkü Türkiye ne kadar güçlü olur, huzurlu olursa, bütün dünya güçlü, huzurlu olur. Doğunun da batının da, kuzeyin de, güneyin de bize ihtiyacı var. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, 15 Temmuz gecesi Mecliste bulunduklarını yaşadıklarını anlattı.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Türk milletinin Türkiye'de başka ikinci bir yuvasının, sığınacağı bir limanın olmadığını belirtti.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Bilal Şahin Kur'an Kursu öğrencileri ilahi okudu. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencilerinin sunduğu oratoryo ve şiir dinletisi katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Kaynak: AA