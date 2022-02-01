1 Şubat Salı Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Şubat Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Şubat'ta Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detayları…
ANKARA (Haberler.com) - Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Şubat Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Ankara'ya elektrik en zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KANUNİ, ŞEHİT ALİ EKŞİOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: İNCİRLİ, YUNUS EMRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KALABA, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: 19 MAYIS, ÖZGÜRLÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KARAKAYA, SAHİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: GÜVENEVLER, ESENLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: İŞÇİ BLOKLARI, 1522 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: DODURGA, GÜVENGİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: BARBAROS, BİLLUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 31.01.2022 18:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: YUNUS EMRE, ÇATALKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: SUSUZ, SUSUZ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.02.2022 01:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: LALAHAN, BURAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: KIBRISKÖY, 2037/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: DURALİ ALIÇ, 927 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 01.02.2022 02:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: GÜZELKENT, 513 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: GÖKSU, 5322 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: GÜZELKENT, 8 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
Açıklama: BAHÇEKAPI, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.