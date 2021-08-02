129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

Günlerdir süren yangınlar nedeniyle Türkiye, adeta felaketi yaşıyor. Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili son güncel verileri paylaştı. 31 ildeki 129 yangın kontrol altına alındı; Isparta ve Denizli'de başlayan yeni yangınlarla toplam 4 ilin 9 noktasında ise yangınlara müdahale ediliyor.

Türkiye, 6 gündür pek çok ilde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Büyük ölçüde ormanlık alan zarar görürken, birçok vatandaşımız da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

DENİZLİ'DE TEKRAR YANGIN BAŞLADI

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yeni bir yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. Buldan ilçesine bağlı mahallelerde ise orman yangınına müdahale için vatandaşları anons ile çağrıda bulunuldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar alevlerin yükseldiği alana yardıma koşuyor.

ISPARTA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bakan Pakdemirli, Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamalarda Isparta'da da yangın çıktığını belirterek, "Sütçüler mevkiinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı. Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı" sözlerine yer verdi.

129 NOKTADA YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili güncel tabloyu paylaştı. Buna göre, 4 ilde 9 noktadaki yangın devam ediyor. 31 ildeki 129 yangın ise kontrol altına alındı.

İşte devam eden yangınlar:

Antalya: Manavgat , Gündoğmuş

, Gündoğmuş Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer

Isparta: Sütçüler

Denizli: Güney

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINDIĞI İLLER

Adana, Osmaniye, Mersin, Uşak, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Edirne, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Aydın, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Samsun ve Çankırı'daki yangınlar kontrol altına alındı.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Pakdemir,tabloyu, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor." ifadeleriyle paylaştı.