TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" başladı.

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonellerince yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi eğitimler, TRT 2'de özel yayınlar ile Feriye'de 14-17 Temmuz tarihleri arasında söyleşi ve paneller düzenlenecek.

"Türk sinemasının açılımının TRT'nin katkılarıyla olabileceğini düşünüyoruz"

Aynı zamanda filmlerin festival dolaşımı için alan açarak uluslararası ortak yapımcı bulmalarına da yardımcı olacak etkinliğin Feriye'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, projenin hem bir ilki barındırdığını hem de sektörün ihtiyaçlarını belirlediğini söyledi.

Yavuz, projede geçen yıldan bu yana sektör paydaşlarından birçok konuda aldıkları destekle tecrübe kazandıklarına işaret ederek, "Bu yıl senaryo eğitimleri de verelim istedik. Bizim fonumuz sadece usta yönetmenlere fon veren bir proje değil. Genç yönetmenler de var. Bu sene ilk filmini çekecek 4 yönetmene bir kontenjan ayırdık. 8 tane de daha evvel tecrübeli uzun metraj çekmiş yönetmenlere kontenjan ayırdık." dedi.

Geçen yıl program çerçevesinde usta sinemacılarla genç sinemacıların bir araya geldiğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"TRT ortak yapımlarda her yıl üzerine bir şeyler koyarak gidiyor. Bu seneden başlayarak TRT, uluslararası festivallere de partner olmaya başladı. İleriye doğru Türk sinemasının açılımının biraz daha TRT'nin katkılarıyla olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuyu geliştire geliştire gideceğiz. Henüz istediğimiz noktada değiliz. Ama 'öyle bir şey yapalım ki 12 Punto'da seçimler bağımsız olsun.' dedik. 12 Punto'ya şu an şirketler de dahil herkes müracaat edebiliyor. Bunu da daha iyi filmlerin ortaya çıkabilmesi için yaptık."

"TRT sadece teknik değerlendirme yapıyor"

Cemil Yavuz, 12 Punto fonlarına başvuru sürecinin oldukça zor olduğuna değinerek, "Aslında fon ne kadar sektörü ciddiye alıyorsa, sektörün de fonu o kadar ciddiye almasını istedik. Yani yönetmen görüşüne, bütçesine, nasıl bir dünya kuracağına dair uzun bir listemiz var. Nihayetinde emek verilsin istedik. Zaman zaman uluslararası festivallerle yaptığımız iş birliği de birkaç yıl sonra bu arkadaşları oraya taşıyacak. Müracaatlar yapıldıktan sonra TRT sadece teknik değerlendirme yapıyor. Yani yönetmen görüşünü, sinopsisini veya senaryosunu koymamış projeleri eliyor. Kamu kanalı olduğumuz için de aykırı projeleri doğal olarak kabul edemiyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamındaki yarışmaya bağımsız sinemaya emek veren duayen isimleri jüri üyesi yaptıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Zaman zaman eksikliklerimiz olabiliyor farkındayız. Ama bize pozitif ayrımcılık yapmanızı istiyoruz. Bir kamu kurumu olarak bir fon kurmak, bağımsız olarak idare etmek ve sürdürmek gerçekten zor. Biz herkesle yüz yüze görüşüyoruz. Bir sıkıntı, yaptığımız eksiklik olursa her şeye her zaman açığız. Hedefimiz sektörün her kesimiyle konuşalım ve biz de onlardan bir şeyler öğrenelim. Bu anlamda herkesten destek bekliyoruz."

"Etkinlikler YouTube üzerinden canlı yayınla izlenebilecek"

TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven de programda yer alan senaryo danışma toplantılarının finalistlere yönelik olduğunu aktararak, "Finalistlerimiz uluslararası senaryo doktorları, senaryo danışmanlarıyla beraber projelerini geliştiriyorlar. O toplantılar da bugün itibarıyla başlamış oldu. Bu seneki yeniliklerimizden biri kısa film kısmı. 12 tane projeye kısa film ödülü vermiştik. Onların da bir senaryo danışmanlığı kısmı var. O da bugün itibarıyla başladı." ifadelerini kullandı.

TRT 2'de bugünden itibaren 6 gün boyunca her akşam 19.30'da ekranlara gelecek "12 Punto Özel" programında da senaryo geliştirme, film projesinin yatırımcılara ve fonlara sunulması üzerine masterclass'lar, Türkiye'de sinema sektörünün önemli isimlerinin konuk olduğu bölümler, finalistlerle röportajlar ve 12 Punto etkinlikleriyle ilgili gelişmeler ekranlara geleceğini anlatan Güven, şu bilgileri verdi:

"Pandemi süreci içerisinde Almanya'da ve İtalya'da 2 masterclass çektik. Bu paneller biri senaryo geliştirme üzerine, biri de marketing ve sunum üzerine masterclasslar. Çok profesyonel isimlerle çektik. Bir de salı gününden cumaya kadar Sinema Feriye'de yapacağımız masterclasslar var. Pandemi nedeniyle maksimum 35 kişilik bir davetli sayımız olabilecek. Ama bu etkinlikler YouTube üzerinden de canlı yayınla izlenebilecek."

Toplantıda ayrıca TRT Genel Sekreter Yardımcısı Masum Ekinci, kısa bir konuşma yaptı.

Program detayları

12 Punto'nun toplantıları ve etkinlikleri, İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan dünyanın en önemli sinemacılarının katılımıyla düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında Berlin Film Akademisi'nde ders veren Franz Rodenkirchen, önemli film festivallerine danışmanlık yapan Isabelle Fauvel ve Torino Film Lab'ın eğitim direktörü Eva Svenstedt Ward, 12 finalist proje ekibiyle senaryoları üzerine toplantılar gerçekleştirecek.

Yapımcılığını yaptığı filmlerin dünyanın en önemli festivallerinde ödüller almasını sağlayan Stefano Tealdi ise proje ekipleriyle filmlerin pazarlama ve sunum süreçleri üzerine çalışacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi de sineması, yönetmenliği ve hikaye anlatıcılığı üzerine masterclass verecek. Cannes gibi festivallerdeki ödüllerinin yanı sıra "Bir Ayrılık" ve "Satıcı" isimli filmleriyle "En İyi Yabancı Film Oscar"ını alan Farhadi'nin masterclassı, 16 Temmuz'da 12 Punto Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

Etkinliğin 18 Temmuz akşamı Feriye'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreni de TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak.

