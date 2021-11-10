10 Kasım şiirleri! En güzel 10 Kasım mesajları

Mustafa Kemal 'i düşünmek, anlamak ve bizlere bıraktığı mirasın farkına varılması için yazılmış 10 Kasım şiirleri, bize bu vatanın hangi şartlarda emanet edildiğinin de bir kanıtıdır. Yurdum insanının birbirinden anlamlı, güzel kısa 10 Kasım şiirlerini sizler için derledik.

10 KASIM ŞİİRLERİ

10 Kasım ve O

Sert esiyor hıyabanda bu rüzgâr,

Yüzyıllar eriyor bir gün içinde.

Bu sabah havada bir gariplik var;

Dolmabahçe yine hüzün içinde…

Devin avucunda küçük karınca,

Devleşir, dağ gibi umutlarınca…

Atatürk güneşi ufku sarınca;

Eğriler düzelir düzün içinde…

O nurla karışık onur yağıyor,

O aydınlık karanlığı boğuyor,

Geleceğin güneşleri doğuyor

O masmavi gökçe gözün içinde…

O, gönülde sönmeyen bir köz gibi,

Çağlar ötesini gören göz gibi,

Suskunluğu yorumlayan söz gibi;

Binbir anlam o bir sözün içinde…

Bayrağım göklere al-al gelince,

Yıldızın yanına Hilâl gelince,

Düşünce ufkuna Kemal gelince;

Kabuklar yok olur özün içinde…

(Sadettin Kaplan)

NEDEN 10 KASIM

Sonbahar mevsimi hazandır millet

Feryâdımı buldun neden 10 Kasım

Vatanın her yanı hüzündür millet

Dokuzu beş oldun neden 10 Kasım.

Her yıl döne döne geldin de durdun

Gözlerimiz yaşlı yürekten vurdun

Üstümüzde hasret ve acı kurdun

Tarihlerde soldun neden 10 Kasım.

Kulaklarımda O duyuldu isim

Tükendi cümleler çıkmıyor sesim

Sirenler çalıyor dinmiyor yasım

Atatürk'ü aldın neden 10 Kasım.

10 Kasım 2008 İst-Ataşehir saat 09:20

(ŞAHİN CAHİT YANIK)

10 KASIM

Gönüllerde yassın, gözlerde hüzün,

Boynumuzu büktün, büktün 10 Kasım.

Bir eşi gibiyiz şu çıplak güz'ün,

Ufkumuza çöktün, çöktün 10 Kasım.

Buz'dun ateş olup, Türklüğü yaktın,

Atasız, öndersiz, öksüz bıraktın.

Gözlerden yağmurlar misali aktın,

Seller gibi aktın, aktın 10 Kasım!

Bu yasın ruhuna yetmez bu keder,

Ondan yoksun kalan kalpler derbeder.

Vakitsiz ayırdı bizleri kader,

Bizleri zamansız yıktın 10 Kasım.

1938, 10 Kasım,

Dokuzu beş geçe başladı yasım,

Bu yas, yüzyıllara kalan mirasım,

Tarihi, tarihe kattın 10 Kasım!

(Mehmet Yaş)

10 KASIM

Çocuklar özledi seni ''deli''ler gibi

Yatıyor ANIT ta ZÜBEYDEnin yiğidi

Gönül bahçemizin Yaren gülüydü

Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...

Gençlik popta,cazda; okul bahane

Medya; fuhuş,ahlaksızda şahane

Karış karış satılıyor vatan,daha ne?

Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...

Kahveler dolu dolu işsizler ordusu

Nikahlısını eliyle etmiş...............pu

Baklavanın üzerine yiyorlar turpu

Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...

Memurun rüşvette,vatandaş perişan

Dünyaya gerilikte saldık hep şan

pkk ya bile yataklık yapan paşan

Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...

Avrupa öğrendiğini satar oldu bize

Vizeler koyup,getırdiler TÜRKÜ dize

DERBEDER yoruldu sanma son dize

Ayırdı ecel bizi bir 10 Kasım günüydü...

(Kenan Kerim Yavuz)

BUGÜN 10 KASIM

Bugün 10 Kasım

Yıldızların düştüğü,

Bulutun toprağa ağladığı,

Toprağın kavuştuğu gün

Bugün 10 Kasım

Bayrakların yarıya indiği,

Düşmanların sevindiği,

Milletimizin minnet yaşını döktüğü gün

Bugün 10 Kasım

Dış güçlerin bayram,

Planların seyran,

Emellerine ikram ettiği gün

Bugün 10 Kasım

Düşünceleri beyin kütüphanemize,

Sözleri kulak teybimize,

Bedeni maalesef anıtkabire girdiği gün

Bugün 10 Kasım

Savunduğu Laikliği,

Kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizi

Bayrağımızla koruduğumuz gün

Bugün 10 Kasım

Saatler dokuzu beş geçiyor

Yine ağlayarak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk e,

Vatanımızın toprağına

Yepyeni evlatlar yeşerttiği gün.

(Fatih Güler)

10 KASIM

10 Kasım geldi işte!

Üzgünüz biz milletçe,

Atatürk'ü anarız,

Yas tutarız birlikte.

10 Kasım geldi işte!

Keder doldu gönlümüze,

Atatürk'ü anarız,

O bizim kalbimizde.

10 Kasım geldi işte!

Koşarız Anıtkabir'e,

Atatürk'ü anarız,

Bayraklar elimizde.

(Şara Yalçıner)

BUGÜN 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMALI

Ey büyük Türk evladı

Bugünden tezi yok uyanmalı

Geleceğe dair planlar yapmalı

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anmalı

Yavrularımız mutlu yarınlar sunmalı

Mutluluk tohumlarını şimdiden atmalı

Dosta düşmana mesaj salmalı

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anmalı

Kin ve nefreti unutmalı

Ne yapabiliriz ona bakmalı

Hep birlikte omuz omuza durmalı

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anmalı

Geçmişe can verenleri unutmamalı

Dimdik ayakta kalmalı

Düşmana büyük bir korku salmalı

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü anmalı.

(Rıdvan Demir)

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