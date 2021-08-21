10 Temel Dijital Fotoğrafçılık İpuçları

Fotoğraf çekmek sizin tutkunuzsa, becerilerinizi geliştirmenize ve dijital fotoğrafçılık çalışmanıza yeni bir bakış açısı getirmenize yardımcı olacak yeni başlayanlardan profesyonellere bu kamera ipuçlarını ve fikirlerini göz önünde bulundurun.

Dijital fotoğrafçılık bağımlılık yapan bir hobi olabilir. Ortam, filmle alamadığınız anında geri bildirim sunar (Polaroid çekmiyorsanız) ve büyük hafıza kartları, açıları ve aydınlatmayı gönlünüze göre denemenize izin verir. Başlangıç ??aşamasını geçtiyseniz ve çekim deneyiminizi geliştirmeye yardımcı olacak yeni fikirler arıyorsanız, ilham almak için bu ipuçlarına göz atın. ve paylaşmak istedikleriniz varsa, lütfen bunları yorumlar bölümüne eklemekten çekinmeyin.

1. Raw'da çekim yapın

Çoğu dijital kamera, fotoğrafları kutudan çıkar çıkmaz JPG formatında yakalayacak şekilde ayarlanmıştır. Bu, son işlemeye gerek kalmadan dosyaları arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı bir şekilde paylaşmanıza izin verdiği için çok kullanışlıdır. Ancak, fotoğraf makinesinin sensörünün yakaladığı görüntüyü içeren işlenmemiş bir dosya olan Raw'da çekim yapmayarak çok fazla kontrolden vazgeçiyorsunuz. Raw dosyası, zaten sıkıştırılmış bir JPG'nin izin verdiğinden çok daha fazla esneklikle renkleri, pozlamayı, siyah seviyelerini, keskinliği ve diğer özellikleri ayarlamanıza olanak tanır. Raw görüntülerle çalışmak için yazılıma ihtiyacınız olacak. Kameranız paket bir çözüme sahip olabilir, ancak Adobe Photoshop Lightroom Classic CC veya Phase One Capture One Pro gibi özel bir program daha fazla araç ve daha iyi sonuçlar sunacaktır.

2. Kamera Dışı Aydınlatmayı Düşünün

Kameradaki flaşın oluşturduğu sert ışıktan kaçınmak için kameranıza özel bir flaş eklemiş olabilirsiniz. Ancak flaşlı fotoğrafçılığı gerçekten denemek istiyorsanız, flaşı kameradan uzaklaştırmak çok önemlidir. Avantajlardan yararlanmak artık hiç olmadığı kadar kolay; Godox gibi markalar, tüm popüler sistemler için otomatik TTL ölçümlü uygun fiyatlı kablosuz flaşlar sunuyor ve düzenli, profesyonel kullanımın taleplerini karşılamak için Profoto aydınlatmaya geçebilir ve daha fazla harcama yapabilirsiniz.

Kamera dışı aydınlatma için birçok farklı seçenek var. Fotoğraf makinesinde de kullanılabilen, pille çalışan taşınabilir bir flaşı veya daha güçlü stüdyo ışıklarını tercih edebilirsiniz. Yukarıdaki portre, keskin, yüksek kontrastlı bir görünüm için reflektörlü tek bir Elinchrom monolight kullanılarak çekildi. Ancak daha yumuşak, daha eşit ışık için softbox veya şemsiye gibi farklı aydınlatma düzenleyicileri kullanabilirsiniz. ve dışarıda çalışıyorsanız, gölgeleri doldurmak için taşınabilir bir reflektör kullanışlı bir araçtır, ancak onu tutmak ve konumlandırmak için bir yardımcıya ihtiyacınız olacaktır.

3. Farklı Lensler Deneyin

Daha kaliteli bir zum veya hızlı bir prime lens seçerek 18-55mm kit lensinden çoktan uzaklaşmış olabilirsiniz. Ancak, yaratıcı bir rutinde sıkışıp kaldıysanız veya yalnızca bazı yeni fotoğrafçılık türlerini denemek istiyorsanız, özel bir lens gerçekten kullanışlı olabilir. Yakına odaklanabilen ve çerçevenizi küçük nesnelerle doldurabilen süper keskin bir makro lensi tercih edebilirsiniz. Ters yöne gidebilir ve odak düzlemini ayarlamanıza izin veren, yumuşak, girdaplı, hayalperestliğe yol açan keskin bir odak noktasına sahip fotoğraflar yaratan yaratıcı bir lens sistemi olan Lensbaby'yi alabilirsiniz.

Aynasız bir kameranız varsa, seçenekleriniz daha da geniştir. Manuel odaklama modunda kullanım için bu kameralara hemen hemen her lensi takmayı mümkün kılan çok sayıda lens adaptörü mevcuttur. Daha ilginç seçenekler arasında, genellikle çok hızlı olan ancak son derece yumuşak köşelere sahip görüntüler üreten CCTV lensleri, Industar-69 gibi Rus telemetre lensleri ve Holga gibi oyuncak kameralardan alınan lensler sayılabilir.

Satın almadan önce bir lens denemek isterseniz, BorrowLenses veya Lensrentals kullanarak online olarak kiralayabilirsiniz.

