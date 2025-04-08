Zilkade hangi ay, ne zaman başlar? sorusunun yanı sıra, bu ayın İslam'daki yeri ve önemi de merak ediliyor. Zilkade ayı, İslam takviminde haram aylar olarak bilinen dört aydan biridir. Haram aylar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Bu aylarda savaş ve her türlü kötülük yasaklanmıştır. Peki, Zilkade hangi ay, ne zaman başlar? Zilkade ayının önemi nedir?

ZİLKADE HANGİ AY?

Zilkade ayı, 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü sona erecektir. Bu tarih aralığı, İslam takvimini takip edenler için önemli bir zaman dilimini ifade eder.

ZİLKADE AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır. İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242). İslâm tarihinde zilkade ayında meydana gelen önemli olaylardan Hendek (Ahzâb) Gazvesi, Hz. Peygamber'in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Umre Seferi, Umretü'l-kazâ, Resûl-i Ekrem'in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikredilebilir. Ramazan ve kurban bayramları arasında kaldığı için zilkade ayında nikâh kıyılamayacağı yönündeki inanışların dinî dayanağı yoktur. Haram aylar olan zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır. Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunur. Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir.