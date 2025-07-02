1 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

1 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 1 Temmuz'un tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 1 Temmuz tarihinde neler oldu? 1 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 1 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

1 TEMMUZ NE GÜNÜ?

1 Temmuz, Türkiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesini simgeler. Kabotaj, bir ülkenin kara sınırları dışında, kendi bayrağını taşıyan gemilerle yapılan deniz taşımacılığını ifade eder.

Türkiye, 1 Temmuz 1926'da kabul edilen bu kanunla birlikte, deniz taşımacılığı konusunda tam bağımsızlık kazanmış ve yabancı gemilerin Türk kara sularındaki taşımacılık faaliyetleri yasaklanmıştır. Bugün, Türk denizciliğinin gücünü ve önemini simgeleyen bu gün, denizcilik camiası tarafından büyük bir coşku ve gurur içinde kutlanmaktadır.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1527 - Dünyanın ilk ve en eski Protestan üniversitesi, Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu.

1683 - Osmanlı Orduları'nın Viyana taarruzu başladı.

1736 - 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü; yerine I. Mahmud geçti.

1752 - Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa sadrazam oldu.

1798 - Napolyon Mısır'ı işgal etti.

1839 - Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecid geçti.

1867 - İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe girerek Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. Macdonald ilk Başbakan oldu.

1 Temmuz ne günü

1878 - Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere, geçici olarak Birleşik Krallık'a devredildi.

1881 - Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması, St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.

1903 - Fransa Bisiklet Turu ("Tour de France") ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı ve 6075 Frank ödülün de sahibi oldu.

1904 - Almanya futbol kulübü olan Bayer 04 Leverkusen kuruldu.

1908 - SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi.

1911 - Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920 - Ankara'da subay yetiştirilmek üzere "Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" açıldı.

1921 - Çin Komünist Partisi kuruldu.

1925 - İlk piyango, Türk Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

Bugün ne günü

1926 - Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen "Kabotaj Kanunu" yürürlüğe girdi.

1927 - İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1929 - İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi.

1935 - Aydın demiryolu devletleştirildi.

1937 - Toprakkale, İskenderun, Fevzipaşa - Meydanıekber demiryolları devletleştirildi.

1939 - Hatay'da askerlik ve yeni teşkilât kanunu çıktı.

1939 - 1 Temmuz ilk defa Kabotaj Bayramı olarak kutlandı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika Cephesi'nde I. El-Alameyn Muharebesi başladı.

1946 - Elazığ-Palu demiryolu açıldı.

1960 - Somali bağımsızlığını ilan etti.

1962 - Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti.

1963 - ABD'nin posta kodu sistemi olan "ZIP Kodları" kullanılmaya başladı.

1966 - Kanada, ilk renkli televizyon yayınını gerekleştirdi.

1968 - Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması imzalandı.

Tarihte bugün ne oldu

1974 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü; yerine eşi İsabel Peron geçti.

1979 - Sony, Walkman'i tanıttı.

1983 - Kuzey Kore Havayolları'na ait İlyuşin tipi bir yolcu uçağı, Gine-Bissau'nun dağlık bölgesine düştü: 23 kişi öldü.

1984 - TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.

1988 - Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un "Perestroyka" politikasını onayladı.

1987 - Manş Tüneli'nde inşaat çalışmaları başladı.

1991 - Varşova Paktı resmen dağıldı.

1992 - TRT-INT/Avrasya yayınları başladı.

1994 - 27 yıllık sürgünü sona eren FKÖ lideri Yaser Arafat, Filistin'e geri döndü.

1996 - Azerbaycan, İrlanda ve Tunus ile diplomatik ilişki kurdu.

1996 - Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başladı.

1996 - PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı.

1997 - Çin, şehir-devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı.

2002 - Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu.

Bugün ne oldu

2002 - Bir Rus yolcu uçağı ile Alman kargo uçağı, Güney Almanya'da Überlingen şehri üzerinde havada çarpıştı: 71 kişi öldü.

2003 - Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin barış zamanı idam cezasının kaldırılmasını öngören 6. protokolünü onayladı.

2004 - Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu.

2006 - Çin, Tibet'i Çin'e bağlayan 5 bin 72 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı.

2012 - İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

2013 - Hırvatistan, AB üyesi oldu.