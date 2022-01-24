Zirve 2 sözleri! Zirve 2 rap şarkısı sözleri! Rota - Zirve 2 ft. Burak King, Defkhan, Hayki, Yener Çevik şarkı sözleri nelerdir?
2022'in beklenen şarkısı çıktı. Zirve 2 büyük beğeni topladı. Özellikle Defkhan ve Rota'nın flowları herkes tarafından beğenildi. Şarkının sözleri ise oldukça beğeni topladı. Peki, Zirve 2 sözleri nedir? Zirve 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Rota - Zirve 2 ft. Burak King, Defkhan, Hayki, Yener Çevik şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Rota - Zirve 2 ft. Burak King, Defkhan, Hayki, Yener Çevik şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı 21 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 370 bin izlenme ve 32 bin beğeni aldı. İşte sözleri...
ZİRVE 2 SÖZLERİ
(Giriş kısmı - Burak King)
Daha yapılacak hit çok var
Bizi bile bilemez onlar
Hep vardık
Hiç yoktan alçakta çok yandık
Zirvede donmam
Bulamazsın biz gibi orijinal
Arabesk adam bu gece rockstar
Bi' yıldız arıyorsan yüzüme bak
Biziz all star
(Bölüm 1 - Rota)
Efektli rap yaz
Senelerce wack ez
Aç elini son duanı et
Acemilerini reklamla yapana denir prens
Bu alınamaz yetenek
Dur, çeten için seçenek yok
Benim içinse bebek bol
Rota hep var
7/24 34'te çetemle flight mode
G**ünü salla tayfanın oda kokar b*k
Leş üret k*ş herif
Keşke bi' keşmekeş ümit için varmış gibi davranmasa
Yan sanayi komünist
Bu dırçolara inan vermem yer bile backte
Nesiller sayemizde ekmek yerine fırın yemekte
Emin ol görmeyeceksin beni
Bir gün olsun yemin
Ne demet, ne ortaç, ne de hande'yle
Dürt
Üstüne sür
Anırıp yüzlerine gül
Ben hücrelerde çürürken derim
Her hücrem hep hür
Gür bu ses onlar için kafiyeli birer mühür
İşi bitirip yakar tütün
Bu rot küfür
(Bölüm 2 - Defkhan)
Ben ve beat aynı bonnie ve clyde
Hep aynı profi
Sanma kazandığımı spotifydan hype
Şayet içindeysen işin bil ki competition işim
Flow is flyen
Ama en yukarıda bırakıcam lan aynı kobe bryant
Kafana göre takıl sanıyon ki konuştuğum konusun
Sen dışardan insan fake, içerden o**spu çocuğusun
Ben ki türkçe rap için kafamı kolumu koymuşum
Sen bi toplu s*x partisinin sonucu doğmuşun
Sanalda düşman, cevap versek dostumuz olursun
Moruk hiçbir değerin yok dünyada boşluğun boşusun
Bilirim zorluğunu yukarı koştuğum yokuşun
Bir de soğukluğunu polisin beni soktuğu koğuşun
Five nine, mikrofonu ver patlasın dynamit
Paraysa değerin sat ruhunu g**üne girsin piramit
En iyisi izmarit, sokağa fırlattım gülerek
Listelere sokma beni kalbinde taşı türkçe rap
(Bölüm 3 - Burak King)
Sonsuza dek
Her daim
Tüm ömrümü bunun için heder ettim
Yemin olsun caddem şahit
Beş ölü, iki yaralıyız kim katil
Sebebim rap, tüm meselem de
Her gün yeniden denesem de
Kime ne desem ya da demesem de
Dipten çıktım zirvelere
(Bölüm 4 - Hayki)
Terk edilip ölüme freddy gibi geri dön
Bi'kaç aya bi' milyon lira, yok editör
Blockchain, crypto, eurobond, trading
Az dost, bol kamp, outdoor trekking
Rakamları çıkart ne kalacak geri g*t
Dönüştüğün şeye bak bu neyin zaferi g*t
7/24 topla bi karınca gibi göm
Sen bi de gel d*nu sıyırınca beni gör
Piyasanın babası? s***min kafası
Hayatını ada bul aradığın hayatı
Sokakta yok magazin, halk konuşur yarasından
Korkaklar silahından, o***pu parasından
Beni tıkmak istiyolar içeri
Boşver ellerinde delil yok hiç içelim
Richie rich işçi çocuk zengin
Eskisinden bencil
Cüzdanımda sevgim
(Bölüm 5 - Yener Çevik)
Kartaldan beyoğluna üç saat
Siyahinin elinde parfüm saat
E-5'te pet suyla simit sat
Uyku tutmayan göze deme git yat
Senene, gününe, yılına iki mum pasta
Sana öğüt verip giden kendi hasta
Yana otur, eli çıkar salla salla
Kehribar kararır burda geceden fazla
Gazla aga gazla
Martılar firar
%80 'imizin evi de kira
Şiirin kalbini duvar yazısı kırar
Kimi anasona düşer
Kimi de sarar aga
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Zirve 2 şarkısı 21 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 370 bin izlenme ve 32 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ve diğer detayları aşağıdaki gibidir:
- Söz & Müzik : Rota, Hi-Hit, Burak King, Defkhan, Hayki, Yener Çevik
- Mix : Serkan Özyurt
- Mastering : Gurur Gelen
- Yönetmen : Batıkan Hitay, Milo
- Işık Şefi : Mert Mustafa Çoban
- Sanat Yönetmeni : Mustafa Bilek
- Sanat Asistanı : Batuhan Gökdeniz
- 2.asistan : Emre Almas
- Artwork : Ozartedit
- Kostüm : Rotaile Shop
- Yapım : Rota Rec.