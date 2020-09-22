Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptılar, eğlenirken yakalandılar
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Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptılar, eğlenirken yakalandılar

Konya'da, bir hafta içerisinde 18 iş yerine girerek hırsızlık yapan 6 şüpheli çaldıkları paralarla bir kafede eğlenirken yakalandı. Yine daha önceden çaldıkları motosikletlerle gittikleri iş yerlerinden birçok eşya, yiyecek ve içecek çalan 4'ü 18 yaşından küçük olan şüphelilerin, hırsızlık anlarına ait görüntüleriyse güvenlik kameralarına yansıdı.

22.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:35

Konya'da, 18 iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen, 4'ü 18 yaşından küçük olan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla bulundukları kafede eğlenirken yakalandı.

ÇALDIKLARI PARALARLA KAFEDE EĞLENDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerindeki 18 iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, yaptığı güvenlik kamarası incelemeleri ve saha çalışmaları sonrası çaldıkları motorlarla hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin S.K. (16), H.D. (15), İ.D. (16), Z.C.Y. (17), Serdar A. (19) ve Yılmaz İ. (18) olduğunu tespit etti. Girdikleri iş yerlerinden para, cep telefonu, yiyecek ve içecek, tabanca, sigara gibi malzemeleri çalan şüpheliler, çaldıkları paralarla kafede eğlenirken yakalandı.

Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptılar, eğlenirken yakalandılar

ÇALDIKLARINI ÇUVALA KOYUP SAKLADILAR

Şüphelilerin hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Çaldıkları malzemeleri de arazide çuval içinde sakladığı belirlenen şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerden ele geçirilen 2 motosiklet, 1 televizyon, 10 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda gıda malzemesi ve para ise sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptılar, eğlenirken yakalandılar
Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptılar, eğlenirken yakalandılar
Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptılar, eğlenirken yakalandılar
Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptılar, eğlenirken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YANIK

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