Zilhicce ayı 2021 gün gün takvimi! Zilhicce ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Zilhicce ayı günleri ve geceleri!
Zilhicce ayı Hicri ayların sonuncusu ve 4 haram aydan birisidir. Zilhicce ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün başladı? Zilhicce ayı ne zaman bitecek? Zülhicce ayı takvimi! Zilhicce ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Zilhicce ayının kaçıncı günü? Zilhicce ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2021 Zilhicce ayı günleri ne zaman? Zülhicce takvimi!
Bugün Zilhicce ayının kaçıncı günü ve gecesi? Zilhicce ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Zilhicce ayı kaç gün sürecek? Zilhicce ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Zilhicce ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Zilhicce ayı 2021 gün gün takvimi! Zilhicce ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Zilhicce ayı günleri ve geceleri! Zilhicce ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.
ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?
Zilhicce ayı 11 Temmuz Pazar 2021 günü başladı. Yani Zilhicce ayının 1. günü 11 Temmuz Pazar günü idi. Bugün yani 12 Temmuz Pazartesi günü ise Zilhicce ayının 2. günüdür. Zilhicce ayının 1. gecesi ise 10 Temmuz Cumartesi gününü 11 Temmuz Pazar gününe bağlayan geceydi.
BUGÜN ZİLHİCCE AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?
12 Temmuz Pazar bugün Zilhicce ayının 2. günüdür. 12 Temmuz Pazartesi'yi 13 Temmuz Salı'ya bağlayan gece Zilhicce ayının 3. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiğinden dolayı 3. gece gününün bir önceki akşamı oluyor.
2021 ZİLHİCCE AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!
Zilhicce ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 11 Temmuz : Zilhicce ayının 1. günü (Zilhicce ayının ilk günü)
- 12 Temmuz : Zilhicce ayının 2. günü
- 13 Temmuz : Zilhicce ayının 3. günü
- 14 Temmuz : Zilhicce ayının 4. günü
- 15 Temmuz : Zilhicce ayının 5. günü
- 16 Temmuz : Zilhicce ayının 6. günü
- 17 Temmuz : Zilhicce ayının 7. günü
- 18 Temmuz : Zilhicce ayının 8. günü
- 19 Temmuz : Zilhicce ayının 9. günü
- 20 Temmuz : Zilhicce ayının 10. günü
- 21 Temmuz : Zilhicce ayının 11. günü
- 22 Temmuz : Zilhicce ayının 12. günü
- 23 Temmuz : Zilhicce ayının 13. günü
- 24 Temmuz : Zilhicce ayının 14. günü
- 25 Temmuz : Zilhicce ayının 15. günü
- 26 Temmuz : Zilhicce ayının 16. günü
- 27 Temmuz : Zilhicce ayının 17. günü
- 28 Temmuz : Zilhicce ayının 18. günü
- 29 Temmuz : Zilhicce ayının 19. günü
- 30 Temmuz : Zilhicce ayının 20. günü
- 31 Temmuz : Zilhicce ayının 21. günü
- 1 Ağustos : Zilhicce ayının 22. günü
- 2 Ağustos : Zilhicce ayının 23. günü
- 3 Ağustos : Zilhicce ayının 24. günü
- 4 Ağustos : Zilhicce ayının 25. günü
- 5 Ağustos : Zilhicce ayının 26. günü
- 6 Ağustos : Zilhicce ayının 27. günü
- 7 Ağustos : Zilhicce ayının 28. günü
- 8 Ağustos : Zilhicce ayının 29. günü (Zilhicce ayının son günü)
- 9 Ağustos : Muharrem ayının 1. günü
Zilhicce ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Zilhicce ayı 1. gecesi : 10 Temmuz Cumartesiyi 11 Temmuz Pazara bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 2. gecesi : 11 Temmuz Pazarı 12 Temmuz Pazartesiyi bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 3. gecesi : 12 Temmuz Pazartesiyi 13 Temmuz Salıyı bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 4. gecesi : 13 Temmuz Salıyı 14 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 5. gecesi : 14 Temmuz Çarşambayı 15 Temmuz Perşembeye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 6. gecesi : 15 Temmuz Perşembeyi 16 Temmuz Cumaya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 7. gecesi : 16 Temmuz Cumayı 17 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 8. gecesi : 17 Temmuz Cumartesiyi 18 Temmuz Pazara bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 9. gecesi : 18 Temmuz Pazarı 19 Temmuz Pazartesiye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 10. gecesi : 19 Temmuz Pazartesiyi 20 Temmuz Salıyı bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 11. gecesi : 20 Temmuz Salıyı 21 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 12. gecesi : 21 Temmuz Çarşambayı 22 Temmuz Perşembeye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 13. gecesi : 22 Temmuz Perşembeyi 23 Temmuz Cumaya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 14. gecesi : 23 Temmuz Cumayı 24 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 15. gecesi : 24 Temmuz Cumartesiyi 25 Temmuz Pazara bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 16. gecesi : 25 Temmuz Pazarı 26 Temmuz Pazartesiye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 17. gecesi : 26 Temmuz Pazartesiyi 27 Temmuz Salıya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 18. gecesi : 27 Temmuz Salıyı 28 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 19. gecesi : 28 Temmuz Çarşambayı 29 Temmuz Perşembeye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 20. gecesi : 29 Temmuz Perşembeyi 30 Temmuz Cumaya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 21. gecesi : 30 Temmuz Cumayı 31 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 22. gecesi : 31 Temmuz Cumartesiyi 1 Ağustos Pazara bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 23. gecesi : 1 Ağustos Pazarı 2 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 24. gecesi : 2 Ağustos Pazartesiyi 3 Ağustos Salıya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 25. gecesi : 3 Ağustos Salıyı 4 Ağustos Çarşambaya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 26. gecesi : 4 Ağustos Çarşambayı 5 Ağustos Perşembeye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 27. gecesi : 5 Ağustos Perşembeyi 6 Ağustos Cumaya bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 28. gecesi : 6 Ağustos Cumayı 7 Ağustos Cumartesiye bağlayan gece.
- Zilhicce ayı 29. gecesi : 7 Ağustos Cumartesiyi 8 Ağustos Pazara bağlayan gece.
- Muharrem ayının 1. gecesi : 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece.