13 Ağustos Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER ARNAVUTKÖY ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BİNAY, DUMANLI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, HİLAL, KERİM, RİVA, TALİM, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591895) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 00:00-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594160) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594161) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BAYINDIR, HADIMKÖY sk 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594163) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BAYINDIR, HADIMKÖY sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594168) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592653) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, METİN OKTAY, ÖZGÜLER sk 23:00-00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595080) AVCILAR ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, NERGİS, URAN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582327) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594900) BAĞCILAR ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1469., 1470., CAMİ YOLU sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582808) BAHÇELİEVLER ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581828) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596621) BAKIRKÖY ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, TERAKKİ, İKİZTEPE sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593033) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ, TERAKKİ, TEZ sk/ OSMANİYE mah CİCİ, KÖY ALTI, LALECİK, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ŞENGÜL sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593024) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk/ KARTALTEPE mah MEHMET SAİT, TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI, TEZ sk/ OSMANİYE mah CİCİ, LALECİK sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593027) BAYRAMPAŞA ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI, SARDUNYA, TOPKAPI MALTEPE, TURGUT REİS, TÜMEN, ULUHAKAN, ÖZFİLİZ sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592592) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ENVERPAŞA, FATİH, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595082) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ARA, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk/ VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595085) BEŞİKTAŞ ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah ALTAY, FENERLİ HRİSTO, KAÇAR sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592551) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, DENİZ, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, KİRAZ, MEHTAP, MEŞE, PAPATYA, SEHER, SEVGİ, SİREN, TAN, TAÇ, UMUT, YAĞMUR, ZEYTİNOĞLU, ÇAĞDAŞ, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592550) BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ACUN, ASIR, BADEM, HUZUR, NEVRA, YAY, YÜZYIL, ÇALIŞKAN, ÇEMBER, ŞAİR 1 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594991) ÇATALCA ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÖKÇEALİ, MUŞMULA DEĞİRMENİ, SUBAŞI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596469) ESENLER ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 232., 242., HAMİDİYE sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595108) ESENYURT ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3087., MUHSİN YAZICIOĞLU sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592165) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., 2680., AYASOFYA sk/ OSMANGAZİ mah 2614., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, BAHAR, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HAZAN, SERA, SERDAR, SEVİ sk/ ŞEHİTLER mah SELVİ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594898) EYÜPSULTAN ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590920) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590918) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇINAR sk/ MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL, SELANİK sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590915) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah KADER, SAKİN , SEREN, UMUT, YASEMİN sk/ ÇIRÇIR mah ATATÜRK, BAŞAK, DARICA, DENGE, DÖNMEZ, GAYE, GÖKYÜZÜ, GÜROL, GİDEN, NUR, NİHAL, NİLÜFER, SAKİN, SELÇUK, SELİM, SEVDA, SUNAR, SİPER, ÜNAL, İLİM sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592564) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ- ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592563) FATİH ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, ASTAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HASAN BABA, HASAN BABA ÇIKMAZI, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, HAYDAR YOKUŞU, HAYDAR İMARETİ, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, KIYAK, KÜÇÜK MEKTEPLİ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, VİŞNAP, YAZAR ORHAN KEMAL, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk/ HOBYAR mah AŞİREFENDİ sk/ MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, ESRAR DEDE, HANEDAN, KADI ÇEŞMESİ, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİHRİ KELAM, UMURBEY, ÂŞIKPAŞA, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ, ŞEBNEM, ŞULE sk/ ZEYREK mah AKTAR YEKTA, GÜLBAHÇE, HACI ÖMERPAŞA, HASAN BABA, HATTAT İZZET, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, TURŞUCU HALİL, YESARİZADE, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÇIRÇIR, ÖMER EFENDİ, İHTİYAR, İHTİYATLI sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582821) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk/ HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk/ MİMAR KEMALETTİN mah YAKUPAĞA FIRINI sk 12:30-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596539) GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 615., 616., 618., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH, OSMANBEY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592582) - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, BERCESTE, PINAR, UZUN, ŞAFAK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592589) - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651., 653. sk/ YENİ MAHALLE mah CEBECİ, GALERİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592580) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk/ İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583874) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ŞEHİT MAHMUT sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DEDE KORKUT, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇ OSMAN, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk/ BAŞAKŞEHİR mah ANAFARTALAR, ATİLLA ALTIKAT, BAKİ, CAHİT ZARİFOĞLU, DURU, ERDEM BAYAZIT, FEDAKAR ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, HALUK SİPAHİOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KUTLU, MASAL, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR KEMALETTİN, NECATİ COŞAN, NECLA KUNERALP, NURETTİN TOPÇU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SARIÇAM, YASEMİN, YAZAR, İSKENDER PAŞA, ŞAİR, ŞEHZADE sk/ ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MEVSİM, M 02:00-02:30 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592600) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595662) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595658) SARIYER ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592065) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593694) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah ARGIN YAYLASI, KEYFALAN YAYLASI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592615) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, AYVACIK, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, NURHAK, TAŞKIŞLA, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592619) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593699) SİLİVRİ ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, TİBET, İLTER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594169) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596142) SULTANGAZİ ilçesi, 13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2133., 2144., 2145., 2146. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk/ UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593554)