Zirve 2 sözleri! Zirve 2 rap şarkısı sözleri! Rota - Zirve 2 ft. Burak King, Defkhan, Hayki, Yener Çevik şarkı sözleri nelerdir?

2022'in beklenen şarkısı çıktı. Zirve 2 büyük beğeni topladı. Özellikle Defkhan ve Rota'nın flowları herkes tarafından beğenildi. Şarkının sözleri ise oldukça beğeni topladı. Peki, Zirve 2 sözleri nedir? Zirve 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Rota - Zirve 2 ft. Burak King, Defkhan, Hayki, Yener Çevik şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...

Rota - Zirve 2 ft. Burak King, Defkhan, Hayki, Yener Çevik şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı 21 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı kısa sürede 370 bin izlenme ve 32 bin beğeni aldı. İşte sözleri...

ZİRVE 2 SÖZLERİ

(Giriş kısmı - Burak King)

Daha yapılacak hit çok var

Bizi bile bilemez onlar

Hep vardık

Hiç yoktan alçakta çok yandık

Zirvede donmam

Bulamazsın biz gibi orijinal

Arabesk adam bu gece rockstar

Bi' yıldız arıyorsan yüzüme bak

Biziz all star

(Bölüm 1 - Rota)

Efektli rap yaz

Senelerce wack ez

Aç elini son duanı et

Acemilerini reklamla yapana denir prens

Bu alınamaz yetenek

Dur, çeten için seçenek yok

Benim içinse bebek bol

Rota hep var

7/24 34'te çetemle flight mode

G**ünü salla tayfanın oda kokar b*k

Leş üret k*ş herif

Keşke bi' keşmekeş ümit için varmış gibi davranmasa

Yan sanayi komünist

Bu dırçolara inan vermem yer bile backte

Nesiller sayemizde ekmek yerine fırın yemekte

Emin ol görmeyeceksin beni

Bir gün olsun yemin

Ne demet, ne ortaç, ne de hande'yle

Dürt

Üstüne sür

Anırıp yüzlerine gül

Ben hücrelerde çürürken derim

Her hücrem hep hür

Gür bu ses onlar için kafiyeli birer mühür

İşi bitirip yakar tütün

Bu rot küfür

(Bölüm 2 - Defkhan)

Ben ve beat aynı bonnie ve clyde

Hep aynı profi

Sanma kazandığımı spotifydan hype

Şayet içindeysen işin bil ki competition işim

Flow is flyen

Ama en yukarıda bırakıcam lan aynı kobe bryant

Kafana göre takıl sanıyon ki konuştuğum konusun

Sen dışardan insan fake, içerden o**spu çocuğusun

Ben ki türkçe rap için kafamı kolumu koymuşum

Sen bi toplu s*x partisinin sonucu doğmuşun

Sanalda düşman, cevap versek dostumuz olursun

Moruk hiçbir değerin yok dünyada boşluğun boşusun

Bilirim zorluğunu yukarı koştuğum yokuşun

Bir de soğukluğunu polisin beni soktuğu koğuşun

Five nine, mikrofonu ver patlasın dynamit

Paraysa değerin sat ruhunu g**üne girsin piramit

En iyisi izmarit, sokağa fırlattım gülerek

Listelere sokma beni kalbinde taşı türkçe rap

(Bölüm 3 - Burak King)

Sonsuza dek

Her daim

Tüm ömrümü bunun için heder ettim

Yemin olsun caddem şahit

Beş ölü, iki yaralıyız kim katil

Sebebim rap, tüm meselem de

Her gün yeniden denesem de

Kime ne desem ya da demesem de

Dipten çıktım zirvelere

(Bölüm 4 - Hayki)

Terk edilip ölüme freddy gibi geri dön

Bi'kaç aya bi' milyon lira, yok editör

Blockchain, crypto, eurobond, trading

Az dost, bol kamp, outdoor trekking

Rakamları çıkart ne kalacak geri g*t

Dönüştüğün şeye bak bu neyin zaferi g*t

7/24 topla bi karınca gibi göm

Sen bi de gel d*nu sıyırınca beni gör

Piyasanın babası? s***min kafası

Hayatını ada bul aradığın hayatı

Sokakta yok magazin, halk konuşur yarasından

Korkaklar silahından, o***pu parasından

Beni tıkmak istiyolar içeri

Boşver ellerinde delil yok hiç içelim

Richie rich işçi çocuk zengin

Eskisinden bencil

Cüzdanımda sevgim

(Bölüm 5 - Yener Çevik)

Kartaldan beyoğluna üç saat

Siyahinin elinde parfüm saat

E-5'te pet suyla simit sat

Uyku tutmayan göze deme git yat

Senene, gününe, yılına iki mum pasta

Sana öğüt verip giden kendi hasta

Yana otur, eli çıkar salla salla

Kehribar kararır burda geceden fazla

Gazla aga gazla

Martılar firar

%80 'imizin evi de kira

Şiirin kalbini duvar yazısı kırar

Kimi anasona düşer

Kimi de sarar aga

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Zirve 2 şarkısı 21 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 370 bin izlenme ve 32 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ve diğer detayları aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik : Rota, Hi-Hit, Burak King, Defkhan, Hayki, Yener Çevik

Mix : Serkan Özyurt

Mastering : Gurur Gelen

Yönetmen : Batıkan Hitay, Milo

Işık Şefi : Mert Mustafa Çoban

Sanat Yönetmeni : Mustafa Bilek

Sanat Asistanı : Batuhan Gökdeniz

2.asistan : Emre Almas

Artwork : Ozartedit

Kostüm : Rotaile Shop

Yapım : Rota Rec.

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