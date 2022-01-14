Zübeyde Hanım vefatının 99. yılında mezarı başında anıldı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 99. yılında İzmir'deki mezarı başında anıldı.

Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki mezarı başında düzenlenen anma programında, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir mirasına ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Bugün Karşıyaka'nın çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri ile yoğrulmuş kimliğinde bu büyük mirastan aldığı esin ve cesaretin payı büyüktür." dedi.

Daha sonra Türk Anneler Derneği ve Türk Kadınlar Birliği temsilcileri birer konuşma yaptı, Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencisi Defne Yavuz da şiir okudu.

Törene, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Langaza'da başlayan 66 yıllık yaşamı zorluklarla geçti

Zübeyde Hanım, 1857'de Selanik yakınlarındaki Langaza isimli yerleşim biriminde Sofuzade Feyzullah Ağa ile Ayşe Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Zübeyde Hanım, Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatında memur Ali Rıza Efendi ile 1871 yılında evlendi, çiftin; Fatma, Ömer ve Ahmet isimleri verilen çocukları dünyaya geldi. Çocuklarından, önce Fatma'yı, sonra da Ömer ve Ahmet'i kaybeden aile, 1881 yılında doğan oğullarına Mustafa adını verdi. Daha sonra dünyaya gelen çocuklara da Makbule ve Naciye isimleri konuldu. Naciye'nin de küçük yaşta verem nedeniyle hayata veda etmesiyle Zübeyde Hanım, genç yaşında dört evladını kaybetmiş oldu.

Zübeyde Hanım, henüz 30'lu yaşlarındayken Ali Rıza Efendi'nin ölümüyle genç yaşta küçük çocuklarıyla yalnız kaldı ve ekonomik zorluklar yaşadı. Zübeyde Hanım, ikinci evliliğini Selanik Gümrükler Başmüdürü Ragıp Bey ile yaptı. Balkan Savaşı'ndan sonra Ragıp Bey'den ayrılan ve Osmanlı toprağı olmaktan çıkan Selanik'i terk edip kızı Makbule ile İstanbul'a gitme kararı alan Zübeyde Hanım, Milli Mücadele yıllarında Ankara'ya yerleşti.

Zübeyde Hanım, sağlığının yaşamının son aylarında tedavi olabilmek ve gelini Latife Hanım'ı görebilmek için İzmir'e gitti. İzmir'deki Latife Hanım Köşkü'nde 28 gün yaşadıktan sonra 14 Ocak 1923'te 66 yaşındayken yaşamını yitiren Zübeyde Hanım, Karşıyaka ilçesine defnedildi.