11 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? ARNAVUTKÖY ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, HATIRA, PALANDÖKEN sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553995) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk/ DURUSU mah DİLŞAT sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk/ KARLIBAYIR mah FİKRİ sk/ MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MİHRAP, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ŞEBBOY sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553076) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah MISIR, ÖZÇINAR sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554014) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah MISIR, ÖZÇINAR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554018) BAĞCILAR ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 919. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543378) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 798., 802., 816., 819., 820., 840., FATİH sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 252., 252/1., 253., 287., 289., 289/1., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547159) BAHÇELİEVLER ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah FETİH, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, YILDIRIM 1 sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556334) BAYRAMPAŞA ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ŞEHİT CEVAT TUYAN sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILDIZ sk 15:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552869) BEŞİKTAŞ ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, KALAS, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ sk/ CİHANNÜMA mah BARBAROS, BOSTANCI VELİ, FARUK CANITEZ, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ sk/ TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MUHTAR MOLLA, NÜZHETİYE KARAKOLU, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME sk/ VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, KASSAMBAŞI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, ÇATLAKÇEŞME, ÇAVDARCI, ÇEŞME MEYDANI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546458) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ŞAİR NEDİM sk/ TÜRKALİ mah HATTAT TAHSİN, ŞAİR NEDİM sk/ VİŞNEZADE mah DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, REFİK OSMAN TOP, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SÜLEYMAN SEBA, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546459) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABEY, YILDIZ POSTA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk 10:30-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555607) BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah mermerciler san sitesi 4.cad ,1.cadde 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554598) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU MERMERCİLER SAN SİTESİ 1.CADDE 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553857) BEYOĞLU ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, HASAT, KUZEY, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜRSEL sk 12:00-13:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555608) BEYOĞLU ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, HASAT, KUZEY, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜRSEL sk 12:00-13:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555608) BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553924) ÇATALCA ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ, MESLEK ÇIKMAZI, MUNTAZAM, İZZETBABA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547215) - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551465) ESENLER ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., 1136., BÜLBÜL, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk/ KEMER mah 903., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 924/1., 925., 926., 926/1., BÜLBÜL, KEMER, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552863) ESENYURT ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilçe YUNUS EMRE mah. Okurlar caddesi 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547919) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 294., 303., OKURLAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547922) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ANKAKUŞU, ARMAĞAN, BAĞLAN, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, LALEZAR, PELİN, UMUT, YAŞAM, YILDIZ, ÇARŞI, ÖMÜR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547102) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., 378., 379., 380., 381., 382. sk/ İNÖNÜ mah 369., 370., 372., 374. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549661) EYÜPSULTAN ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk/ İSLAMBEY mah EVLİCE BABA TEKKE sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÖÇMENLER, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk/ YENİDOĞAN mah GÖÇMENLER sk 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552861) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah BAKİ, DİKMEN, SEVİNCAN, ÇİĞDEM, ÜÇTEPE sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553705) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜNEŞ, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HASAT, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SANAT, SIRÇA, ZERRİN, ÜÇEVLER sk/ MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk/ MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, SERİN ÇIKMAZI sk 01:00-01:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553968) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk 02:00-02:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553989) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYAZMA, 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.GONCA, 1.KALE, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞEBNEM, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, ALANCIK, ALTKÜME, AVŞA, BENTLER, BURGAZ YOLU, DARI, DEMET, EBRU, FİDAN, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, HAYAT, ILGIN, KABAN, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OKURLAR, OVACIK, PANAYIR ÇAYIRI, PİRAMİT, RABİA, SERA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YUMAK, YÜCEL, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk 02:30-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553992) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, 2.KARTAL, 2.KAYIN, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, DUMANLI YOL, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, NAZLI, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk 01:30-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553987) FATİH ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk/ BALAT mah YILDIRIM sk/ HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKBİLEK, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, AKŞEMSETTİN, ARMUTLU, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, CEVİZCİ EKREM, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KOCASİNAN, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, MELEK HOCA, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, NİKAH, TUTİ ABDULLATİF, TUTİ ABDULLATİF 1. ÇIKMAZI, TUTİ ABDULLATİF 2. ÇIKMAZI, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YAMAK, YENİ BAHÇE, ZEMBİLCİ, ÖZTAN sk/ KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ÖZTAN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548907) GÜNGÖREN ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVAŞ, SAVUR sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549700) KAĞITHANE ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk/ ÇELİKTEPE mah DAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549721) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KIVRIM, KÖŞE, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553966) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DUMANLI, ULUBAŞ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555574) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546335) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549762) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549763) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah İSKETE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551539) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553933) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ERENLER, 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553930) SARIYER ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah KIRMIZI ÇIKMAZI, MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ LALESİ, SEVGİ MENEKŞE, TARABYA BİLİNMEYEN, ÇAMLIK, ÇAMLIK. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549656) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKÇINAR, BURÇ, TABYA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549655) ŞİŞLİ ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548793) - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548794) - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554745) SULTANGAZİ ilçesi, 11 Temmuz Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2383., 2388., 2388/2., 2388/3., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549722) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk 13:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552217) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1389., 1390., 1425., GAZİ CEBECİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552216)