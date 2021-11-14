12 yaşındaki Emirhan'ın tek isteği var: Yeni yaşına yeni kalbiyle girmek

Musa ve Emine Taçyıldız çiftinin dört oğlundan en büyüğü Emirhan Taçyıldız. Henüz 12 yaşında, doğduğundan beri kalp hastası. Üstelik nadir görülen iki kalp hastalığını birden taşıyor. Bir haftalık bebekken "restriktif kardiyomiyopati" teşhisi alan talihsiz çocuğun durumuna "süngerimsi kalp hastalığı" da eşlik ediyor. Her iki kalp kası hastalığı da Emirhan'ın kan pompalayan kalp boşluklarının düzgün şekilde gevşeyememesi nedeniyle vücuduna yeterli düzeyde kan pompalanamamasına yol açıyor. Hayatı hastanelerde geçen Emirhan'ın kalbi artık alarm veriyor. Uygun organ bulunup nakil olamazsa, akciğerleri de iflas edecek. Geçtiğimiz hafta kalbinde oluşan pıhtılar nedeniyle acilen yoğun bakıma alınan Emirhan, durumu çok riskli olduğu için evine de taburcu edilemiyor. Organ bekleme listesinde Türkiye'de birinci sırada, çıkan ilk uygun kalp ona nakledilecek. Emirhan 16 Kasım'daki doğum gününü de hastane odasında geçirecek. O ve ailesi, organ bağışının yetersiz olduğu ülkemizde, son umutlarını da yitirmek üzere.

"KALP BULUNAMAZSA AKCİĞERLERİ DE İFLAS EDECEK"

Emirhan Taçyıldız'ın tedavisini yürüten Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, "Bu iki hastalığın birlikte olması, Emirhan'ın biraz şanssızlığı. Daha hızlı ilerledi hastalığı. Kalp, kasılmasını ve gevşeme işlemini yapamıyor. Bu nedenle hastamız bizde uzun süredir takipli. Son zamanlarda Emirhan'da bazı sıkıntılar oldu. Kalp kasında gevşeyememe probleminden kaynaklanan problemler nedeniyle yatırmak zorunda kaldık. Beynine pıhtı atmaması için yoğun bakımda tedavilerimizi verdik. Dün yoğun bakımdan servise alabildik. Ama hala ciddi sıkıntıları devam ediyor. Eğer uygun kalp bulunamazsa, Emirhan'ın akciğer basıncı artacak, bu da olursa kalp-akciğer nakline gitme riski dopar. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir olay. İnşallah kısa zamanda Emirhan'a kalp nakli yaparız ve akciğer nakline gerek kalmaz" dedi.

"TABURCU ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL DURUMU RİSKLİ"

"KEŞKE LUNAPARKTA GONDOLA BİNEBİLSEM"

"ELİMDE OLSA HER ŞEYİMİ BAĞIŞLARDIM"

"NE OLUR OĞLUMA CAN VERİN!"