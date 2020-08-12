12 Ağustos Çarşambe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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12 Ağustos Çarşambe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

12 Ağustos Çarşambe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
12.08.2020 06:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, AZİZİYE, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MANAV, TERCÜMAN, TOROS, YENİCE, ÇEŞMİNAZ, ŞENER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591883)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594139)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594156)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594157)

AVCILAR ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALO, DR SADIK AHMET, TOPRAK sk/ DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, ORHAN KEMAL, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582326)

BAĞCILAR ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589270)

BAKIRKÖY ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, DOST, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, TALAT ARTEMEL, TEZ, UMUT sk/ OSMANİYE mah TEZ sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593020)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÜMRANİYE sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593022)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, TEZ, YILDIZ TEPE sk/ OSMANİYE mah FABRİKALAR, FABRİKALAR C, KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÜMRANİYE sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593023)

BAHÇELİEVLER ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581833)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah IHLAMUR 3, KAVAK, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2581831)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, OTAĞ, URBAN, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590919)

BEŞİKTAŞ ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590985)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah ŞEBBOY sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590986)

BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM, ARMA, AYTAÇ, AYTEKİN, BAHARİSTAN, BAL, BAYKUŞ, BAĞDAT, BEGÜM, BEYHAN, BONCUK, BOSTAN, BÜLBÜL, DENİZ, DERVİŞ, DUYGU, EBRU, ELÇİ, EMİROĞLU, ERDİNÇ, FEDAİ, GÖKTÜRK, GÖKÇE, GÖZDE, GÜLNUR, GÜNEŞ, GÜRBÜZ, GÜZİN, HARPUT, HUZURLU, HÜRMÜZ, HİSAR, IŞIL, JALE, KALE, KANARYAM, KOCATEPE, KÜLTÜR, MELİSA, MODA, MORLALE, MUHABBET, MURAT, MİMAR, NALAN, NECATİBEY, OKAN, ONURLU, ORDU, PARLAK, PERÇEM, RÜZGAR, SAADET, SARRAF, SAYDAM, SAYGIN, SEBAT, SEHER, SEMRA, SERHAT, SERVET, SEÇİL, SÜNGER, SÜVARİ, SİNEM, TATAR, TAVŞANLI, TÜLİN, UFUK, ULUS, VENÜS, YAKAMOZ, YAĞMUR, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ÖZKAN, İHSAN, ŞARK, ŞENYURT sk/ KAVAKLI mah DUMLUPINAR, ÇINARLI sk/ SAHİL mah AKTOPRAK sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592137)

EYÜPSULTAN ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.LALE, 4.KANARYA, FETHİYE, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590907)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HUZUR, KEREM, REYHAN, ZÜMRÜT sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590909)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593727)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, SEREN, TEKİN, UMUT, YASEMİN sk/ EMNiYETTEPE mah KOCATEPE, YELKENCİ sk/ GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, 2.ESEN, 2.YILDIZ, 3.ATMACA, ANIL, ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, BAKİ, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, DİKMEN, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, FATİH SULTAN MEHMET, GÜZELTEPE, ILGAZ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, ORBAY, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, YENİ BAYIR, YILDIRIM MERDİVENİ, ÇİĞDEM, ÖZTÜRK, ÜÇTEPE, ŞEKER AHMET PAŞA sk/ MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593688)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, SERİN ÇIKMAZI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593769)

GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591859)

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 12 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.SEVİM, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, İPEK sk/ İNÖNÜ mah ERMİŞ, FERYAT, MASLAK ÇEŞME, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584397)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, BALIKÇIN, DİVRİĞİ KUŞU, MARTI, PENGUEN, SÜLÜN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592637)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594506)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594503)

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