4. Sensörünüzü Temiz Tutun

Sahada lens değiştirecek biriyseniz, görüntü sensörünüzde biraz toz olma ihtimali yüksektir. Bu genellikle daha geniş diyafram açıklıklarında görünmez, ancak f/5,6 veya daha küçük bir fotoğraf çekerseniz, bu noktalar fotoğrafınızdan dikkatinizi dağıtabilir. Giottos Rocker Air Blaster gibi basit bir üfleyici, toz giderme için basit (ve tuhaf) bir araçtır. Daha kalıcı lekeler için, Visible Dust ve Lenspen'den bir temizleme seti düşünün veya bunu kendiniz yapmaktan çekiniyorsanız, profesyonel bir temizlik yapmanız gerekir.

5. Kayışınızı Değiştirin

Çok fazla çekim yapacaksanız, rahat olmalısınız. SLR veya aynasız fotoğraf makinenizi kutudan çıkan boyun askısına takıyorsanız, yapmayın. Çoğu daha rahat ve pratik olan düzinelerce üçüncü taraf seçeneği var. Şu anki favorim, hem aynasız kameralar hem de tam çerçeve SLR'ler için uygun olan Peak Design Slide Lite.

BlackRapid gibi askı kayışları, genellikle ağır lensler takılı birden fazla gövde taşıyan etkinlik fotoğrafçıları tarafından kullanılır. Kendi tripod bileziğine sahip bir telefoto lensiniz varsa, bunlar iyi bir eşleşmedir. Büyük bir zum lensi kullanırken hala bir tanesine uzanıyorum.

6. Desteğe Yatırım Yapın

Elde çekim için bir kamera askısı önemlidir, ancak kaliteli bir tripod da eklemek isteyeceksiniz. Manzara ve uzun pozlama görüntüleri yapmak veya astrofotografi ile dünyamızın ötesini keşfetmek için paha biçilmez bir araçtır.

Kaliteli bir karbon fiber ayak seti ve iyi bir top kafaya biraz daha fazla para harcayacaksınız, ancak bunların kameranızdan daha uzun ömürlü olduğunu göreceksiniz. Çok fazla tripod incelemiyoruz, ancak ekstra küçük katlanmış form faktörü için Peak Design Travel Tripod'u beğeniyoruz. Gitzo-Manfrotto, MeFoto ve Sirui gibi güvenilir markalar da güvenli seçeneklerdir.

Başlığı Arca-Swiss uyumlu olan bir tripod seçerseniz ki bunu yapmanızı tavsiye ederim, kameranıza uyumlu bir taban plakası ekleyerek hayatınızı biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Tam çerçeve aynasız makinemde Gerçekten Doğru Malzeme Taban Plakası bulunduruyorum, bu nedenle her zaman bir tripoda oturmaya hazır, hızlı serbest bırakma plakalarıyla uğraşmanıza gerek yok.

7. Medyanızı Karıştırın

Günümüzün dijital kameraları sadece yüksek kaliteli fotoğraflar çekmiyor, aynı zamanda çok yetenekli video kameralar ve Instagram akışınızda video klipleri görüntülerle aynı kolaylıkla paylaşabilirsiniz. En iyi fotoğrafla anlatılan bazı hikayeler vardır, ancak diğerleri biraz hareket ve ses gerektirir. Bu farklı bir beceri seti ve öğrenmesi faydalı olan bir yetenek.

Video araçlarıyla daha çok ilgileniyorsanız, Steadicam-pürüzsüz avuçiçi video için güçlendirilmiş bir gimbal eklemeyi düşünün.

8. Bir Drone?

Düz bir zeminde dururken sadece fotoğraf çekmek zorunda değilsiniz. Araç kitinize bir drone eklemek, aksi takdirde asla elde edemeyeceğiniz perspektiflerden çekimler yapmanızı mümkün kılar. Çoğu dron, 4K video ve Raw formatında görüntüler yakalayabilir ve mevcut modellerin uçması güvenlidir (kurallara uyduğunuzu varsayarsak). Kategorideki en iyi seçimlerimize göz atın.

9. Çalışmanızı Yazdırın

Fotoğraflarınızı çevrimiçi paylaşmak veya dijital bir resim çerçevesinde görüntülemek kolaydır, ancak gerçekten sevdiğiniz bir fotoğraf çekerseniz, basılmayı hak eder. Evde bir mürekkep püskürtmeli yazıcıyla yazdırabilirsiniz, ancak en iyi sonuçları elde etmek için özel bir yazdırma hizmetiyle gitmek isteyeceksiniz. Klasik bir görünüm için tuval, metalik kağıt ve gerçek siyah beyaz fotoğraf kağıdı üzerine baskılar da dahil olmak üzere, favori fotoğraf baskı hizmetlerimizin çoğu çalışmalarınızı sergilemek için eğlenceli yollar sunar. Ayrıca, fotoğraflarınızın doğrudan sayfalara yazdırıldığı klasik aile albümünün bir güncellemesi olan özel bir fotoğraf kitabını da tercih edebilirsiniz.

10. Doğru Nedenlerle Kameranızı Yükseltin

Fotoğraflarınız konusunda hevesliyseniz, yeni bir kamera satın almak için can atıyor olabilirsiniz. Yükseltmek için pek çok neden var, ancak iyi fotoğraflar çekmek için her zaman en yeni kameraya sahip olmanız gerekmez. Giriş seviyesi bir SLR veya aynasız model kullanıyorsanız, aynı sınıftaki daha yüksek çözünürlüklü bir kamera yerine daha üst sınıf bir gövdeye geçmeniz daha iyi olacaktır. Yarı profesyonel kameralar daha net vizörler, daha fazla fiziksel kontrol, daha iyi otomatik odaklama ve daha sağlam yapı sunar.

Kaynak: Tekmoloji