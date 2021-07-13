'Arka Sıradakiler'in Özge'sinin son hali şaşırttı

Fenomen olan 'Arka Sıradakiler' dizisi oyuncusu Sevda Dalgıç'ın son hali şaşırttı. Uzun zaman önce imaj yenileyen oyuncu, güzelliğiyle hayranlarından övgü aldı.

Sevda Dalgıç, tatil sezonunu Fethiye'de açtı. Arkadaşlarıyla tekne tatili yapan oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hayranlarından övgü alan Dalgıç, bir yandan tatilde gelen senaryoları okuyor.

Spor eğitmenliği de yapan oyuncu, tekne turundan sonra dostlarıyla Bodrum'a geçerek, deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam edecek.

Kaynak: Snob Magazin